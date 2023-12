Herediano se guarda muy bien un secreto antes de enfrentar a Alajuelense

Después del despido de Jeaustin Campos, Herediano anunció a Jewison Bennette, Jafet Soto, Óscar Esteban Granados, Robert Garbanzo, Breansse Camacho y Marcelo Emanuele como los integrantes de su equipo de trabajo, pero los florenses no han oficializado quién de todos ellos será quien funja como técnico en la semifinal contra Liga Deportiva Alajuelense.

Los rojiamarillos mantienen eso en secreto y pareciera que así lo sostendrán hasta el propio sábado, cuando reciban a la Liga en el Estadio Colleya Fonseca.

En el Día de Medios de la Unafut previo a las semifinales, los entrenadores eran los encargados de brindar una rueda de prensa. Vladimir Quesada pasó al frente junto al preparador físico José Sánchez; luego fue el turno de Andrés Carevic y antes de que cerrara Mauricio Wright, Robert Garbanzo pasó al frente en representación del ‘Team’.

No lo hizo como técnico, sino que fue presentado por la periodista de Unafut, Pamela Solano, como el gerente deportivo del ‘Team’.

Lo primero que dijo Robert Garbanzo fue que Herediano llega bien a esta semifinal contra Alajuelense, con mucha fuerza y bien acuerpado, con una estructura de un cuerpo técnico muy arraigado al club y con altas expectativas de pasar esta fase.

- ¿Cómo harán para dirigir? ¿Quién estará dando órdenes? ¿Quién hará la alineación?

- Lo que estamos haciendo es un grupo de trabajo, desde el momento que no dimos cuenta de lo de Jeaustin, empezamos a crear una lluvia de ideas y de ahí nos estamos dando a la tarea de aquí al sábado para ver quién es el que va a dirigir y quién va a tomar la batuta para estos dos partidos.

- ¿Pero debe haber alguien que tome las decisiones y si se basan en la experiencia, debería ser Jafet Soto, o quizás Breansse Camacho? ¿Jafet Soto volverá a dirigir?

- Para nadie es un secreto lo que significa Jafet Soto para nuestro equipo y podría ser una opción, estamos hablando con él, estamos hablando con Breansse para ver quién va tomar la batuta el sábado.

- ¿Después de lo que pasó con Jeaustin Campos y la sanción con el tema de racismo, el Herediano esperaría que haya una sanción así para Mariano Torres?

- Con respecto a lo de Jeaustin, en el club no queremos opinar del tema, pero lógicamente si hay una sanción en contra de una persona por actos de racismo, tiene que haber una investigación en contra de otra, que al parecer, ha hecho lo mismo.

- ¿Cuándo tomarán la decisión de quién tomará las riendas y en qué se basarán para decidir quién será el técnico?

- La decisión ya está tomada, nosotros internamente ya sabemos quién es el que va a dirigir el partido. Sobre quién podría serlo, o por qué, o por qué será, es por la experiencia, por lo que se ha jugado, por lo que ha vivido en el campo, por lo que ha hecho en otros clubes, en otras selecciones. Por ahí va a partir.

- Desde afuera hay una creencia de que todo lo manda Jafet Soto, de que es la voz de mando. ¿Es de verdad así, él manda todo o es dividido cuando toman decisiones?

- Jafet es el presidente del club en este momento, es una persona muy respetable en el club, pero no es un autoritario en el club. Desde que empezamos con esto de la sanción de Jeaustin, lo que hicimos fue un grupo de trabajo y él escucha, nos escucha, lo escuchamos. No es una persona autoritaria. Estamos haciendo un grupo de trabajo bastante fuerte, bastante arraigado para el club y ojalá que salga y podamos llegar hasta el 23 de diciembre.

- Siempre se ha dicho que Jafet Soto es el soldado más leal del Herediano, él es desde el presidente hasta si hay que agarrar una escoba y ponerse a barrer, lo hace. ¿Si había tanta gente en Herediano y él es presidente, es gerente general, es miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, para qué incluirlo en el cuerpo técnico si había otras personas que podían dedicarse a eso, porque él está en demasiadas cosas a la vez?

- No vamos a ser ingenuos, no vamos a descartar una figura como lo es Jafet. Vamos a pelear con todo, esta es una serie muy dura contra un gran rival y vamos a optar por toda la experiencia que hay en el club y una de esas es Jafet. Por lo otro, por los deberes y los quehaceres que tenga que hacer en el club y la Federación, yo creo que cuando uno tiene pasión y amor a algo, lo hace con mucho gusto y eso no genera cansancio.

