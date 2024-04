Fernán Faerron vuelve a sus viejos hábitos y protagoniza nueva polémica

El defensor del Herediano Fernán Faerron protagonizó una nueva acción polémica en el fútbol nacional que hizo recordar al jugador temperamental y que se sale rápidamente de sus casillas.

En la acción que circula por redes sociales, Faerron va saliendo del campo de juego del Estadio Ricardo Saprissa al finalizar el partido que los morados derrotaron 2-0 al Team, que cosechó su segunda derrota consecutiva, la tercera del Torneo de Clausura 2024.

Fernán sale caminando lentamente por el túnel inflable y al estar cerca de las gradas que llevan al camerino, le botó con un manotazo, con su mano izquierda, el teléfono celular a un aficionado, que se sorprende por la acción del zaguero, quien continúa su marcha al vestuario sin volver a ver.

En la campaña anterior, Faerron se vio inmiscuido en momentos polémicos cuando encaró a los aficionados de Alajuelense, tras un partido por las semifinales de la Copa Centroamericana, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Igualmente, durante las semifinales del Torneo de Apertura 2023 se tomó sus partes íntimas en el Morera Soto, por lo que fue castigado con seis partidos y quedó fuera de la final de la segunda ronda ante el Deportivo Saprissa.

Fernán en los últimos partidos había tenido un comportamiento más estable e incluso fue llamado a la Selección Nacional por el entrenador Gustavo Alfaro. En el duelo ante Argentina, que terminó 1-3 Faerron fue punto alto en la zaga costarricense y al final del partido agradeció la oportunidad que le dio el estratega argentino, quien aseguró que el zaguero tenía “alma provocativa”.

“Él fue muy contundente al principio, con lo que me dijo -expresó Faerron en Radio Columbia después de enfrentar a Argentina-. Él y yo tenemos un acuerdo para estar aquí. Siento que tengo que cumplirlo. Él me dio el apoyo cuando no tenía por qué y la verdad espero retribuirle. Quiero retribuirle al profe la confianza que me dio: estar aquí y darlo todo por la Selección”, dijo Faerron tras el juego ante la albiceleste.

