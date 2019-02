“Yo le voy a ser muy sincero, el profesor está muy comprometido con el proyecto, porque cuando estuvimos conversando con él para que viniera a Alajuelense, ya él tenía varias ofertas. No sé específicamente cuáles, pero las manejaba y no eran solo en Colombia, así que esto no es nada nuevo y así a como eso sonó este domingo, seguirá sonando por mucho tiempo”, acotó Certad.