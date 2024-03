Herediano suma más millones a su preciado botín de la mano de Jafet Soto

La caja registradora del Club Sport Herediano continúa sumando ingresos a su cuenta, gracias a su buena participación en la Concacaf Liga de Campeones, donde se instaló en los cuartos de final para enfrentar al Pachuca de México.

El sólido proyecto deportivo le valió al Team, en menos de dos años, vender al exterior a tres de sus principales jóvenes figuras, ser el equipo de Costa Rica que más dinero recibió de la FIFA por la participación de Selección Nacional en el Mundial de Qatar 2022 y ahora el club nacional que más beneficios económicos percibió al ser protagonista en la Concacaf Liga de Campeones del 2024.

Por el traspaso de los jugadores Jewison Bennette al Sunderland de la Championship de Inglaterra (hoy en el Aris de Grecia), Anthony Contreras al Riga FC de Letonia (hoy en el Pafos de Chipre) y Kenneth Vargas al Hearts de Escocia, los rojiamarillos recibieron cerca de $2 millones (₡1.100 millones en su momento), según comentó en agosto del 2023 el gerente deportivo Robert Garbanzo.

LEA MÁS: Jafet Soto tiene repleta las arcas del Herediano con millonarios y acertados negocios

A esa cifra se le debe añadir el monto de $1,2 millones (₡739 millones) por el Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA, al ser incluidos seis futbolistas del Team en la lista final para el Mundial del extécnico de la Tricolor Luis Fernando Suárez. Ellos fueron Keysher Fuller, Anthony Contreras, Yeltsin Tejeda, Esteban Alvarado, Gerson Torres y Douglas López, más la compensación por Bennette, quien pasó al Sunderland.

Se deben sumar a esos rubros alrededor de $1 millón (₡520 millones) por avanzar a cuartos de final en la Concacaf Liga de Campeones, según expresó el vicepresidente de Fuerza Herediano, Orlando Moreira a Radio Columbia el miércoles, tras eliminar al Robinhood de Surinam.

Es decir, el cuadro florense que preside Jafet Soto Molina, en los últimos siete meses, habría obtenido ganancias por unos $4,2 millones (alrededor de ₡586.603 millones).

Montos por la participación en la Concacaf

Los rojiamarillos, solo por avanzar a la ronda de los mejores ocho equipos del torneo regional, donde también están Tigres y América de México, junto al Inter de Miami de Lionel Messi, recibirán $300.000 (₡153 millones).

Moreira indicó que el monto que ganó el conjunto tico puede rondar el $1 millón, aunque de esa cifra deben costearse los gastos de viaje y otros rubros.

LEA MÁS: Herediano quedó con un sinsabor en medio de su paso envidiable en Concacaf

“Es muy importante lo que el club está logrando, no solo en la parte deportiva. No le voy a mentir que la parte económica también cuenta. No se puede ocultar que es un buen ingreso, que a cualquiera le hace muy bien y nos ayuda muchísimo. Más aún por los gastos que tenemos en la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero y las mejoras al Carlos Alvarado”, comentó Moreira a Radio Columbia.

El directivo rojiamarillo explicó que al variar el actual formato del campeonato de la Concacaf, los clubes empiezan a ganar desde su clasificación a la Copa Centroamericana, donde el Herediano llegó hasta las semifinales, por lo cual se dejó una suma que anda por los $160.000 (₡81 millones), pero también hay gastos por los traslados que se deben cubrir dentro del monto estipulado de los premios.

LEA MÁS: Herediano se enfrentará en los cuartos de final de la Concacaf al ‘club’ que Jafet Soto considera su hermano

Jafet Soto avala premios de la Concacaf

Por su parte, el presidente del Herediano, Jafet Soto, también aceptó que la premiación que otorga la Concacaf es significativa en comparación con las ediciones anteriores, lo cual es un plus para los equipos que clasifican y que buscan avanzar de rondas.

“En lo económico hay un aporte, un premio por pasar a cuartos de final de $300.000, que viene muy bien para lo que son gastos. Este viaje nos costó alrededor de $150.000 porque los rubros se incrementaron (contratación de vuelo charter) aún más porque debimos hacerlo para llegar a Surinam de la forma más adecuada, teniendo en cuenta la importancia de la serie”, declaró Soto a Radio Columbia.

LEA MÁS: Exdelantero del Pachuca fue clave para darle boleto al Herediano en la Concacaf

El jerarca del Herediano manifestó que el ente que rige el balompié de la región revolucionó el torneo y con mejores premios hizo más atractivo un certamen, que en el pasado algunos clubes se quejaron de que solo dejaba pérdidas.

“Sin duda Concacaf está apoyando muchísimo. En algún momento dije que no era un torneo rentable, pero en esta oportunidad debo aceptar que sí lo es. Con el cambio de formato, desde la Copa Centroamericana, hasta la Concacaf Champions Cup, creo que es un torneo que está creciendo y va a crecer muchísimo más”, reiteró Soto.