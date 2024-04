Herediano no tendrá a su guerrero del medio campo ni a su gigante en la defensa para duelo ante Pachuca

El volante Orlando Galo entrenó con sus compañeros del Herediano este martes en el Estadio Nacional, pero no podrá jugar ante el Pachuca por acumulación de tarjetas amarillas. (Marvin Caravaca)

El Club Sport Herediano tendrá dos bajas importantes este miércoles frente al Pachuca de México, por el juego de ida de los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones.

Los florenses que se medirán a los Tuzos en el Estadio Nacional, a partir de las 8 p. m., no podrán contar con el volante Orlando Galo, por tarjetas amarillas, ni con el defensor hondureño Getsel Montes, por un problema muscular en el juego ante San Carlos.

Ambos son jugadores indiscutibles en el esquema del Pity Altamirano, tanto en el Torneo Clausura 2024, como en la Concacaf Liga de Campeones.

Galo, quien es fundamental en la recuperación del cuadro florense, se perderá el duelo ante el conjunto azteca luego de recibir dos tarjetas amarillas frente al Robinhood en los octavos de final del certamen, por lo que no podrá ver acción ante los aztecas.

Pese a las ausencias, el técnico Héctor Pity Altamirano se muestra tranquilo y confía en el extenso plantel que tiene para suplir a ambos futbolistas.

El Herediano entrenó este viernes en el Estadio Nacional, de cara al juego ante el Pachuca por la Concacaf Liga de Campeones. (Marvin Caravaca)

“Galo es un gran jugador. Sabemos de sus características y que anda jugando muy bien, pero tenemos jugadores para suplirlo en el partido de mañana. Debemos tener un equipo mentalmente fuerte, con personalidad, porque Pachuca es un gran equipo y no podemos darle ventajas”, dijo Altamirano.

Herediano esperará a Getsel Montes

En el caso del catracho Montes, el estratega mexicano recordó que tuvo un problema muscular en el partido ante San Carlos el miércoles anterior, por lo que no pudo jugar ante Saprissa y está siendo evaluado para conocer sus condiciones.

No obstante, en la última práctica de este martes en el Estadio Nacional, no estuvo en la cancha y realizó un trabajo diferenciado con el fisioterapeuta Rándall Alemán.

“Estamos evaluando cómo Getsel (Montes) está evolucionando de su dolencia. Para mañana no está descartado, pero vamos a esperar para conocer si puede estar elegible en el grupo, al menos para estar en el banco. Podría decir que está a un 50-50, pero vamos a darle continuidad para saber si podemos recuperarlo”, manifestó Altamirano en la rueda de prensa.

Por otra parte, el volante Gerson Torres y el delantero mexicano Adrián Garza, quien marcó dos tantos frente al Robinhood, entrenaron con el plantel y podrán ser tomados en cuenta por Altamirano.

En cuanto al compromiso frente a los Tuzos, el Pity Altamirano indicó que es un equipo muy fuerte, al cual conoce muy bien y es dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, a quien admira por su paso en el fútbol mexicano. y su estilo de juego.

El Pachuca actualmente suma 28 goles a su favor y junto al Toluca son los equipos más goleadores del torneo, pero al mismo tiempo es el plantel que más anotaciones en contra suma, con un total de 25.

“Es un equipo superagresivo en la presión, que lanza hasta seis jugadores en fase ofensiva, que no le importa quedar mano a mano y es donde dejan ciertos espacios que no cubre bien. Pero esa es la esencia del técnico, del profesor Almada, eso no va a cambiar. Por lo que vamos a intentar cerrar esos espacios y encontrar nuestro juego”, explicó Altamirano en conferencia de prensa.

Debido a la calidad del rival, el estratega rojiamarillo sentenció que deben hacer un partido casi perfecto, donde estén bien ordenados y no darle ventajas al adversario. Insistió que deben ser inteligentes a la hora de ir al ataque, estar bien estructurados y tener las ideas claras, tanto en defensiva como en ofensiva.