Guillotina más afilada en el fútbol nacional

Cuatro técnicos cesados, una fuerte disputa por clasificar, otra por no descender y goleadores que no han alcanzado su mejor nivel, es parte de lo que nos ha dejado la primera vuelta del campeonato.

La jornada del fin de semana, con inicio este viernes con el juego entre Alajuelense y Guadalupe, pone fin a la primera vuelta del Clausura y sólo quedarán once fechas para lograr los objetivos, salvar la temporada, o dar el paso a un costado y ver cómo los cuatro clasificados a semifinales se disputarán el título del certamen.

Si lo comparamos con el torneo anterior, la guillotina ha estado más afilada, en el Apertura a la altura de la fecha 13, los clubes solo habían cesado a tres entrenadores: Javier San Román en Grecia, Luis Fernando Fallas en Santos y Juan Vita en Guanacasteca.

Ahora, los estrategas despedidos son: Gabriel Simón en Grecia, Wálter Centeno en Guadalupe, Alexander Vargas en Puntarenas y Geiner Segura en Herediano. En el caso de Segura ya encontró trabajo en el campeonato y debuta este sábado de visita a las 8 p. m. contra su antiguo club, el Herediano.

Antes de iniciar el torneo, a finales de diciembre del año pasado, Luis Marín, técnico de Pérez Zeledón, le adelantó a La Nación que el campeonato iba a estar muy peleado.

“Yo veo que el torneo será más difícil para todos porque se juega el descenso, una variable que no estaba en el certamen anterior. El descenso está en juego y eso provoca que todos los equipos involucrados por no descender busquen obtener cada punto y eso hará que los partidos sean más difíciles para todos.

“Además, los clubes que siempre pelean el título y no lo consiguieron, van a querer ser campeones esta vez y eso hace que el certamen se complique más. En términos generales va a ser un campeonato más competitivo para todos, las exigencias son más grandes”, apuntó Marín.

Otro aspecto que nos ha dejado la primera vuelta del certamen, es el trabajo de Alajuelense, es el mejor, sólido en su juego, líder, el más goleador y el de menos tantos permitidos.

La lucha por lograr un cupo de los cuatro disponibles a semifinales está que arde. Alajuelense es el líder con 23 puntos, lo sigue Saprissa con 21, Sporting es tercero con 17 y Herediano está en la cuarta casilla con 16. Sin duda entre los cuatros primeros, la revelación es Sporting, que incluso en un par de fechas fue líder del torneo.

Al inicio los favoritos de muchos para ocupar los primeros cuatros puestos eran la Liga, Herediano, Saprissa y Cartaginés, al menos ese fue el criterio de la mayoría de los 50 periodistas consultados por La Nación, quienes dieron su pronóstico, antes de arrancar el Torneo de Clausura.

Pero entre el Team y el octavo puesto, las diferencias apenas varían entre dos y cinco puntos. Cartaginés, Guanacasteca, Puntarenas y Pérez Zeleón están metidos en la pelea. Tampoco se puede descartar a los que están en el fondo de la tabla, porque restan 11 jornadas, pero el camino para Santos, San Carlos, Guadalupe y Grecia se torna más empinado.

En el Clausura 2023 se han anotado 167 goles y cinco de ellos han sido autogoles 🔥



Las principales estadísticas de la Jornada 10 llegan a ustedes gracias a Café Montaña ☕⚽#Unafut #LigaPromerica #C23 pic.twitter.com/ANvdyEThsO — UNAFUT (@UnafutOficial) March 1, 2023

El goleo lo encabeza Johan Venegas de la Liga con nueve tantos, seguido por su compañero Aarón Suárez y el pampero José Pablo Córdoba con cinco anotaciones cada uno.

Atrás se asoma el máximo goleador extranjero en la Primera División, el cubano Marcel Hernández, con cuatro goles, si bien le ha costado el certamen y ha tenido que alternar la titularidad con algunos juegos en el banquillo.

Los artilleros morados están apagados: Javon East, Julen Cordero y Ariel Rodríguez solo tienen un gol y Orlando Sinclair no ha sacudido las redes.

En Herediano, Anthony Contreras no había celebrado un gol hasta hace poco; tiene dos anotaciones y las marcó en las últimas dos fechas, contra Saprissa y Pérez Zeledón. Contreras tenía cuatro meses sin concretar, luego de haber marcado el 16 de octubre del 2022.

“Esto está muy parejo, hay muchos equipos competitivos y en el caso nuestro depende de nosotros y de nuestro rendimiento y capacidad de asumir cada vez más retos y superarnos como conjunto”, dijo José Giacone, técnico de Sporting.

Anthony Contreras dejó atrás la mala racha de cuatro meses sin anotar y ya tocó puerta. Tiene dos goles, conseguidos en los últimos dos juegos de Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

.Luis Marín no se equivocó, porque por ejemplo, en la disputa por no descender, Santos es últimos con 22 unidades, Guanacasteca penúltimo con 23 y Guadalupe se metió en esa danza y es antepenúltimo con 24. Un poco más arriba está Grecia con 28, pero no puede pestañear.

Líder en disparos Copiado!

1. Saprisssa 178 (62 directos)

2. Alajuelense 165 (62 directos)

3. Herediano 141 (53 directos)

4. San Carlos 140 (42 directos)

Futbolista con más remates

1. Justin Daly de Guadalupe (30)

2. Johan Venegas de Alajuelense (28)

3. Mariano Torres de Saprissa (27)

4. Cristian Zúñiga de P. Zeledón (24)

Jugador con más remates directos

1. Johan Venegas de Alajuelense (15)

2. Justin Daly de Guadalupe (12)

3. Fernando Lesme de Grecia (11)

Líderes en asistencias

1. Francisco Rodríguez de Sporting (4)

2. Carlos Mora de Alajuelense (4)

3. Mariano Torres de Saprissa (4)