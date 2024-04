Guía TV: No se pierda en la Champions League la impredecible definición de semifinalistas

La Champions League llega a su etapa decisiva y esta semana conocerá a sus cuatro semifinalistas de la temporada 2024.

De momento, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid tomaron la ventaja al vencer por la mínima al Paris Saint Germain (2-3) y al Borussia Dortmund (2-1), respectivamente, pero aún no hay nada escrito.

Mientras tanto, los duelos del Manchester City ante el Real Madrid y del Bayern Múnich contra el Arsenal quedaron empatados (3-3 y 2-2) en los juegos de ida. Ahora, el City y el Bayern esperan hacer valer su condición de local.

Recordemos que las semifinales se jugarán así: el vencedor del Real Madrid vs. Manchester City se enfrentará al triunfador de la serie Arsenal vs. Bayern Múnich. Por su parte, quien salga victorioso del Paris Saint Germain vs. Barcelona, definirá un lugar en final ante el Atlético de Madrid o al Borussia Dortmund.

La final de la Champions League se disputará el próximo 1.º de junio en el estadio Wembley en Londres, Inglaterra.

En nuestro país, la jornada 18 del Torneo Clausura 2024 se jugará como preámbulo del clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa, que se disputará el próximo sábado 20 de abril a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Este martes, Saprissa recibe a Liberia en casa y el miércoles la Liga será anfitriona frente al Municipal Grecia, colero del campeonato.

El jueves, el líder Herediano defenderá la cima del torneo ante el Cartaginés, en un episodio más del clásico provincial.

Martes

9:50 a. m. Al Ain FC (Emiratos Árabes) vs. Al Hilal (Arabia Saudita) (Champions League Asia), por ESPN 2.

12:30 p. m. Borussia Dortmund vs. Atlético Madrid (Champions League, cuartos de final), por ESPN.

12:30 p. m. Barcelona vs. Paris Saint Germain (Champions League, cuartos de final), por ESPN 2.

7:30 p. m. Chicago Cubs vs. Arizona Diamondbacks (Grandes Ligas), por ESPN 2.

8 p. m. Saprissa vs. Liberia (Clausura 2024), por FUTV.

Miércoles

4:45 a. m. La Flèche Wallonne 2024 (Ciclismo), por ESPN 3.

12:30 p. m. Bayern Múnich vs. Arsenal (Champions League, cuartos de final), por ESPN.

12:30 p. m. Manchester City vs. Real Madrid (Champions League, cuartos de final), por ESPN y Canal 7

3 p. m. Guanacasteca vs. San Carlos (Clausura 2024), por FUTV.

3 p. m. Puntarenas vs. Pérez Zeledón (Clausura 2024), por Tigo Sports.

5 p. m. Miami Heat vs. Philadelphia 76ers (NBA, ronda eliminatoria), por ESPN 2.

6. p. m. Sporting vs. Santos (Clausura 2024), por Tigo Sports.

7:30 p. m. Atlanta Hawks vs. Chicago Bulls (NBA, ronda eliminatoria), por ESPN 2.

8 p. m. Alajuelense vs. Grecia (Clausura 2024), por Tigo Sports.

Jueves

12 p. m. RBC Heritage Classic (Golf, primera ronda), por ESPN.

12:45 p. m. Atalanta vs. Liverpool (Europa League, cuartos de final) por ESPN 2.

12:45 p. m. Roma vs. Milán (Europa League, cuartos de final) por ESPN 3.

12.45 p. m. West Ham vs. Leverkusen (Europa League, cuartos de final) por ESPN 5.

7:45 p. m. Saraperos de Saltillo vs. Acereros de Monclova (Béisbol Mexicano), por ESPN 2.

8 p. m. Herediano vs. Cartaginés (Clausura 2024), por Tigo Sports.

Viernes

8 a. m. Gran Premio de China (Fórmula 1, prácticas 1), por ESPN.

10:20 a. m. Genoa vs. Lazio (Serie A), por ESPN 2.

12 p. m. RBC Heritage Classic (Golf, segunda ronda), por ESPN.

12:30 p. m. Eintracht Frankfurt vs. Augsburgo (Bundesliga), por Sky 504/546.

1 p. m. Athletic de Bilbao vs. Granada (Liga Española), por Sky 504/546.

5 p. m. Tampa Bay Rays vs. Nueva York Yanquis (Grandes Ligas), por ESPN 3.

7 p. m. Escorpiones de Belén vs. Marineros (Liga de Ascenso), por TD+.

8:50 p. m. Atlético de San Luis vs. Toluca (Liga Mexicana), por ESPN 2.