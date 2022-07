Fernán Faerron niega señalamientos del masajista de Alajuelense y acudirá a la vía judicial

Alajuelense tenía expectativas en Fernán Faerron, pero luego el club y el futbolista separaron caminos. Foto: Prensa Alajuelense

Fernán Faerron difundió un comunicado oficial mediante su cuenta de Twitter como reacción a las declaraciones que dio hace unos días el masajista de Alajuelense, Roberto Hernández.

“Como consecuencia de las declaraciones rendidas por Roberto Hernández, quien es masajista de Liga Deportiva Alajuelense, las cuales no se se ajustan a la realidad y son falsas, tanto mi persona como el señor Leonel Faerron, mi padre, no dudaremos en acudir a las instancias administrativas y (o) judiciales pertinentes, en aras de hacer valer nuestros derechos”, versa en el documento firmado por el futbolista.

Además, indicó: “No toleraremos que la reputación mía como la de mi padre se vean afectadas por dichas divulgaciones”.

¿Qué fue lo que pasó? Una vez que Alajuelense perdió el título contra Cartaginés en la gran final, Fernán Faerron hizo algunos comentarios en sus redes sociales, como este: “La sangre, el coraje y el amor por la camiseta de un equipo se demuestra en la cancha, luchando cada balón y dando todo, no solo con una celebración señalándose las venas. Siento qué hay tanto que hablar pero no puedo, el karma existe y hay que tener cuidado”, escribió Faerron.

A raíz de eso, el masajista rojinegro Roberto Hernández expresó en Tigo Sports: “Luego de una pérdida tan dolorosa, él no puede dar esas declaraciones. Menos él que fue un mal ejemplo para la Liga y por eso ya no está con nosotros. Faerron en el camerino no se llevaba con nadie y no sé qué tanto habla de sangre si él nos vendió en más de una vez, hasta el mismo papá, nos dimos cuenta por ahí que pasaba la formación a otros equipos cuando su hijo no jugaba”.

También apuntó: “El mismo Faerron llamaba a la Unafut para denunciar que jugadores entrenaban contagiados de covid, cuando eso era mentira”, citó.

El masajista de la Liga lo definió como “un jugador complicado”.

“Él no solo tuvo problemas con jugadores, también con parte del cuerpo técnico. Era una persona que se creía el mejor del país, creía que a su corta edad había ganado todo, se creyó un referente cuando nunca lo fue”.

Ahora, Fernán Faerron y su padre anuncian públicamente que tomarán acciones contra Roberto Hernández por esas declaraciones.