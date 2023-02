Fernando Lesme acusa a Fernán Faerron de arañarlo

El defensor Fernán Faerron debutó este miércoles con el Herediano en el empate 1-1 ante el Municipal Grecia y su actuación no estuvo lejos de la polémica, al ser acusado del delantero paraguayo, Fernando Lesme de mal intencionado.

Faerron y Lesme mantuvieron un fuerte duelo durante el compromiso, hasta que el guaraní salió de cambio.

Precisamente Lesme protagonizó la acción del gol griego, cuando le ganó la espalda a Faerron, remató cruzado y el meta Brayan Segura rechazó, pero Johan Bonilla aprovechó el rebote y anotó.

Sin embargo, Lesme se quejó al final del compromiso de los constantes golpes del zaguero rojiamarillo y mostró su cuello rojo, con señales de rasguños de la “batalla” mantenida con el florense, quien aseguró que es parte del fútbol y a que a todos los rivales los marcará por igual.

“El central del Herediano, el 3, Faerron me estaba pegando hace rato y en una jugada me rasguñó todo. Todo el partido fue así. Nunca he provocado a ningún central, estoy tranquilo. De parte de él tiene que mejorar eso, de no ser tan duro. La verdad me estaba pegando mucho y me mantuve tranquilo, no busco pelear con nadie y debe mejorar eso”, comentó Lesme en radio Columbia mientras mostraba las heridas en su cuello.

Por su parte, Fernán indicó que fue una marcación normal en el terreno de juego y le extrañó la actitud del delantero paraguayo.

“Obviamente se va a quejar. Es un jugador bueno, lo respeto. Pero el que salió fue él (de cambio), yo me quedé en la cancha. Me mantuve en la cancha tranquilo. Fueron roces normales del partido y así voy a hacer con todos los delanteros del campeonato nacional”, aseguró Faerron.

Para el guaraní, el defensor herediano debe mejorar su actitud, pues a su criterio se excedió.

“De parte mía no busco pelear y menos con él. Es la primera vez que lo escucho y lo veo. Pero él se pasó pegándome. De mi parte nunca hubo mala intención, pero de parte de él sí. Después que quedé goleador del campeonato es cierto que uno recibe más golpes, pero sigo generando para el equipo”, dijo Lesme.

Fernán dijo que se siente feliz por debutar con los rojiamarillos y que siempre irá a defender los colores de su equipo, aunque lamentó las condiciones del terreno de juego del estadio Allen Riggioni, pues a su parecer no ayudaron al desempeño del Herediano.

“La identidad no se pierde, es parte de mí. El tener la garra, el coraje y siempre ir con todo sin mis características. Me sentí cómodo, fue un juego muy complicado, un rival de mucho choque y un error de nuestra parte condicionó el compromiso”, declaró Faerron.