Fidel Escobar le habla claro a Eduardo Anderson y le señala que en Saprissa debe ‘darle duro’

Si hay alguien en Saprissa que puede guiar a Eduardo Anderson, el nuevo refuerzo de los morados, es su compatriota Fidel el Comandante Escobar.

Fidel se mostró complacido con la llegada de Anderson, pero de una vez le dejó claro que con las condiciones no basta; en Saprissa se debe trabajar muy duro para trascender.

“Lo conozco, estuvo conmigo en la selección. Viene de San Carlos y le dije que aquí es diferente. Acá hay que venir a ganar, a darle duro en los entrenamientos día a día y en los partidos”, dijo Fidel en declaraciones a Radio Columbia.

Escobar cree en Anderson y está convencido de que le va a aportar mucho al plantel, incluso aseguró que si el defensa no tuviera cualidades y condiciones, Saprissa no lo contrataría.

“Me siento muy contento de que haya venido y le digo que disfrute el momento, pero con responsabilidad y que lo haga de la mejor manera”, señaló Fidel Escobar.

Fidel manifestó que la incorporación de Eduardo Anderson va a ser fundamental para el equipo, sobre todo porque tienen gente lesionada, entre ellos Kendall Waston, quien ni siquiera ha podido jugar en el campeonato y al menos estará unos 22 días más fuera de las canchas.

“Me impresionó mucho cuando Anderson venía para acá, pero es un gran jugador y nos va a colaborar mucho”, señaló Escobar.

Eduardo Anderson fue compañero de Fidel Escobar en la selección de Panamá, y ahora que es el nuevo jugador del Deportivo Saprissa, Fidel le brindó algunos consejos.

Sobre el inicio del torneo, donde Saprissa solo registra dos victorias en cinco compromisos, Fidel Escobar apuntó que no se alarman porque rápidamente saben darle vuelta a la página.

Fidel agregó que tras el empate frente a Cartaginés y la derrota ante Herediano, estaban enfocados en sacar los tres puntos contra Sporting, lo que finalmente se dio al imponerse con un marcador de 0-2.

Para Escobar, debían aprovechar las oportunidades para tratar de anotarle a Sporting, algo que hicieron Ulises Segura al inicio del partido y Jorkaeff Azofeifa al cierre del mismo.

Ellos se encargaron de encaminar a Saprissa hacia la victoria 0-2. Segura lo hizo al minuto de juego, y Jorkaeff al cierre, a los 85 minutos; de barrida, sentenció el compromiso tras el centro de Warren Madrigal.

El sábado pasado, Jorkaeff Azofeifa celebró su primer gol con Saprissa al marcar el segundo tanto en la victoria 0-2 sobre Sporting. (Rafael Pacheco Granados)

Frente a Sporting, Segura jugó 81 minutos, Azofeifa tuvo nueve minutos en cancha, pero le bastaron cuatro en el campo para festejar su primer gol con Saprissa.

“Soy un volante con gol y en mente siempre tengo anotar o asistir, y soy muy feliz si anoto. He venido trabajando fuerte, estoy preparado para cuando me toque y lo he demostrado”, dijo Ulises Segura.

Jorkaeff marcó su primer gol con los morados desde que fue contratado hace seis meses. Llegó para el Torneo de Apertura 2023 y firmó por dos años.

“El torneo pasado tuve muchos minutos, muchos partidos y venía pensando en hacer un gol y gracias a Dios se me dio”, dijo Jorkaeff, quien ahora vive otra realidad con poca participación, incluso ante Sporting ingresó al minuto 81.

El defensa no hace mala cara, afirmó entender el rol y todos en el equipo, jueguen o no, están muy unidos para crear un buen grupo. Azofeifa señaló que la conquista le va a dar confianza para seguir luchando por volver a la titularidad.