Goleada de Alajuelense dejó secuelas: Géiner Segura fuera del banquillo de Herediano

No es la primera vez que ocurre después de un partido entre Alajuelense y Herediano, pero en esta ocasión resultaba inminente: Géiner Segura dejó de ser el técnico del Team.

Los manudos acababan de propinarle una paliza a los rojiamarillos en el Colleya Fonseca y muchos aficionados rojinegros en redes sociales hacían eco de que probablemente seguiría aquella tradición de que la Liga quita técnicos en el cuadro florense.

Es una situación que experimentaron Claudio Jara, Orlando de León, Mauricio Wright, Jaime de la Pava, Jafet Soto, Odir Jacques, Marvin Solano y José Giacone.

Tras perder contra Alajuelense, todos ellos se marcharon del banquillo de Herediano. A esa lista, ahora se suma Géiner Segura. Y la razón es la misma.

Ese marcador de 4 a 0 fue la gota que derramó el vaso y que terminó de sentenciar el final de un paso fugaz de Segura al frente del equipo florense.

Desde la fría noche del sábado en Guadalupe, todos tenían claro lo que iba a ocurrir, pero la decisión final tan solo aguardó unas horas para ser comunicada de manera oficial.

El arranque del torneo generaba mucha molestia entre la afición rojiamarilla, porque su equipo lucía completamente desconocido y las dudas sobre Géiner Segura empezaron a ser cada vez más fuertes.

“Fuera Géiner”, fue el grito que desde las gradas se escuchaba desde hace algunos juegos.

En ese partido, en el que Alajuelense se dio cuatro gustos con las anotaciones de Alex López, Yael López, Aarón Suárez y Ángel Tejeda, los reproches hacia el ahora extécnico florense eran más fuertes.

Algunos aficionados pegados a la malla le gritaban: “Fuera Géiner”, “váyase”, “váyase solo”.

Él mismo confesó que esta situación era algo que nunca le había pasado en su carrera como técnico, menos cuando se llevan tan pocas fechas del Clausura 2023.

Después de la comparecencia de Andrés Carevic, entre la prensa deportiva existía la duda de si llegaría Géiner Segura para brindar su conferencia posterior al juego.

O si en lugar aparecería el gerente deportivo, Robert Garbanzo, anunciando la salida del técnico.

Segura llegó a atender las consultas de los medios, con lo que quedaba la duda en el aire de si le darían una oportunidad más.

Quizás, la dirigencia de Herediano no quería que la destitución del entrenador fuese en ese instante, unas horas dos horas después de que el propio Jafet Soto lo había defendido antes de que empezara ese juego que terminó siendo fatídico para el Team.

Pero es que con ese nocaut que la Liga le propinó a Herediano, la continuidad de Géiner Segura le resultaba insostenible a los florenses.

La decisión estaba tomada. Faltaba que se lo comunicaran a él y que el club lo hiciera oficial, pero ya diferentes directivos del equipo habían dado el adelanto de lo que pasaría: “Se va”.

Herediano emitió su comunicado oficial un día después de ese partido, en horas de la noche.

Es algo que no sorprende a nadie, posiblemente ni al mismo Géiner Segura, quien en el mensaje que dio el sábado repitió una y otra vez que el fútbol es de resultados y que todos conocen lo que pasa cuando no se dan.

“Yo siento que aquí hay un círculo a través del tiempo, a excepción del torneo pasado que hicieron un torneo prácticamente perfecto en la etapa regular. Anteriormente, si usted ve eso, siempre el Herediano se ha catalogado que al final siempre llega, clasifica, puede llegar a la final y es candidato al título. Eso lo sabemos todos”, mencionó Segura cuando aún era técnico del Team.

Con eso, él mismo se daba una voz de aliento, pensando en que si se sostenía después de ese torbellino, ya encontraría la calma.

“Yo me he enfocado mucho en tratar de sacar el resultado como tal, porque yo sé que lo que nos puede dar más estabilidad es pasar este momento, porque es lo que uno viene analizando a través del tiempo”.

Pero también tenía la duda de si realmente habría espacio para aguantar, con esa hoguera atizada por la paliza que Alajuelense le dio a Herediano.

“He vivido siempre con decisiones que he tomado. Yo ascendí a San Carlos y a las nueve fechas me sacaron de San Carlos. Hicimos campeón a Cartaginés después de 81 años y a los tres meses estaba fuera”, recordó.

Así que ninguna decisión que la dirigencia florense tomara lo iba a sorprender.

El sábado dijo que tiene más de 30 años de estar en el fútbol y que ojalá tuvieran paciencia para que pudiera demostrar que saldrían de ese bache.

“Y si no, seguiré mi camino. Es así, la vida es así (...). Porque yo vine aquí a ser campeón, yo vine a Herediano a ser campeón, aquí no hay otra cosa y lo dije desde la presentación. Vamos a seguirlo demostrando a través el tiempo si hay paciencia. Y si no, pues a seguir el camino como Dios manda”.

No hubo más paciencia. A pesar de que los jugadores salieron en su defensa tras el juego, Herediano lo destituyó un día después.

“La responsabilidad es de nosotros, el profe Géiner nos ha dado mucho trabajo, durante la semana trabajamos bien, el profe nos pone mucho trabajo, nos deja hacer el extra que necesitamos en definición, en mi caso yo hago centros, cambios de juego, remates. Él es muy abierto en eso, nos ha ayudado bastante. La culpa es de nosotros, no lo estamos respaldando de la mejor manera y somos responsables de eso”, expresó Gerson Torres.

El mismo criterio exteriorizó Aarón Salazar: “Con respecto al técnico nosotros lo apoyamos al 100%, al fin y al cabo el rendimiento es de nosotros, somos nosotros los que tomamos las decisiones dentro del campo, no él. Estamos tomando malas decisiones y en eso él ya no puede meterse y jugar por nosotros”.

Mientras que Kennedy Rocha dijo: “Todos tenemos la culpa, el profe nos pasa lo que tenemos que hacer, trata de pasar lo mejor y lastimosamente estamos llegando y no lo estamos haciendo. Eso es culpa de nosotros, no es culpa del entrenador”.

Herediano despidió a Géiner Segura después de la grosera derrota contra Alajuelense y pronto anunciará a su nuevo técnico.