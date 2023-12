Giancarlo González evoca una remontada de Alajuelense ante Herediano: ‘Aquí no hay imposibles’

Giancarlo González y Leonel Moreira saben por experiencia propia que en una semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano puede pasar lo que sea. Nadie se los contó, ni lo vieron por televisión. Los dos lo vivieron dentro de la cancha hace doce años y ocho meses.

En aquella ocasión estaban en frentes distintos, pero hoy forman parte del mismo bando en una batalla difícil, pero que ni ellos ni sus compañeros la ven imposible.

Alajuelense sacó de su repertorio el peor partido de la temporada en el momento menos oportuno, un juego en el que no compitió, no mostró actitud, no tuvo fútbol, no carburó, no generó individualidades, mucho menos colectividad y Herediano le pasó por encima.

En medio de ese panorama, el ‘Team’ se endosó un triunfo de 3-0 que en realidad se quedó corto.

Dicho resultado tiene al monarca del fútbol centroamericano contra las cuerdas en el campeonato nacional. La Liga está obligada a hacer un juego perfecto y conseguir goles si es que quiere continuar con su sueño de mantenerse firme en la pelea por la estrella 31.

Pase lo que pase el domingo, a partir de las 5 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, será histórico.

El periodista y estadígrafo Christian Sandoval reseñó en su cuenta de ‘X’ (Twitter) que en una semifinal de campeonato nunca un equipo logró remontar un 3-0 en la ida. Lo más cercano fue Saprissa, que perdió en Puntarenas 2-0 y en la vuelta comenzó perdiendo 0-1; luego marcó cuatro goles.

A eso le añadió el dato de que Alajuelense nunca remontó tres goles en una serie de campeonato.

Mientras que el periodista y estadígrafo Luis Quirós señaló que Herediano nunca le ha ganado una serie semifinal a la Liga.

Inclusive recordó que el sábado, los florenses rompieron con doce años de no vencer en semifinales a los rojinegros, algo que se había dado en el juego de ida del Verano 2011 (4-2). Fue justo la serie en la que Alajuelense destrozó los pronósticos tras ese primer duelo y en su casa se dejó la victoria por 4-0.

Ese recuerdo fue lo primero que se le vino a la mente a Giancarlo González el propio sábado, tras la debacle del León en el Colleya Fonseca y lo que lo llevó a decirle a sus compañeros: “Aquí no hay imposibles”.

Aquellas escenas las tiene muy presentes en su mente y cree que al igual que le pasa a él, fue una serie que difícilmente salga de la memoria de los liguistas.

Con goles de Víctor “Mambo” Núñez, Olman Vargas y un doblete de José Carlos Cancela, el Team convirtió los cuatro tantos en el Rosabal Cordero ese 24 de abril de 2011; un partido en el que la Liga marcó con Jonathan McDonald y Leandrinho.

Una semana después fue el juego de vuelta, en un Morera Soto a reventar y se dio quizás el marcador más impensado de todos: triunfo de Alajuelense por 4-0 con un doblete de Jonathan McDonald y los dardos de Pablo Gabas y Allen Guevara.

“Durante esa semana, a lo interno de nosotros nunca dejamos de creer. Era un equipo que estaba decidido y con mucha convicción para salir a la cancha a darle vuelta. Lo primero que pensábamos era en hacer el primer gol”, mencionó Giancarlo González a La Nación.

Nunca se dieron por muertos y esa vez comprendieron que en esos 90 minutos que quedaban debían confiar en el trabajo, sin desesperarse.

“Estábamos en casa, con nuestra gente y sabíamos que nuestra afición iba a empujar. Se me parece mucho a esta serie, es muy similar y lo importante acá es conocer la historia del club e intentar transmitirle eso a mis compañeros para ir en busca de revertir esta serie el domingo”.

Giancarlo González cree que en Alajuelense hay ganas y convencimiento, algo que empieza a partir de que todos son conscientes de que el sábado fue un partido malo, en el que Herediano los superó en los duelos, en las jugadas divididas, en la posesión del balón...

“Aquí lo importante es creer, que la afición nos apoye hasta el final y nosotros vamos a dar lo mejor de cada uno para tratar de darle vuelta a la serie”.

Para él, lo conseguido el martes es un impulso más. No es fácil ganar un título internacional y menos de manera invicta, pero la Liga no se conforma con eso y luchará con el propósito de hacer posible lo que hoy mucha gente cree imposible.

“Es una tarea difícil, pero vamos a ir y darle con todo. Yo lo que visualizo es una Liga que va a ir a sacar el resultado. Los partidos de fútbol hay que jugarlos y nada está escrito. Vamos a salir con mucha personalidad, con mucho coraje a tratar de ir al frente y buscar el primer gol, como aquella vez en 2011″, mencionó el defensor.

Fue el martes anterior cuando Giancarlo González vivió algo que añoraba y quiere que se repita pronto. Fue él quien recibió el trofeo de Alajuelense como campeón de la Copa Centroamericana.

“Es el primer centro que levanto como capitán acá y para mí es un honor representar a los compañeros, a cada uno de los que trabajan día a día en la institución, a los que se encargan de la cancha, de la limpieza y todo. Soy el afortunado de tener el honor de levantarlo y me siento muy feliz, un check más en mi carrera, cumplí un sueño, pero hay más. Esto no se ha acabado”, recalcó.

Leonel Moreira está en esa misma sintonía: “No es que desde el minuto uno saldremos a buscar el partido y la serie, será desde el minuto cero”.

El martes pasado, en ese partido en el que Alajuelense se coronó monarca del Istmo y que como parte del festejo, la afición rojinegra cantaba: “El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”.

Además había varias mantas colocadas en la gradería norte, pero la que estaba en el centro era la que llamaba más la atención y decía: “Un León nunca se rinde”.

Eso es lo que los jugadores y el cuerpo técnico pretenden demostrar y traducir en hechos en la semifinal, de la misma forma en la que hicieron en 2011, justamente contra Herediano.