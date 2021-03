A principios de esta semana, la jugadora que era ficha del Sporting FC dio a conocer su salida de ese equipo, al comentar: “En segundos suceden cosas que no esperamos, suceden cosas que en el momento no imaginamos, la vida siempre te va a presentar muchas cosas y me tocó afrontar una difícil decisión, una decisión que no esperé llegar a tomar tan pronto”.