Fabián Coito deja ver por qué esta versión de Alajuelense es distinta a otras

72 horas después de que accedió a la final de la Liga Concacaf, en Liga Deportiva Alajuelense sacan el cansancio de su mente y ponen todo su empeño en superar el otro gran desafío de la semana, ante el Deportivo Saprissa, su archirrival de siempre.

El ‘primer tiempo’ de la serie quedó 0 a 0 en el Morera Soto y será este viernes, a partir de las 8 p. m., cuando se defina cuál de los dos clubes avanzará a la final del Apertura 2022 para enfrentarse al vencedor del duelo entre Herediano y Puntarenas FC.

Todos están claros en el bando rojinegro que este clásico será durísimo, por todo lo que está en juego, pero a la vez, la Liga de Fabián Coito se tiene mucha confianza.

El propio técnico de Alajuelense analiza que en estos meses han sacado resultados que los han ido acercando a los objetivos, en determinados momentos con mejor juego.

No quiso profundizar en el tema de qué es jugar bien, porque cree que sería muy largo, pero que los partidos son distintos, que unos se desarrollan más vistosos que otros y que se han dado algunos que se identifican más con la historia de la Liga.

“Yo lo entiendo y hay razones porque también hay gustos personales como entrenador, que me gusta más ser vertical que una tenencia. La verdad no existe en el fútbol, lo que queremos es obtener el resultado deportivo”, citó Fabián Coito.

Detalló que aunque hay partidos que no pudieron ganar, por más que lo intentaron, el otro rival juega, porque hay estrategias y decisiones de los futbolistas en el campo.

“Pero hemos obtenido los objetivos que nos fijamos cuando iniciamos todo, que era ir superando rondas a nivel de la Liga Concacaf, que nos permitieran llegar a la Liga de Campeones, luego llegar lo más lejos posible y estamos en el partido reservado para los dos mejores equipos del torneo”, citó.

Y agregó: “A nivel de torneo local hemos tenido algunos partidos donde de repente nos superaron, no logramos el resultado. Todo eso genera dudas, el no ganar abre la puerta a la crítica, porque todo termina porque como no ganaron me permito decir esto, lo otro, o si hubieran hecho otra cosa”.

Pero considera que más allá de eso, como grupo, como equipo, la Liga sigue luchando por un objetivo que están seguros de que pueden conseguir también.

“Confiamos en nuestro potencial, en los jugadores que son quienes hacen a un equipo y estamos en una de las instancias que también queríamos, que era acceder a la semifinal y ojalá podamos sortearla para llegar a ese partido decisivo”.

Así piensa Fabián Coito en la víspera del gran duelo entre Saprissa y Alajuelense

Sin dar muchas pistas y en términos generales, indicó que deben capitalizar errores, mejorarlos para el partido que tienen por delante, seguir creciendo como equipo y seguir tomando mejores decisiones en los momentos por los cuales va pasando el juego.

“Me siento muy conforme con lo que ha sido el aporte de los jugadores dentro del campo, fuera, en la idea del juego que ellos participan, porque es mi estilo, es mi forma, tener un intercambio y creo que estamos conscientes de que esta es una tarea de todos, que va a ser un partido durísimo y que tenemos muchas posibilidades de seguir en el torneo”.

¿Qué importancia le dan al gol de visita?

Igual que como fue en casa, nada más que no lo pudimos lograr, porque también lo quisimos lograr, tomando precauciones, porque la serie no se definía en el primer partido y que los goles de visita tenían una importancia mayor que lo que habitualmente es un gol en un partido.

En este caso, un gol en caso de empate nos favorecería a nosotros. No se puede especular con eso, porque a veces no lográs lo que querías, te quedás por debajo y no alcanza.

Sabemos que un gol nos da en caso de empate la ventaja a nosotros. Lo vamos a buscar a lo largo del partido con nuestras armas, con nuestras fortalezas, con el potencial de nuestro equipo.

Pero también sin descuidarnos y sin desproteger porque sabemos que vamos a enfrentar a un equipo que también por derecho propio se ganó la posibilidad de estar en este tan lindo partido.

¿Cómo vive lo que será su primer clásico en el Estadio Ricardo Saprissa, donde el equipo ha tenido muy buen rendimiento en estos meses que le tocó jugar bastante ahí?

