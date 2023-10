Horacio Elizondo: ‘No queremos que los árbitros copien absolutamente nada’

El presidente del cuerpo técnico arbitral, al menos así fue presentado Horacio Elizondo, jerarca de la Comisión de Arbitraje, lanzó parte de sus ideas, trazó sus objetivos y dejó claro que no quiere que ningún árbitro imite a otro. Es más, ni siquiera pretende que lo vean como ejemplo, no quiere ser el modelo a seguir porque en la final del Mundial 2006 expulsó a Zinedine Zidane por el cabezazo que le propinó al italiano Marco Materazzi.

“Creo que estamos no para copiar y pegar, no queremos que los árbitros copien y peguen absolutamente nada. Estamos para ayudarlos a fabricar su propia receta. La receta personal de cada uno, creo que es el indicador, el camino al éxito de lograr los objetivos que cada uno se plantea”, dijo Elizondo.

Horacio Elizondo ofreció su primera conferencia de prensa al frente del arbitraje y señaló que lo sucedido en la final del 2006 no es algo que tenga que darlo como ejemplo a los árbitros.

“Predicar con el ejemplo es complicado porque todos tenemos fortalezas y debilidades. Lo que sucedió (final del 2006) es algo bonito que quedó registrado en la historia y para lograrlo uno tuvo que haber hecho una receta con el tiempo, con un proceso, durante muchos años para llegar a ese lugar”, resaltó Elizondo.

El árbitro argentino destacó que está con muchas ganas de emprender el desafío de dirigir el arbitraje costarricense y una de sus consignas es que los jueces nacionales trasciendan a nivel internacional y vuelvan a tener la oportunidad de dirigir en una Copa del Mundo, algo que no se hace desde hace más de 20 años. Además expresó no estar de acuerdo con los Lobos, grupo que formaron unos silbateros y donde solo pertenecen algunos.

- ¿Qué ha podido ver y analizar de la estructura del arbitraje costarricense?

- Voy a representar lo que vamos a hacer como si fuera un equipo de fútbol y mi representación es ser el director técnico de ese equipo. Seré el máximo responsable y también estaré en un montón de cosas, como hacer algo de la parte administrativa, política e institucional. Vi tres partidos y estoy analizando un poco la estructura de lo que hay aquí y estamos en eso analizando.

- ¿Qué tanto estamos listos para traer el VAR y cómo se va a capacitar a los árbitros?

- Se empezará todo un proceso de capacitar árbitros y homologar estadios y eso lleva mucho tiempo, no es de un día para otro. Pero lo importante es que en algún momento del 2024 vamos a tener el VAR y vamos a probarlo en algunos partidos, porque no es lo mismo cuando se prueba el VAR en un juego, que llevar todo el torneo adelante, eso es más complicado y se necesita estar un poco más preparado. La idea es que con el correr del tiempo y las temporadas, el VAR tiene que estar compuesto por gente que tenga talento y haya nacido para el VAR. No es el mismo talento que tiene el árbitro de campo, que el árbitro del VAR, se debe ser preciso y analítico al ver una imagen.

- ¿Cuántos árbitros saben utilizar el VAR y qué tipo de árbitro quiere?

- Hay varios que están certificados por Concacaf y actúan en la competencia, quizá no tengan la práctica de estar todos los días con un simulador. El estilo se lo dan los árbitros y ayudaremos en ese proceso a contribuir en tener un fútbol con fluidez de juego, tratar de hacer los procedimientos lo más ágil posible para darle volumen al juego. Queremos un arbitraje sencillo, práctico y que dé fluidez en los partidos.

- ¿Es prioridad profesionalizar el arbitraje?

- Se los dije a los árbitros que debemos ser un equipo, se acabó el show, o él, somos nosotros. Me encantaría profesionalizarlo, falta establecer un diagnóstico con los árbitros para empezar un proyecto. No quisiera ser apresurado y todos están deseosos de que los traten como profesionales, les den las herramientas y lo traten como profesionales.

Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, dijo que el crear el grupo los "Lobos" es un comportamiento infantil. (Fedefútbol).

- ¿Usted permitirá los subgrupos, como por ejemplo el que ya existe y se denomina los Lobos?

- Me llamó la atención porque es un comportamiento muy infantil. Es como con nuestros hijos cuando algo no está muy bien y tienen comportamientos no muy adecuados para llamar la atención y no quiero hacer un juicio de valor de este grupo. Tuve reunión con los árbitros de primera y segunda y cada cosa de nosotros involucra al resto y darse cuenta de dónde pertenecen y dónde están. En el arbitraje hay que ser y parecerlo, sino eso provoca un ruido externo que arrastra a quien no tiene que ver.

“Es un comportamiento muy infantil”, lo que piensa de ‘Los Lobos’ el nuevo presidente de los árbitros pic.twitter.com/LWrg7wcqfS — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 6, 2023

- ¿Volver a meter árbitros en los próximos mundiales, tras 20 años sin tener un central en una Copa del Mundo, es un objetivo?

- No me gusta perder, juego para ganar siempre y siempre siento que gano en los resultados y cuando no se me dan, porque aún tengo cosas por aprender y siempre gano. Quiero un arbitraje muy competitivo a nivel doméstico y si logramos serlo no va a ver nadie que nos pare para ser competitivos a nivel internacional, porque el rendimiento lo va a indicar por sí solo. Creo que el arbitraje tico a nivel internacional está empezando a tener una aparición importante con proyección hacia el 2026 y me encantaría tener no un árbitro, sino todo un equipo de árbitros ticos en un mundial. Es uno de los objetivos, pero primero en casa debemos levantar muy bien la vara y luego lo internacional va a venir por consecuencia de lo local.

- ¿Permitirá que los dirigentes lo estén llamando para quejarse por ejemplo de alguna situación que le pase a sus equipos en los partidos?

- En todas las ligas del mundo que a mí me ha tocado y veo, se quejan todos y más el que pierde, porque de alguna manera un árbitro está solo, no tiene hinchada y es un blanco fácil y a veces toma decisiones acertadas o equivocadas y va contra necesidades de un club. El fútbol es el deporte más maravilloso del mundo porque tiene ese morbo, tiene mucha polémica y todos podemos interactuar, cualquier persona puede ser técnico, dirigente, jugador o árbitro.

“En nuestro proyecto, que será presentado con el puntapié inicial en el 2024, tendremos una forma de comunicarnos y definiremos cómo comunicarnos y qué acciones llevaremos a cabo. Por eso, dejo los detalles para más adelante. Creo que los protagonistas, paulatinamente, comenzarán quizás a comportarse de una manera distinta, pero eso lo veremos más adelante”.