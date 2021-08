Giancarlo González hizo un ‘mea culpa’ por su error

Giancarlo González reconoce que cometió un error en esa acción con Daniel Colindres que terminó en un penal para Saprissa. (Alonso Tenorio)

Giancarlo González hoy se encuentra con la Selección Nacional, concentrado de cara a los primeros tres partidos de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022: el jueves en el Rommel Fernández contra Panamá, el 5 de setiembre ante México en el Nacional y tres días después ahí mismo frente a Jamaica.

Antes de integrarse a la Tricolor, Pipo jugó el clásico del sábado, donde cometió un error que reconoce y que lo llevó a hacer un ‘mea culpa’.

La Liga iba ganando el pulso contra Saprissa con dos goles de Alonso Martínez, pero los cambios de Mauricio Wright surtieron efecto al tiempo que la Liga decayó en su juego y los morados terminaron dejándose la victoria en Tibás por 4-2.

“Los primeros dos goles fueron de pelota quieta, el penal error mío, responsabilidad mía y también el gol del tiro de esquina. Aquí no estamos para acribillar a nadie, ni nada por el estilo. Esto es de hombres, sabemos que somos la Liga, sabemos que tenemos un buen equipo, sabemos que podemos enfrentar este campeonato, tenemos el objetivo totalmente claro, es ser campeones y lo tenemos al alcance”, mencionó González en zona mixta.

En lo particular él necesita tomar ritmo, porque en el Galaxy de Los Ángeles prácticamente no estaba jugando. Él asumió el reto y la Liga también.

“Yo siento que son errores que pasan, no estamos exentos a errores, acá solo el que no intenta hacer nada no comete errores. No tengo problema en aceptarlo porque soy muy autocrítico y tomo la responsabilidad de que en esa jugada tenía jugarla larga y no tratar de jugarla corta. Al jugarla corta me agarran en un mano a mano y puede ser penal, puede ser que no, pero cuando yo meto la pierna tal vez (Daniel) Colindres ya viene cayéndose”.

González lo resume en que son cosas que pasan y que son circunstancias del partido, pero insiste en que él asume la responsabilidad al recalcar que se equivocó, que tomó una mala decisión.

“Tenía que jugarla larga y obviamente que estoy comprometido con la Liga, siento que puedo mejorar. Si llegara un punto en el que sentiría que ya no podría mejorar no jugaría al fútbol. Puedo mejorar, vengo comprometido, trabajo día a día para ser mejor, para que el grupo sea mejor y obviamente que siempre he dado el 100%, entonces no tengo nada que reprocharme a mí mismo”.

“Son cosas que tenemos que analizar, la verdad que yo pienso es que pasen estas cosas ahorita, que no nos pasen después en una final o semifinal. Obviamente es un partido para desmenuzarlo, estudiarlo, por qué ellos tuvieron más la pelota en el segundo tiempo y crearon las opciones de gol”. — Giancarlo González

Alajuelense ha sido muy vulnerable en este torneo, al punto de que a estas alturas del torneo es el equipo que ha recibido más goles, con 16 tantos encajados en ocho presentaciones.

Sin embargo, el problema de los manudos no solo está atrás.

“En el 2-1 si no me equivoco, Marcel (Hernández) tiene una de un centro, no la metemos y son cosas, momentos y circunstancias que pueden cambiar un partido. Si metemos el 3-1 ahí es diferente”, citó González.

Además, expuso otro ejemplo.

“En el 2-2, Alexis (Gamboa) gana una bola, la cruza y Marcel no llega. Siento que ahí podíamos ir 3-2 o 3-3, son cosas del fútbol. Es de circunstancias, es de momentos y no se nos dieron las cosas como queríamos, pero estamos aquí para eso, estamos para mejorar”.

Al ser tan liguista, a Pipo le molesta perder un clásico tanto como a cualquier aficionado que desde el sábado siente un enojo por lo ocurrido.

Pero también cae en cuenta de que Alajuelense tiene con qué reponerse.

“Es un partido que perdemos, no cambia nada, hay que seguir, más fuertes, pero hay que seguir”.

Indicó que ese clásico deben estudiarlo para ver lo que sucedió a partir del momento en el que la S les cambió el sistema.

“Nosotros no hicimos el bloque como teníamos que hacerlo, o no presionamos como lo hacíamos en el primer tiempo y son cosas que tal vez uno siente en el partido, lo siente en el juego, pero que hay que mejorar y analizarlas detalladamente para saber qué fue lo que pasó. Estamos muy comprometidos con la Liga y esto sigue”.

Al profundizar en el clásico, dijo que ese partido es un espejo de cómo se juega el torneo.

“No es como empieza sino como termina. Empezamos ganando 2-0, teníamos que cerrar el partido o mejorar en detalles y lo perdemos al final, pero así fue el partido y así es el campeonato, lo tenemos claro, esto no es como comienza, es como termina”, insistió.

Finalmente, González dijo: “Felicitaciones a ellos porque ganaron el partido, esto es de hombres y perdemos una batalla, pero no perdemos la guerra y tenemos que comprometernos todos para mejorar como equipo, como grupo y que el siguiente clásico sea diferente”.

La Liga tiene 11 puntos en ocho partidos, con un rendimiento del 45,83%.

Su próximo juego será en casa, contra Jicaral.