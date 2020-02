“El inicio de esta liga se dio en condiciones difíciles. Una cancha muy pequeña en el Parque del Este, que no tenía las dimensiones adecuadas, balones que prácticamente te quebraban los pies aunque se permitía algún tipo de protección. Era un deporte artesanal, ya que las reglas eran un tanto ambiguas. No se sabía casi nada del mismo, la Federación no ayudaba porque FIFA no nos había acogido en ese momento. Los equipos no entrenaban, no se tenía muchos patrocinadores, ni canchas y a pesar de eso, el torneo era competitivo”, dijo Guerrero, quien reconoció que esta disciplina ha evolucionado montones.