Lo que ha sucedido antes es parte de la estadística que se puede mantener o no y justamente en el fútbol una de las cosas que ha cambiado es que no hay una relación lineal entre lo que pasó y lo que va a suceder. Es imprevisible y está lleno de incertidumbre.

Es un lindo partido, es una linda situación, que lógicamente habrá mucho público, que la gran mayoría será del equipo rival, son situaciones que quienes ya la han vivido, ya saben y ya han pasado por eso momento y tienen cierta respuesta a cosas que pueden llegar a suceder.

Después, va a influir o estimular al equipo local. Va a intentar disminuir nuestro potencial o alterar nuestros rendimientos, es parte de lo que hemos preparado, de lo que hemos hablado. De lo que sabemos que va a suceder, no nos va a sorprender y veremos, ojalá que no distorsione el potencial de nuestro equipo.

Yo creo que tenemos muy buenas posibilidades, respetando, por supuesto como siempre al equipo rival y a las fortalezas y al nivel de sus jugadores, que tenemos posibilidades de seguir en el torneo.

Este juego tiene muchos factores externos. Es clásico, es semifinal, que el estadio podría esta al 100% de su capacidad y que Alajuelense ya tiene el pase a la final de Liga Concacaf. ¿Eso complica más al técnico porque se sale de la estrategia, de lo táctico? ¿Es más complicado un juego así?

El único factor de esos que depende de nosotros y que sabemos que no nos va a alterar es que tenemos una final de Liga Concacaf. Estamos muy claros en que esta es otra historia y no tiene ninguna relación, solamente el haber podido jugar hace pocas horas un partido importante.

Lo otro es parte del escenario que vamos a encontrar, que tenemos que intentar todo lo que pueda distorsionar minimizarlo y concentrarnos en la idea y en lo que vamos a intentar imponer en el campo. Eso es lo que más hemos trabajado y lo que me da tranquilidad de que tenemos cosas que las vamos a llevar.

Sabemos que vamos a jugar contra un gran equipo, que va a imponer sus cosas también y un partido de este nivel a esta altura es una lucha de estrategias, de planes de juego, de decisiones de los jugadores y veremos.

Nadie sabe lo que va a pasar, sabemos lo que deseamos y lo que queremos. A veces los entrenadores planificamos y nos acercamos mucho a lo que sucede en el juego. A veces el entrenador dijo lo que pasó y otras no, porque en el fútbol pueden suceder muchas cosas y la incertidumbre es hoy por hoy uno de los factores más importantes.

Lo que intentamos los entrenadores preparando el partido es disminuir ese nivel de incertidumbre y que nos encontremos con situaciones que las tenemos previstas y qué respuestas de lo global.

Después, la ejecución corresponde a los jugadores y por eso siempre es importante tener buenos jugadores y con experiencia en el campo de juego.

¿Cuáles podrían ser las claves para sacar esta serie contra Saprissa?

Ver si podemos imponer lo que queremos en los distintos momentos del juego, desde el punto de vista defensivo, limitar y contrarrestar las fortalezas del equipo rival.

Ahí ya empezaríamos logrando uno de los objetivos que perseguimos y después, ver si la estrategia de juego, tanto de la disposición, desde las estructuras y de las posibilidades que nos dan esas estructuras del juego logramos hacerle daño al equipo rival y logramos convertir.

Que en definitiva de eso se trata un partido de fútbol, más allá de que este, con el 0 a 0, cualquiera de los dos equipos puede terminar ganancioso.

La intención es que cuando disponemos del balón ir haciendo cosas que nos permiten acercarnos o generar situaciones de gol. Después está el tema de la eficacia, que los dos equipos, el otro día, debido a las grandes actuaciones de los porteros no pudimos convertir. Ese es el objetivo que perseguimos y esa es la clave.

¿Cómo se encuentra Erick Cabalceta?

Es una herida profunda que debemos esperar a que cicatrice, pero por suerte no fue más que eso, que fue bastante y no quiero volver al partido anterior, pero fue un golpe bastante violento. Ya pasó, es otra historia eso.

¿Alajuelense tiene más bajas aparte de Cabalceta?

Algunos futbolistas de los que no han venido jugando en estos últimos partidos van a estar.

¿Cuánto influye el público, porque Saprissa va a tener estadio lleno?

Yo creo que eso va en función del carácter y de la experiencia de cada jugador. Hay situaciones que a veces son adversas, que algunas personas las estimulan y a otras las paralizan. Más que a nivel de equipo, es un tema más individual y es parte de las características de las personas y hay que respetarlas.

