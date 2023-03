Expresidente de Alajuelense Raúl Pinto sale del Morera Soto afligido y buscando explicaciones

Acababa de terminar esa película de terror entre Alajuelense y Los Ángeles FC, con una victoria de 3 a 0 para el campeón de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Raúl Pinto no andaba buscando micrófonos, pero pasó exactamente por donde estaban los medios de comunicación a la espera de reacciones.

Se veía afligido, como todos los aficionados que salían en silencio, cabizbajos y decepcionados del Morera Soto ante ese golpe de realidad que se llevó el equipo rojinegro en lo que fue su regreso a la Liga de Campeones de Concacaf.

“A mí me duele mucho por la afición, porque venía pensando que íbamos a ganar, pero al final no se pudo y sale muy triste y yo creo que ellos no merecen eso, pero así es el fútbol. A veces se gana y a veces se pierde. Hemos perdido y hay que ver para dentro, ver qué está pasando y qué se puede hacer”, expresó Raúl Pinto.

El expresidente rojinegro que ahora se ve más en los partidos de la Liga considera que Alajuelense hoy “es un equipo muy bueno”.

Pero pasa que resulta casi imposible no hacer comparaciones, entre lo que era aquel cuadro manudo a cargo de Óscar Ramírez que protagonizó noches mágicas en ‘Concachampions’ y lo sucedido en la actualidad.

“Es un equipo que está peleando y yo creo que merece respeto. Son otros tiempos, son otros jugadores, se hizo todo lo posible. Creo que el equipo está muy bien, es el mejor equipo en el campeonato nacional, pero algo nos está pasando que no estamos dando esa lucha a nivel de Concacaf”, meditó Raúl Pinto.

Raúl Pinto estaba muy afligido con el resultado de Alajuelense ante Los Ángeles FC. (Jose_Cordero)

“Olimpia hizo un muy buen papel y a nosotros algo nos está pasando. El fútbol de Costa Rica necesita más esfuerzo, más apoyo para poder mejorar”, afirmó el exjerarca de Alajuelense.

Por ejemplo, estos son todos los marcadores que se dieron en los juegos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf:

Violette Athletic Club 3 - Austin FC 0

Alianza 0 - Philadelphia 0

Tigres 0 - Orlando City 0

Tauro 0 - León 1

Olimpia 4 - Atlas 1

Whitecaps 5 - Real España 0

Motagua 0 - Pachuca 0

Alajuelense 0 - LAFC 3

Además, ya pasó aquella época en la que los clubes ticos se alegraban cuando les tocaba enfrentarse a un rival de la MLS.

“Eso es extraño, yo creo que tenemos que ver qué está pasando”, insistió.

Raúl Pinto atendía a los medios de comunicación con mucha cordialidad, pero a la vez no se sentía para nada cómodo. Y a eso se añadía la desazón de ese resultado que pareciera lapidario en la serie, a falta del partido de vuelta que será el próximo miércoles, en el Banc of California Stadium.

“Hay directivos, yo soy expresidente, no quiero entrar en mucho detalle porque creo que no debo yo ser la persona. En estos momentos debe ser Joseph Joseph y no Raúl Pinto”, citó, en alusión a que él no está dentro de la Junta Directiva.

Lo que sí mencionó es que en la dirigencia actual hay cuatro directores que fueron directivos en su época y “yo creo que hay que darles todo el apoyo y ojalá que salgan bien librados”.

Y de nuevo, regresaba la comparación: ¿Por qué aquella Liga del Macho Ramírez sí podía en Concacaf?

“Una lucha muy fuerte, Óscar manejaba muy bien los tiempos y siempre preparaba muy bien los partidos. A (Andrés) Carevic hay que darle la oportunidad, yo creo que está trabajando muy bien, he oído a los jugadores hablando de él de buena forma y hay que darle la oportunidad”, finalizó.