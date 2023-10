Géiner Segura: ‘Si usted ve los goles que nos hizo Alajuelense, es de equipo pequeño’

“Si usted ve los goles que nos hizo Alajuelense, es de equipo pequeño”, afirmó Géiner Segura luego del triunfo de la Liga por 2 a 0 contra Pérez Zeledón en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Esa frase se prestaba para la confusión, porque de primera entrada parecía que el técnico de los generaleños estaba bajándole el piso a los rojinegros, luego de que unos días antes, Horacio Esquivel ahí mismo dijo que el equipo de Andrés Carevic es descifrable.

Sin embargo, en su discurso, más bien Géiner Segura habló bien de Alajuelense. En su análisis, indicó que cuando recuperaban el balón no tuvieron tanta claridad para ser más fuertes en las transiciones, pero que su equipo se comportó de buena manera en las diferentes estructuras y en las fases del juego. También dijo que salieron jugando en algunos momentos, con mucha claridad.

“Estamos enfrentando a un muy buen equipo y yo creo que le decía a los muchachos que nos enfrentramos a un gran equipo, nosotros les competimos, pero si usted ve los goles que nos hizo Alajuelense es de equipo pequeño”, afirmó Géiner Segura.

Después de manifestar eso, explicó que uno de los goles fue de balón parado y en el otro, trató de anticipar el central.

“Tuvimos un muy bien juego en las diferentes fases, solamente en la fase ofensiva nos pesó un poquito. Aún así tuvimos una clara con Luis Stwart y un par de transiciones, esa era la idea. Les decía a los muchachos que los felicitaba por el esfuerzo, sobre todo porque no es fácil.

”Yo creo que la Liga jugó casi con el equipo estelar, me parece, tal vez un par de cambios, pero la Liga tiene un sistema, un modelo muy definido, tiene mucho recurso individual también. Nosotros con las herramientas que tenemos competimos, pero creo que también cometimos ese tipo de errores que a un equipo como Alajuelense no se le puede dar”.

Géiner Segura insistió en que no puede ser que les hicieran ese tipo de goles.

La rueda de prensa avanzaba y un periodista le consultó que ¿por qué el desprecio a Alajuelense? El propio técnico de Pérez Zeledón se sorprendió y cayó en cuenta de que se había malinterpretado lo que dijo, o que él no se dio a entender bien.

“Usted usa una palabra muy fuerte, desprecio, yo resalté lo bien y todo el poderío que tiene Alajuelense y esa palabra no la dije en ningún momento (...). La Liga tiene mucho recurso y no es predecible. ¿Por qué? Porque tiene un buen trabajo, que lo ha demostrado a través del torneo, que está peleando los primeros lugares y tiene ese recurso individual que soluciona cuando hay bloques como el que hicimos, bajo, en los últimos tres tercios”, destacó.

Añadió que él es muy respetuoso y nunca dirá ese tipo de palabras porque no hay razón para hablar mal de Liga Deportiva Alajuelense, cuando está peleando la cima.

“Ha hecho un gran torneo, yo creo que no es necesario, porque está por sí solo todo lo que está haciendo Alajuelense. Yo me tengo que preocupar por mi equipo”.

En la misma rueda de prensa, se le pidió a Géiner Segura que ahondara en qué son goles de equipo pequeño, porque seguía sin estar claro.

“¿Cómo fue el segundo gol de Liga Deportiva Alajuelense? De bola muerta, nace de una pérdida de balón, con un balón controlado por el equipo. No había presión, fue por buscar un intervalo que estábamos haciéndolo, lo cortaron y de ahí vino el córner”, respondió.

Géiner Segura considera que Pérez Zeledón hizo un buen trabajo contra Liga Deportiva Alajuelense. (MAYELA LOPEZ)

Dijo que él habla de dónde inicia esa jugada para que no caiga ese balón parado, porque es muy claro que Alajuelense es fuerte en balón parado.

“Yo prefiero que ese balón no terminara en un córner, sino que terminara en un ataque final nuestro. Ese tipo de cosas no se le pueden dar a un equipo tan fuerte como Alajuelense.

”En el otro gol, si analizamos a Joel Campbell, generalmente agarra hacia adentro, busca a Johan Venegas y mi jugador trata de anticipar en una zona de seguridad, lo hablé con él y me dijo que trató de anticipar, cuando él tiene que aguantar. Son detalles por los que perdimos”, argumentó.

Luego lanzó algunas preguntas al aire, como: ¿Cuántas acciones tuvo Alajuelense? ¿Cuántos mano a mano? ¿En cuántos balones llegó Jussef Delgado e intervino?

“10 directos y 19 desviados, los desviados no me interesan, los directos son los que pueden hacerme daño, puede cualquier equipo hacer 50 tiros desviados, que eso no es condicionante de que te llegan.

”Estamos jugando contra un gran equipo, que está en la zona en la que está porque se lo ha ganado, así que nosotros hicimos un plan, no nos salió y listo, pero tiene mucho mérito todo lo que hace Liga Deportiva Alajuelense y por eso está peleando lo que está peleando”, insistió.

Al acabarse la rueda de prensa con Géiner Segura, luego le tocó el turno a Andrés Carevic. Y el técnico de Pérez Zeledón estaba afuera de la sala de prensa, esperando a los medios de comunicación para hacer una aclaración sobre ese tema.

“¿En qué momento yo dije que la Liga nos hizo goles de equipo pequeño? Nos hicieron goles de equipo pequeño, hablando de mi equipo. ¿Por qué no entienden? Le di méritos a la Liga y dije todo lo que tenía que decir, pero no se vale que en la conferencia de prensa yo digo que me hicieron dos goles de equipo pequeño y que entonces se hable de que Géiner dijo que la Liga hizo goles de equipo pequeño”, aseguró Géiner Segura.

La frase de cierta manera sí se prestaba para la confusión, pero él mismo evitó que todo se tergiversara.

“Yo respeto mucho a quienes trabajan en esto y no pongan palabras que yo no he dicho. Yo no dije en ningún momento eso. Yo sé que les gusta la polémica, pero yo no trato de humillar a nadie, de creer que soy más que nadie o de bajarle el piso a nadie. La Liga está donde está porque se lo ha ganado y listo y nosotros tenemos que trabajar en lo que nos corresponde, que es tratar de que Pérez Zeledón siga creciendo”, finalizó Géiner Segura.

Así va el Torneo de Apertura 2023