“Usted no ve a un Saprissa con Erick Lonis, Jervis Drummond, Wálter Centeno... Usted no encuentra esos líderes, cuando yo llegué a Saprissa a mí me decían: ‘Vamos por aquí’, en cambio ahora usted ve y hay grupos que van para un lado, el otro para el otro, el otro ve el Instagram... Se ha desviado mucho el concepto de liderazgo... No sé si no lo hay, porque Kendall Waston para mí es un gran líder”, mencionó.