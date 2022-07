Fabián Coito: el retrato hablado del nuevo técnico de Alajuelense

Fabián Coito firmó este martes el contrato para asumir la dirección técnica de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“Yo estuve en la Selección de Honduras con él y es un entrenador muy serio, trabaja mucho, que habla mucho con el jugador y que analiza bastante al rival”, expresó Róger Rojas a la hora de comenzar con la descripción de Fabián Coito, el nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense.

Ro-Ro fue parte de ese proceso del charrúa en la ‘H’ y por eso es una voz autorizada para hacer una especie de ‘retrato hablado’ sobre cómo es Coito al frente de un grupo lleno de figuras.

“Creo que es una persona que le gusta mucho el orden, la disciplina, mantener el camerino alegre pero unido, sin que ninguno se le salga del objetivo. Me quedo con la frase de que es una persona muy trabajadora”, afirmó el atacante hondureño que llegó al país por primera vez con la Liga y que en la actualidad forma parte de Sporting FC.

“Aprendí mucho, él es un entrenador que tiene mucho conocimiento en el fútbol. Creo que habla mucho con el jugador. En este caso con los delanteros hablaba mucho, de cómo desmarcarnos, de cómo aguantar la pelota, de cómo presionar en salida. De llenar espacios cuando se juega con dos delanteros, cuando se juega con tres o cuando se juega solamente con uno”.

Rojas contó que Coito les insistía y era muy repetitivo en que los volantes debían apoyar siempre al delantero, que no lo dejaran solo “y siento que aprendí muchas cosas de él”.

“Es un señor muy inteligente, él sabe que va a llegar a un camerino como el de la Liga, donde hay muchos jugadores que han estado en mundiales, muchos futbolistas que han jugado en el extranjero por muchos años”.

Ahí, Coito se reencontrará con el mediocampista Alex López y Rojas cree que eso no le pondrá las cosas más fáciles a su compatriota, porque es claro que habrá competencia fuerte, pero vaticina que puede ocurrir lo mismo que en la ‘H’.

“Cuando Coito estuvo en la Selección, él sacó la mejor versión de Alex y entonces por ahí él tiene una buena noticia. Obviamente yo sé que Alex no le desea el mal a nadie, sé que el corazón de él no es así, pero esto es fútbol y si ya no está el profe Albert Rudé y llega otro técnico que te conoce, creo que va a tener más minutos”, meditó Rojas.

Y agregó: “Esa será una ventaja que tiene Alex, pero es que si uno analiza a la Liga, Bryan Ruiz es un jugador con mucha jerarquía, con mucha experiencia y por ahí son futbolistas que se ve que se integran muy rápido y ellos van a hacer que el profe se sienta en casa muy rápido”.

Otra pincelada dentro de la descripción que el atacante construía sobre el nuevo técnico de la Liga es que “Coito va a poner sus reglas”.

“Porque por más que haya jugadores que llevan años de estar en la Liga, las reglas siempre las pone el entrenador, no los jugadores”.

El último fracaso de Alajuelense prendió la molestia del aficionado hasta el nivel más alto en la perilla de graduación y tras perder el campeonato contra Cartaginés la semana pasada, el liguismo espera cambios drásticos, inmediatos, de carácter urgente.

Podría verse como una herida abierta, fuerte y profunda que solo se curaría con el título. La escogencia de Fabián Coito en términos generales no cayó bien entre la mayoría de aficionados que ingresan a Google y se percatan de que su mayor experiencia ha sido en selecciones, no en clubes y que con Honduras fue de más a menos.

“Es complicado, yo como hondureño sé que a la selección no le fue muy bien, pero es que la selección no arrancó bien y luego la parte mental afectó a los muchachos”, relató Róger Rojas.

Para él, eso influyó mucho e hizo que la selección fracasara en la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Iniciamos la octagonal con desconfianza, empatando con Canadá, luego con El Salvador, perdimos con Estados Unidos y desde ahí la Selección perdió confianza. A partir de ahí al profe se le armó un ambiente feo, que me imagino que no fue fácil, porque tanto la afición como la prensa se le vino encima y eso afectó a los muchachos”, citó.

Y agregó: “Al final, el fútbol es un deporte bien complicado, porque cuando los resultados no van bien lo más fácil es quitar la entrenador, pero de verdad yo pienso que a él no tiene que irle mal en un equipo”.

Para Rojas, el charrúa Fabián Coito “es un señor entrenador”.

“Si están pensando en eso, desde ya les digo que están tirándole mala vibra y la energía negativa se pasa, se contagia hacia la parte mental y el fútbol se juega con los pies aparentemente, pero no, el fútbol se juega con la cabeza”.

Además, Ro-Ro dijo: “El aficionado liguista tiene que quitarse esos pensamientos negativos, porque todo eso se les puede transmitir a los muchachos y obviamente al profesor”.

En cuanto a las prácticas, el delantero detalló que los entrenamientos de él no son muy largos, pero tampoco son cortos. De hecho, los definió como que “son normales”, como de hora y media, o dos horas máximo.

“Trabaja mucho la defensa, trabaja mucho espacios reducidos, trabaja muchas formas tácticas, balón parado. Es un entrenador muy serio en lo que hace, trata de conocer mucho a los jugadores, de platicar con ellos, conocerlos y en cada entrenamiento él pide mucha concentración”.

Otro apunte de Róger Rojas es que en la Selección era más difícil, porque él tenía disponible a su grupo solo en fechas FIFA.

“Ahora que va a estar en un equipo, yo creo que por ahí quieras o no es diferente, porque con el equipo está trabajando constantemente todos los días y hay que ver cómo se adapta al camerino de la Liga”, finalizó Róger Rojas.

¿Qué ha hecho Coito? Copiado!

Fabián Coito trabajó en todas las selecciones juveniles de Uruguay, donde clasificó a varias copas del mundo; también fue interino de la Selección mayor charrúa en 2018.

Del 2018 al 2021 fue el director técnico de la Selección Mayor de Honduras.

En 2015 ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto con la Selección Sub-20 uruguaya, también fue campeón suramericano de selecciones sub-20 en 2017.

Por otra parte, fue subcampeón del mundo Sub-17 con Uruguay en el Mundial de México 2011.