Guía TV: ¿Qué día inician el Torneo de Clausura 2024 Alajuelense, Saprissa y Herediano?

El Torneo de Clausura 2024 del fútbol costarricense comienza este viernes, con un Deportivo Saprissa en busca de su estrella número 40, la Liga Deportiva Alajuelense ansiosa por superar su sequía de títulos nacionales y el Herediano persiguiendo un nuevo campeonato.

De acuerdo con la Unafut, así quedó programada la primera fecha. Este viernes, Alajuelense enfrentará al Sporting FC en el Estadio Nacional a las 8 p. m.

El sábado se disputarán cuatro partidos: Guanacasteca vs. Municipal Grecia en el estadio Chorotega a las 3 p. m., Santos vs. Cartaginés en el Ebal Rodíguez a las 4 p. m., San Carlos vs. Municipal Liberia en el Carlos Ugalde a las 7 p. m., y el tricampeón Deportivo Saprissa se medirá al Puntarenas FC en el Estadio Nacional a las 8 p. m.

El domingo se realizará el duelo entre Herediano y el Municipal de Pérez Zeledón a las 4 p. m., en el estadio Carlos Alvarado, que está sujeto a la autorización del Comité de Licencias de la Fedefutbol.

En cuanto a la Liga de Ascenso, arranca su Torneo de Clausura 2024. Santa Ana FC se dejó el Apertura 2023 y de adjudicarse este segundo torneo, será el nuevo inquilino de la máxima categoría.

Escuadras como Jicaral, Escorpiones y Limón Black Star, entre otros, esperan ser los vencedores del certamen y forzar a una final nacional para pelear por el ascenso. Este fin de semana TD+ ofrecerá cinco partidos a sus televidentes.

En el ámbito internacional, destaca el primer clásico español del año entre Real Madrid y Barcelona por la Supercopa de España el domingo a la 1 p. m. Además, la fase de comodines de la NFL inicia en los Estados Unidos y el Open de Australia, el primer Grand Slam de tenis de la temporada, comienza este sábado con la primera ronda.

Viernes

9 a. m. Middlesbrough vs. Chelsea (Copa Inglaterra, semifinal), por ESPN.

9:50 a. m. Catar vs. Líbano (Copa de Naciones de Asia), por ESPN 2.

11 a. m. Liverpool vs. Fulham (Copa Inglaterra, semifinal), por ESPN.

1:30 p. m. Bayern Múnich vs. Hoffenheim (Bundesliga), por Sky 504/546.

1:50 p. m. Hull City vs. Norwich City (Championship), por ESPN.

1:50 p. m. Olympique de Marseille vs. Estrasburgo (Ligue 1), por ESPN 3.

2 p. m. Sevilla vs. Alavés (Liga de España), por Sky 504/546.

2 p. m. Carmelita vs. Jicaral (Liga de Ascenso), por TD+.

6:30 p. m. Sacramento Kings vs. Philadelphia 76ers (NBA), por ESPN 2.

7 p. m. Palmares vs. San Carlos FC (Liga de Ascenso), por TD+.

8 p. m. Alajuelense vs. Sporting FC (Clausura 2024) por FUTV.

9 p. m. New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets (NBA), por ESPN 2.

Sábado

6:20 a. m. Coventry City vs. Leicester City (Championship), por ESPN 3.

7 a. m. Las Palmas vs. Villarreal (Liga de España), por Sky 504/546.

7:50 a. m. Nápoles vs. Salernitana (Serie A), por ESPN.

7:50 a. m. Génova vs. Torino (Serie A), por ESPN 2.

8:30 a. m. Mainz 05 vs Wolfsburgo (Bundesliga), por Sky 504/546.

8:30 a. m. Augsburgo vs. Bayer Leverkusen (Bundesliga), por Sky 504/546.

8:30 a. m. Friburgo vs. Unión Berlín (Bundesliga), por Sky 504/546.

