Geiner Segura no quiere encasillar el Herediano - Alajuelense como un duelo con Andrés Carevic

El técnico Geiner Segura se volverá a encontrar con un viejo conocido en el banquillo, el argentino Andrés Carevic, cuando este sábado Herediano reciba a Alajuelense en el estadio Colleya Fonseca de Guadalupe, a las 8 p. m.

Al mando de Carevic, la Liga alcanzó su corona número 30 y el torneo de Liga Concacaf, pero detrás de él estuvo Segura como asistente, por lo que muchos comentan que el hoy timonel florense tuvo mucho que ver con el éxito del suramericano integrando una buena dupla.

El fútbol los pone ahora frente a frente en el clásico provincial, donde los erizos llegan como líderes, demostrando un muy buen nivel y los rojiamarillos en puestos de clasificación.

¿Cómo analiza el compromiso ante Alajuelense? Copiado!

Hemos estado trabajando de muy buena manera. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, que está jugando bien. Nosotros trataremos de ganar nuevamente, de mostrar nuestro mejor fútbol. Si bien en el inicio del campeonato el juego no ha sido el que esperamos, estamos en la lucha por los primeros lugares y eso nos genera confianza para seguir creciendo.

Para usted y el Herediano, ¿el arranque del torneo fue más complicado de lo que esperaba? Copiado!

Hay que ver y contextualizar el inicio. A nosotros nos juzgan por el resultado y a veces por cómo juega el equipo. No hemos tenido ese juego fluido, pero tengo mis razones. Venimos realizando un análisis muy profundo de cómo veníamos jugando en el Torneo de Copa y cómo jugamos ahora con los jugadores que se integraron; los muchachos nuevos, los que venían del Mundial y los que venían recuperándose.

Eso no es fácil, crear un modelo, un sistema no es de un día para otro, se va construyendo. Nosotros sabemos que representamos a una gran institución, donde el resultado es sumamente importante. Si bien el juego no ha sido el que esperamos, estamos en la lucha por los primeros lugares y eso nos genera confianza para seguir creciendo.

¿Se enfrentará a Andrés Carevic, un técnico al que conoce y él lo conoce muy bien? Copiado!

Lo primero es analizarnos nosotros mismos para mejorar. Sabemos las fortalezas que tiene Alajuelense; al final no salimos a jugar ni Andrés, ni yo. Nosotros tomamos decisiones a la hora de poner un once. Estos juegos enriquecen a los jugadores, a veces colectivamente y también individualmente, pues hay principios de libertad que te solucionan partidos.

¿Qué tanta confianza le da la recuperación de jugadores como Yeltsin Tejeda, John Jairo Ruiz y el resto de los seleccionados? Copiado!

Lo más importante es que tenemos un plantel amplio. Lógicamente hay una fase de adaptación de todos, porque algunos han tenido lesiones de mucho tiempo, otros han estado sin jugar y el ritmo hay que encontrarlo. Hay seguidillas de partidos en los cuales estamos evaluando ir integrándolos poco a poco, para que no vuelvan a recaer. Creo que ellos lo están entendiendo y esperamos pronto tener el grupo completo.

¿Sigue en la búsqueda de esa alineación estelar? Copiado!

Todos tendrán su oportunidad. No lo llamo rotación, pero le damos un manejo científico a los jugadores y tratamos de ajustar las cargas de trabajo de un partido a otro. Ustedes vieron lo de John Jairo (Ruiz), que le estamos dando un número de minutos, por su lesión. No podemos tomar a un jugador que viene de una fase recuperación y exponerlo a una recaída. Ellos están tratando de entender el sistema, las maniobras y estamos en un club grande y tenemos futbolistas de nivel alto y de experiencia.

¿Cómo analiza las polémicas de Fernán Faerron en los últimos días? Copiado!

A Faerron lo conozco desde hace rato. No cabe duda que es un muchacho que viene creciendo. Lo dije anteriormente: como seres humanos cometemos errores en la vida y tenemos derecho a mejorar. Hablé con él, se integró muy bien y el resto del plantel lo han arropado muy bien.

Sé que nos va a aportar muchísimo y a nivel de Selección Nacional, pues tiene una gran proyección así como otros jugadores jóvenes. No tengo problemas con él, lo conozco, tengo anécdotas con él y nos va a aportar muchísimo. Tengo un gran concepto de él como jugador y persona. Futbolísticamente tiene que mejorar. Siempre hay espacios para mejorar, es muy joven y dependerá de él.