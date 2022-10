Fabián Coito intenta que Saprissa no sea distracción para Alajuelense en duelo final con Real España

Aunque tiene una ventaja de 3 a 0, Fabián Coito insiste en que en Alajuelense no puede haber distracciones de ningún tipo este martes ante Real España. Eso implica que sus hombres no pueden pensar en el clásico del viernes contra Saprissa antes de encarar este desafío internacional.

Los rojinegros recibirán a partir de las 6 p. m. al conjunto hondureño, en la vuelta de una serie donde está en juego el pase a la final de la Liga Concacaf.

¿El plan de juego será más conservador, pensando en el clásico del viernes?

Estamos dedicados de lleno al partido de este martes, pero sabiendo que en pocos días tenemos un partido tremendamente importante para nosotros, donde la llave está igualada.

Más allá de intentar especular, conservar o como puedan decir quienes analizan el juego, hay ciertos aspectos del rival que de forma conservadora o no, tenemos que limitar, porque tienen cosas muy importantes y fortalezas que no podemos dejar crecer.

Por algo es un equipo que ha llegado hasta esta instancia y seguramente lo intentará de nuevo. No podemos distraernos, ni poner el foco en el viernes, sino apuntar de lleno a este martes. Luego seguir mirando hacia lo que tenemos adelante.

¿Qué debe hacer Alajuelense para evitar que el Real España se meta en la serie?

Yo creo que confirmar el momento que tenemos como equipo, tanto a nivel nacional como internacional, en las fortalezas que nosotros tenemos.

En la recuperación del balón, en la forma de movernos, respetar el plan y la estrategia de cada partido. Limitar al rival en esos aspectos que lo hacen fuerte y creer mucho en la idea que llevamos al campo.

Yo creo que tenemos muchas fortalezas desde el punto de vista individual y colectivo. Tenemos también la capacidad de adaptarnos a las situaciones del juego.

Tenemos conceptos que intentamos llevarlos adelante más allá de la situación del juego.

Nunca distraernos, nunca desconcentrarnos, siempre creer en lo que podemos hacer nosotros y esta no va a ser la excepción. Si me pregunta qué tenemos que hacer, lógicamente intentar convertir para aumentar la diferencia y ganar en tranquilidad.

Pero no es tan fácil en el fútbol convertir goles y ganar partidos. Por lo tanto, ir trabajando el juego para en el momento que tengamos posibilidades, ser lo más consistentes y eficaces posible.

¿Cómo se imagina el partido de este martes?

Nosotros jugamos en San Pedro Sula, más que especulando, de acuerdo a lo que nos convenía, que era permitir el desgaste del equipo rival, que tuviera el balón, pero no los espacios. Éramos los dueños de los espacios en el juego y pudimos concretar las opciones que tuvimos.

Acá será diferente, se ha jugado la mitad de la serie, hay un resultado ya hecho en el primer partido, pero vamos a intentar. A veces queremos tener el balón o jugar más arriba, pero el rival lo impide. Es parte del juego.

Lo que nosotros vamos a intentar, al igual que lo intentamos allá, es ganar el partido, que en definitiva es el objetivo. Si podemos hacerlo con el plan que tenemos, bienvenido sea.

Si nos tenemos que adaptar a la situación del juego, que nos plantee cosas diferentes y obtenemos el resultado, también quedaremos contentos con lograr el objetivo. El principal deseo que nosotros tenemos es ganar el partido.

¿Cómo será la rotación para no sobrecargar a los jugadores que ya tienen bastante acumulación de partidos?

Lógicamente que el foco está puesto en el martes, pero tenemos una planificación de la semana que es lo único seguro que hasta ahora tenemos, que es el partido del martes y luego el del viernes, con el deseo de seguir en las dos competiciones.

No podemos especular o imaginar más allá de lo que tenemos confirmado.

Repartir un poco la fatiga, los minutos, la fortaleza del equipo de acuerdo a cada idea que tenemos de los partidos y jugar un poco con eso, pero no más allá de eso. Apuntar todas las baterías a lograr los resultados que nos permitan seguir en la competencia tanto el martes como el viernes.

Primero está el martes y vamos a ver cómo terminamos. De acuerdo a algo planificado y lo que nos resulte del juego, ver cómo seguimos en la preparación del partido del viernes.

Para ese clásico no hay nada definido porque tenemos un juego muy duro este martes y nos hemos dedicado a intentar cerrar esta serie que está en juego.

¿Cómo se encuentran Doryan Rodríguez, Yael López e Ian Lawrence?

Vamos día a día, no quiero dar ninguna información que puedan ser pistas para el equipo de este martes. Pero se van recuperando de acuerdo a los plazos establecidos por la parte médica del equipo.

¿Qué opina de Real España y qué piensa de la otra llave entre Olimpia y Motagua que está 0 a 0?

Real España es un equipo muy duro, que tiene un estilo muy definido de juego, que pudimos contrarrestar de acuerdo al plan y poder hacerle daño, no solo ganarle, sino obtener una diferencia importante para estas instancias del torneo. Este martes presentarán algunas situaciones que intentarán sorprendernos.

No hay nada definido y más allá de lo que pase, es un equipo muy bien integrado, por futbolistas de nivel internacional y que han llevado a Real España hasta esta instancia.

Con respecto a la otra llave, vi el partido, muy parejo, está en juego un clásico, dos equipos con características propias de cada uno y la llave se ve muy cerrada, no hay nada definido, ni es fácil pronosticar un ganador.

Para Honduras tener a tres equipos entre los cuatro finalistas de un torneo internacional del área habla de la fortaleza del fútbol hondureño.

¿Qué significa para usted esta serie? Su rival, Héctor Vargas, lo criticó antes y después del partido y no le dio ningún mérito a Alajuelense con un marcador contundente.

No, sinceramente. Para mí no tiene ninguna importancia. En el fútbol todo es opinable y respeto las opiniones. No opino sobre opiniones, solamente me remito al análisis del juego, de lo que pasó y a preparar lo que tenemos por delante, que es cerrar la serie en casa y jugar un partido duro, como seguramente será el de este martes.