Es cierto que cometimos muchos errores, pero es claro que no nos alcanza con jugar 60 minutos bien. Los últimos 30 minutos me dan vergüenza. Quiero pedirle disculpas a la afición por la actitud mala, fue desastroso. Saprissa aprovechó, nosotros no existimos los últimos 30 minutos; me tiene decepcionado esa actitud en la cancha y ellos (los jugadores) deben asumir las responsabilidades. Es imperdonable.