Fabián Coito confiesa sentirse tranquilo y conforme con el rendimiento de Leonel Moreira

Fabián Coito insiste en que él confía en los tres porteros de Alajuelense: Leonel Moreira, Miguel Ajú y Bayron Mora. (Mayela Lopez)

Cada vez que Fabián Coito atiende a los medios de comunicación, la pregunta sobre la portería de Alajuelense es una de las constantes.

Inclusive, el sábado pasado aseguró que no existe ninguna orden del club para que Leonel Moreira juegue en lugar de Miguel Andrés Ajú, en el sentido de que existe la suspicacia de que económicamente al club le sirve que él vaya al Mundial de Qatar.

“No, no, no... Es algo que al club lo llena de orgullo que un futbolista vaya a la Selección, pero no determina la titularidad de los futbolistas y la consideración. Eso es un resorte del entrenador de la Selección Nacional. La decisión es puramente mía”, respondió Fabián Coito tras la derrota contra Santos.

De cara al partido de este jueves a las 6 p. m., en el que Alajuelense recibirá al Alianza de Panamá en la Liga Concacaf, las consultas sobre el pulso entre Leonel Moreira y Miguel Andrés Ajú no podían faltar.

Máxime que Ajú inició atajando en el campeonato nacional y Moreira reapareció en Liga Concacaf; últimamente solo Moreira ha jugado en el torneo local.

En el Apertura 2022, Ajú suma 270 minutos correspondientes a tres partidos y encajó cuatro goles; mientras que Moreira en esa misma cantidad de juegos permitió cinco dardos.

¿Va a mantener una especie de rotación para los arqueros para que ambos estén en competencia? Copiado!

Sí, exactamente, vamos a intentar que los dos estén pronto para cuando sea necesario estar.

¿Por dónde pasa el análisis para escoger cuándo juega un portero o el otro? Copiado!

Como he dicho tantas veces y me parece que por repetido queda hasta ya largo, estamos muy tranquilos por los tres porteros que nosotros tenemos y que ocupan esa tarea dentro del equipo.

Inició Miguel respetando o considerando la forma en la que había finalizado el equipo. Valoro mucho la experiencia en un puesto tan importante como es el arco y desde el punto de vista personal estoy conforme con lo que ha hecho Leo y por eso le he dado cierta continuidad.

Pero como respondí a la pregunta anterior, también nos interesa tener a Miguel en muy buenas condiciones, porque es de vital importancia la actividad y la competencia que se adquiere solamente jugando.

Por lo tanto, también en cualquier momento vamos a contar con Miguel y vamos a volver para tenerlo pronto y que esté alternando los efectos de tener a los dos arqueros en competencia, los dos arqueros con rodaje, cada uno con sus características.

Me pareció que para los torneos internacionales Leo nos brindaba cierta garantía y después loe en el torneo local y eso fue lo que me hizo inclinarme a mí por esta seguidilla de partidos que ha tenido Leo.

Aparte, desde el punto de vista personal, la tranquilidad y la conformidad que me ha dejado su rendimiento.

Es importante marcar diferencia en el primer juego. ¿Qué tan ofensiva será la versión de Alajuelense este jueves en el Estadio Ricardo Saprissa? Copiado!

El martes hubo tres partidos y ganaron los tres equipos que fueron visitantes. Quiere decir que lo que se imagina a priori no siempre es tan fácil de que suceda.

Por lo tanto, llevar cosas al campo que nos permitan ganar el partido en primera instancia, que es el objetivo que tenemos, intentar no recibir goles y en la medida de las posibilidades, en este partido de ida y vuelta, ir con cierta seguridad, o cierto respaldo al siguiente partido.

Pero nada está dicho de antemano, así que nos vamos a concentrar en lograr la diferencia primero e imponer las condiciones en el juego, ser superiores al equipo rival en la medida de las posibilidades e intentar ganar el partido.

Erick Cabalceta ya está inscrito y habilitado para jugar. ¿Él está en planes para este jueves? Copiado!

Nosotros tenemos ciertas situaciones dentro del plantel, que ameritaban tener una incorporación que reforzara esa zona, que para mí es de vital importancia, la zona defensiva y la estructura defensiva de un equipo.

Él lleva dos días entrenando con nosotros y lo necesitamos, así que vamos a contar con él a la brevedad posible. Yo creo que este jueves es muy pronto decir que va a jugar, pero él está totalmente integrado y está en buenas condiciones.

Falta andamiaje con el equipo, conocimiento con el funcionamiento, con sus compañeros de defensa, que lógicamente eso no es tan fácil de lograrlo en esta sucesión de partidos, pero que estamos intentando ganarlo en cada entrenamiento. Yo creo que ya para el fin de semana él va a estar a la orden.