8:30 a. m. Colonia vs. Heidenheim (Bundesliga), por Sky 504/546.

8:30 a. m. RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt (Bundesliga), por Sky 504/546.

9 a. m. Juventus vs. Milan (Serie A femenina), por ESPN 3.

9:50 a. m. Mónaco vs. Stade de Reims (Ligue 1), por ESPN 2.

9:15 a. m. Mallorca vs. Celta (Bundesliga), por Sky 504/546.

11:30 a. m. Athletic de Bilbao vs. Real Sociedad (Liga de España), por Sky 504/546.

11:30 a. m. Darmstadt 98 vs. Borussia Dortmund (Bundesliga), por Sky 504/546.

1:50 p. m. PSV vs. Excelsior (Eredivisie), por ESPN.

2 p. m. Real Betis vs. Granada (Liga de España), por Sky 504/546.

3 p. m. Guanacasteca vs. Grecia (Clausura 2024) por FUTV.

3:30 p. m. Cleveland Browns vs. Houston Texans (NFL, comodines), por ESPN 2.

4 p. m. Santos vs. Cartaginés (Clausura 2024) por Tigo Sports.

6 p. m. Escorpiones vs. Guadalupe (Liga de Ascenso), por TD+.

6 p. m. Open de Australia 2024 (Tenis), por ESPN.

7 p. m. Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs (NFL, comodines), por ESPN 2.

7 p. m. San Carlos vs. Liberia (Clausura 2024) por Tigo Sports.

8 p. m. Saprissa vs. Puntarenas FC (Clausura 2024) por Tigo Sports.

9 p. m. Monterrey vs. Puebla (Liga Mexicana), por TUDN.

10:30 p. m. Open de Australia 2024 (Tenis), por ESPN 3.

Domingo

7 a. m. Rally Dakar (Resumen dia 9), por ESPN.

7 a. m. Almeria vs. Girona (Liga de España), por Sky 504/546.

7:20 a. m. Go Ahead Eagles vs. Ajax (Eredivisie), por ESPN 2.

7:50 a. m. Cagliari vs. Bolonia (Serie A), por ESPN.

8:30 a. m. Bochum vs. Werder Bremen (Bundesliga), por Sky 504/546.

9:15 a. m. Cádiz vs. Valencia (Bundesliga), por Sky 504/546.

9:30 a. m. Feyenoord vs. N.E.C. (Eredivisie), por ESPN 2.

10 a. m. Le Havre AC vs. Lyon (Ligue 1), por ESPN.

10:30 a. m. Borussia Mönchengladbach vs. Stuttgart (Bundesliga), por Sky 504/546.

11 a. m. Aserrí vs. Fútbol Consultants (Liga de Ascenso), por TD+.

12 p. m. Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills (NFL, comodines), por ESPN 2.

1 p. m. Barcelona vs. Real Madrid (Supercopa de España, final), por Sky 504/546.

1:30 p. m. AC Milan vs. Roma (Serie A), por ESPN.

1:30 p. m. Lens vs. Paris Saint Germain (Ligue 1), por ESPN 3.

2 p. m. Quepos vs. Sarchí (Liga de Ascenso), por TD+.

3:30 p. m. Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys (NFL, comodines), por ESPN 2.

4 p. m. Herediano vs. Pérez Zeledón (Clausura 2024) por FUTV.

6 p. m. Open de Australia 2024 (Tenis), por ESPN.

7 p. m. Los Ángeles Rams vs. Detroit Lions (NFL, comodines), por ESPN 2.

Lunes

7 a. m. Rally Dakar (Resumen dia 10), por ESPN.

6 p. m. Open de Australia 2024 (Tenis), por ESPN.

7 p. m. Santa Ana FC vs. Limón Black Star (Liga de Ascenso), por TD+.

7 p. m. Philadelphia Eagles vs. Tampa Bay Buccaneers (NFL, comodines), por ESPN 2.