Hermano de figura de Selección Femenina pone al Uruguay en semifinales de la Liga de Ascenso

El Uruguay de Coronado avanzó a las semifinales de la Liga de Ascenso al derrotar este sábado 1-2 a Sarchí en el Estadio Rafael Bolaños de Alajuela, luego de igualar 1-1 en el partido de ida el domingo anterior.

En el conjunto coronadeño sobresalió la figura de Mauricio Villalobos Vega, quien marcó dos de los tres tantos de su equipo en la serie, por lo que fue determinante para que los josefinos dejaran en el camino al club del exmundialista José Miguel Cubero, quien es jugador y presidente.

Mauricio Villalobos es el hermano gemelo de la mundialista y figura de la Selección Nacional de Costa Rica femenina y del Deportivo Saprissa, Gloriana Villalobos, quien por cierto estuvo, junto a su familia, apoyando desde la gradería del inmueble alajuelense.

En el primer juego de la serie, Villalobos adelantó a los de Coronado en el Estadio Labrador, en un partido que concluyó igualado 1-1. Para el segundo compromiso, este sábado, Jefferson Borbón puso adelante a Uruguay al minuto 37, y al 72 Mauricio Villalobos amplió la ventaja a 0-2 al marcar de penal.

Los sarchiseños descontaron en las postrimerías del compromiso gracias a un tiro libre de Andrey Ugalde al 80, pero fue insuficiente para continuar con el deseo de llegar a la máxima categoría.

Mauricio Villalobos busca su oportunidad

Mauricio Villalobos militó en el 2023 en el SK Bischofshofen de Austria y en 2022 en los UCF Knights de la Universidad de Florida Central, Estados Unidos. El volante de 24 años realizó las ligas menores en el Deportivo Saprissa, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo. A finales del año pasado regresó al país y fichó para los coronadeños.

“Gloriana es mi hermana gemela y con ella tenemos una relación muy linda. Ella me vino a apoyar, junto al resto de mi familia. Sé que están muy contentos. Me siento muy feliz por estar de vuelta en el país, con mi familia y agradecido con Uruguay de Coronado que me abrió las puertas”, comentó Villalobos en la transmisión de TD+.

Ahora el Uruguay de Coronado se medirá al vencedor de la serie entre Limón Black Star y Jicaral Sercoba. Los de la península ganan la serie 3-0 y este domingo en el Estadio Juan Gobán jugarán el juego de vuelta a partir de las 2 p. m.

“Estamos fuertes, nadie dijo que las series iban a ser fáciles. Se entrega la vida al final y la verdad estamos muy contentos por estar en semifinales. Todo rival es de respeto, son equipos de jerarquía y nosotros estamos emocionados por lo que viene. Independientemente de quién sea el rival, confiamos en nuestras fortalezas. Esperamos hacer una buena serie y esperamos llegar a la final”, declaró Villalobos.

Escorpiones esperan rival

Por su parte, los Escorpiones de Belén también avanzaron a las semifinales al igualar 4-4 con Marineros-San Carlos FC, en un partido vibrante y lleno de goles que se fue a tiempos extra.

En los 90 minutos reglamentarios, el cuadro de Marineros ganó 3-4 este viernes en el Polideportivo de Belén, pero al final los dueños de casa empataron 4-4, lo que les dio el boleto a los Escorpiones que en el juego de ida, se habían impuesto a domicilio 0-1.

Abner Hidalgo, en dos ocasiones, así como Anderson Fernández y Greivin Fonseca, anotaron para los Escorpiones, mientras que el interminable Juan Vicente Solís, con doblete, y Sergio Carmona y Carlos Cordero, habían adelantado a los visitantes.

Los Escorpiones de Belén se medirán al vencedor de Santa Ana y Quepos Cambute. Los santaneños vencieron 2-1 el primero juego el lunes anterior. Este domingo, a las 2 p. m. en el estadio de Finca Damas, se definirá el rival de los heredianos.