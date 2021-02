“Eso ya es fútbol desarrollado, así se da en Europa y así se da en México y entonces la gente tal vez dice que Alajuela es superior a otros equipos y no es excusa, señores. Es que en Europa, a los que nos ha tocado ir, vemos la diferencia. Cuando jugamos en México todos tienen sus instalaciones, de jóvenes los preparan bien y aquí hay jovencitos en otros equipos que llegan a entrenar sin comer, sin desayunar, porque no hay la economía no da”, apuntó Medford.