Fútbol femenino se alista para un remezón en la dirigencia

La organización del fútbol femenino costarricense se encuentra a las puertas de vivir un remezón. La Unión Femenina de Fútbol de Costa Rica (Uniffut) tendrá un nuevo Comité Director a partir de abril y ya está confirmado que Víctor Hugo Alfaro no seguirá en el cargo de presidente cuando finalice su periodo.

De hecho, lo que se está promoviendo es una transición en la dirigencia, según Mercedes Salas, representante de Alajuelense en la reunión que se dio este jueves 18 de enero en el Proyecto Gol entre los involucrados en el fútbol femenino.

“Se dará un cambio con el tema de Víctor Hugo que termina en abril. Se nos pide a ligas menores y segunda división renunciar para que vengan las elecciones, pero todo bien, no hay problemas. En abril que termina el Comité vendrán las votaciones a ver qué pasa”, aseguró Salas.

Alfaro calificó la reunión como ‘sana’ y detalló que sintió un gran apoyo de clubes como Saprissa, también del actual presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Osael Maroto.

“Yo me voy a quedar hasta el final del periodo, yo creo que ellos coincidieron con lo que presenté. Gente de Saprissa y Limón me dieron el apoyo. Una cosa es lo que se dice en la prensa, pero conversamos que somos la tercer mejor liga de Concacaf y que fuimos a mundiales, eso no es una casualidad”, pronunció Alfaro.

El actual jerarca tiene 20 años al frente de la Uniffut, pero la mayoría de clubes de la máxima categoría exigieron tener esta reunión para conocer detalles sobre su labor.

Esto ocurre en momentos en que algunos equipos atraviesan problemas económicos, que los han hecho tomar diversas decisiones.

Por ejemplo, Herediano anunció que no participará más, Pérez Zeledón recurrió solo a juveniles y Saprissa reacomodó su plan financiero, lo que derivó en la salida de algunas de sus futbolistas experimentadas.