Se va ganando con la experiencia, de vivir este tipo de situaciones y saber de que puede suceder, pero que en definitiva el resultado va a estar dado por lo que pase en el campo y no por lo que quieran los miles de espectadores que están afuera, que lógicamente van a ansiar cada uno que su equipo gane.

En un partido hay cosas tácticas y emocionales. Según el partido influyen más unas que otras y este es un partido en el que la parte emocional, lógicamente por lo que está en juego, puede influir.

A algunos los va a potenciar. Hay personas que cuando más adversa está la situación, más fuerza sacan de no sé dónde para lograr el resultado y otras no.

¿Qué tan vital es buscar un gol rápido, tomando en cuenta el gol de visita?

Sería importantísimo, lo que tenemos que equilibrar es que esa búsqueda, que la vamos a hacer, igual que la hicimos en el partido anterior y no lo pudimos lograr, que no nos desestabilice ni nos desordene.

Estamos jugando un partido donde hay que controlar al rival, hay que hacerle daño, hay que controlar, hay que disponer del balón, hay que recuperarlo cuando no se tiene, porque a veces se da en el partido encontrar un gol rápido y a veces no.

Y hay que mantener la calma y seguirlo buscando, porque un gol antes de que lo convierta el equipo rival a nosotros nos daría mucha tranquilidad y lógicamente lo que cambiaría sería el factor táctico más importante del juego.

¿Cómo ha sentido a Bryan Ruiz porque será su último clásico como futbolista profesional?

No voy a descubrir nada de él en lo futbolístico y solamente decir que para mí, que estoy acá adentro y que convivo con el plantel, es un jugador muy importante.

Lógicamente, como hay otros muy importantes y él siempre vive con la ilusión de jugar, de competir, de ganar, de lograr cosas. Creo que es uno de los grandes factores que hacen que ese tipo de jugadores se mantengan vigentes y esa hambre de siempre lograr cosas.

Aún sabiendo que está dentro del plan que él se estableció en la última etapa de su carrera como futbolista. No solamente se lo merece como futbolista tener un gran final, no solamente lo deseamos todos, sino que él también hace todo lo posible para colaborar y cooperar para hacer un aporte para el equipo para el logro de sus objetivos.

¿Han establecido alguna estrategia para contrarrestar a Kendall Waston, que siempre está la referencia en ofensiva y que tuvo una en el partido anterior?

Por supuesto, es parte de lo que hablaba de limitar al rival, una de las fortalezas del equipo que vamos a enfrentar es las pelotas detenidas y la capacidad de Waston para convertir. Nosotros tenemos nuestra forma de intentar reducir al máximo la fortaleza que tiene el rival en pelota parada.

¿El espectáculo está garantizado, por algunas estadísticas como el hecho de que Alajuelense tiene desde la fecha seis que no pierde de visita y que Saprissa tiene todo el torneo de ganar en su casa?

Yo creo que sí, esos son antecedentes que alguno de los dos se va a romper. Pero por la calidad de futbolistas que hay en el campo, por lo que han hecho en este torneo, que yo creo que los dos nos hemos ganado el derecho de estar entre los cuatro mejores y hoy nos toca enfrentarnos y luchar por un lugar.

Yo creo que va a ser un buen espectáculo, aparte yo que soy muy competitivo y me desbordo a veces en el carácter he aprendido a lo largo de los años y también lo he comprobado con este plantel de jugadores que lo que hay que hacer para ganar un partido es todo dentro del campo y no lo de afuera podemos hacerlo influir en el resultado deportivo.

Yo tengo mucha confianza en lo que nosotros vamos a hacer y también creo que vamos a enfrentar a un gran rival. Así que seguramente será un gran partido de fútbol.

¿Usted es de cábalas?

No, no sabía eso de la fecha seis. Hay que entender al deportista, que cuando se acerca un partido de este tipo, lógicamente sobreviene un nerviosismo, pero eso a los grandes jugadores del mundo les pasa.

Se va a exponer a un partido muy riesgoso. Cuando uno entra en esa situación en el fútbol o en lo que sea, cualquier cosa que a uno le dé cierta seguridad y tranquilidad se aferra a eso.

Lo cual no quiere decir que eso nos va a hacer ganar o perder un partido, pero me da a mí la sensación de que estoy más seguro.

No le doy mucha importancia, pero respeto a quienes sí se apoyan mucho en eso.