- ¿Qué le falta al Estadio Carlos Alvarado para ser la casa de los florenses?

- Entre este jueves y viernes ya se termina la cancha, el césped, lo que faltarían son detalles. Si logramos pasar esta serie y Dios quiera que sea así, el 13 de diciembre estaremos jugando en el Carlos Alvarado. Faltan alrededor de cinco o seis días para terminar todo los detalles de este estadio. Queremos estar en nuestra provincia y con nuestra gente.

- Una vez que se dio la destitución de Jeaustin Campos, Herediano saca el eslogan de ‘contra todo y contra todos’. ¿Cuál es el génesis de ese eslogan y si Herediano cree que va contra todos y contra todo?

- Así ha sido a lo largo de la historia, tenemos de rivales a dos grandes aficiones, hemos recibido injusticias, han pasado cosas y ahora que nos saquen al técnico a una semana de la semifinal, la verdad es que todos lo pueden tomar de la manera que sea y nosotros lo tomamos como una acción de fuerza, una acción de unión.

“Es lo que vamos a hacer y estamos invitando a toda nuestra afición a que se una a eso para poder pelear en buena lid en el campo de juego contra todos, pasar esta serie, poder pasar la otra y llegar hasta el 23 de diciembre y alzar la copa”.

- ¿Cómo se maneja el camerino con esta situación de Jeaustin Campos?

- Muy fuertes, he visto al grupo muy unido, con una sensación de unión hacia lo que ha pasado, hacia el cuerpo técnico que se instaló en estos momentos, muy fuertes, alegres y con ganas de pasar esta serie.

- El Colleya Fonseca ha sido la casa de Herediano durante mucho tiempo, pero a la afición le cuesta llegar ahí. ¿Qué esperan para estas fases finales?

- Para nadie es un secreto que nuestra mayor afición está en nuestra provincia y esa lejanía, el hecho de tener que viajar hasta allá (Guadalupe) le cuesta a muchas personas, pero creo que en esta semifinal no nos van a fallar, van a estar ahí y el Colleya va a ser una fortaleza, como lo ha sido a lo largo del torneo.

“Solo un partido perdimos ahí, que fue contra Alajuelense, fue un partido en el que merecíamos otra cosa, por el volumen de juego, por lo que habíamos hecho en ese momento. Yo creo que ahorita será una fortaleza para esta semifinal y luego vamos a asentarnos en el Carlos Alvarado”.

- Jafet Soto dijo hace unos días que lo que podía inclinar la balanza ante Alajuelense era el tema arbitral y se nombraron silbateros de proyección. Bryan Cruz pitará. ¿Qué le parece eso?

- A mí lo que se me hace curioso de todo esto es que un día antes varios periodistas ya sabían quiénes eran los árbitros, se me hace muy curioso porque ni los propios equipos sabíamos. Yo di una entrevista y lo que hablaba era que ojalá fueran árbitros de experiencia, árbitros que soportaran esta clase de partidos.

“Si es de proyección, en algún momento tienen que asumir. Ojalá que el sábado podamos hablar a las 10:30 p. m. solo de fútbol y no del arbitraje y que no se le meta más presión a este muchacho.

“Va a empezar en una semifinal y vamos a tratar de apoyarlo, hablar con los jugadores para no molestar, para estar en una buena lid con esto, siempre y cuando pite bien y haga las cosas bien”.

- Mencionó que estas cosas hacen fuerte a Herediano. ¿Cómo están los jugadores por lo ocurrido en estos días?

- El grupo lo ha asimilado bien, en una actitud de unión, con mucha fortaleza, mucha fuerza y sabiendo que hay personas, instituciones o hasta medios de comunicación que quieren sacarnos de esta fiesta, pero ellos lo han tomado de buena manera, con fuerza. Noto un grupo demasiado fuerte y al momento de querer debilitarnos lo hicieron al revés.

- ¿Cuánto puede sumar que Deyver Vega retomara protagonismo?

- Hay muchos muchachos también, hicimos una plantilla muy amplia, de mucha calidad y Deyver ha estado sumando minutos últimamente, lo ha hecho de buena manera y así van a estar Kennedy Rocha, Luis Ronaldo Araya, Elías Aguilar... tenemos a José Guillermo Ortiz, Yeltsin Tejeda, Allan Cruz... Deyver puede sumar y puede adaptarse muy bien porque ya ha jugado este tipo de finales.