Hijo de exjugador de Saprissa sigue el consejo de Gino Vivi y se marcha a Estados Unidos

La conversación que tuvo con Gino Vivi, el costarricense que fue adquirido por el Galaxy de Los Ángeles, terminó de convencer a Atim Roper, hijo del exdelantero del mismo nombre, de que lo mejor para él es buscar un futuro prometedor en el fútbol de Estados Unidos.

Gino lo vivió en carne propia: a los 19 años dejó Saprissa para perseguir su sueño. Por eso, cuando Roper le contó sobre la beca que le ofreció la John Brown University de Arkansas, le dijo que no lo pensara dos veces y que aprovechara la oportunidad de jugar con el equipo de ese centro de estudios.

Roper fue contactado por Alfonso Méndez, quien es el enlace con la Universidad y le habló sobre la opción de obtener una beca para estudiar y jugar en Arkansas.

“Cuando don Alfonso me habló de la beca, pasé semanas pensando si debía irme o no, ya que aún tenía vínculos con Saprissa. Antes de tomar una decisión, hablé con Gino (Vivi), quien es muy amigo mío. Gino me animó a irme, me dijo que era una excelente oportunidad y que la aprovechara. Él tuvo la misma opción en una universidad y ahora está en el Galaxy de Los Ángeles”, dijo Atim.

Roper recordó que en abril de este año estaba jugando con el Uruguay de Coronado cuando Alfonso Méndez fue a verlo y le propuso formar parte de la John Brown University de Arkansas.

“La beca tiene una duración de tres años e incluye los estudios, la oportunidad de jugar en el equipo universitario e incluso trabajar en las instalaciones de la universidad”, afirmó Roper.

El valor de la beca es de $160,000 (₡87 millones) y otros jóvenes que jugaron en Saprissa viven actualmente en Arkansas y disfrutan de los beneficios que encontraron en esa institución educativa.

“Partiré hacia allá el 3 de agosto. Es lo mejor para mí: estudiar y jugar al fútbol al mismo tiempo”, expresó Roper, quien tiene 22 años, juega como lateral derecho y estudiará gerencia de proyectos de construcción.

Así le dan la bienvenida a Atim Roper en la comunidad de Siloam Springs, donde llegará a vivir el 3 de agosto. (Foto John Brown University de Arkansas).

“En Costa Rica, estoy cursando Ingeniería Civil, así que al completar esa carrera, la que estudiaré en Estados Unidos será similar y complementará lo que estoy aprendiendo actualmente”, indicó Atim.

Atim Roper debutó en Primera División con Saprissa, gracias a la oportunidad brindada por Wálter Centeno, y luego fue campeón bajo el mando de Mauricio Wright en el campeonato número 36 de los morados.

“Estaba jugando con el Uruguay de Coronado y tuve que finalizar mi contrato para poder irme. A mi padre le pareció bien, ya que es una nueva experiencia, y me dijo que aprovechara la oportunidad. Mi hermana Samira Roper, quien jugó en Alajuelense y Herediano, lleva un año estudiando en Estados Unidos, viviendo una experiencia similar a la que yo viviré”, manifestó Atim.

Roper se siente tranquilo ya que Alfonso Méndez le ha brindado ayuda durante todo el proceso de la beca, y en la universidad se encontrará con Kendall Acuña, Steven Cisneros, Marco Brizuela y Erick Díaz, quienes también estuvieron en las ligas menores de Saprissa y actualmente están viviendo el sueño americano en la John Brown University de Arkansas.