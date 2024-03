Exportero del Cartaginés hace gol y evita derrota de su equipo en la Liga de Ascenso

En tiempo de descuento, Marineros - San Carlos FC perdía 0-1 en el Estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada, luego de que Bryan Araya puso arriba a Quepos Cambute al minuto 90+2, por el Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso.

Sin nada que perder, los norteños se lanzaron al frente con todo y en la última acción del compromiso el árbitro William Rodríguez otorgó un tiro de esquina al conjunto local.

El arquero Luis Diego Rivas, quien inició su carrera en el Cartaginés y más tarde jugó para Pérez Zeledón, Liberia y Coatepeque FC de Guatemala, le consultó al entrenador si podía sumarse al ataque y tras recibir el aval, se incorporó para buscar una oportunidad en el tiro de esquina.

Tras el cobro, se produjo un entrevero en el área y el balón llegó al arquero Rivas, quien sacó un potente remate que se fue al fondo de las redes del meta porteño Brayan Sánchez, para igualar los cartones de forma heroica al minuto 90+6.

El arquero Luis Diego Rivas celebra eufórico su anotación, junto a sus compañeros de Marineros - San Carlos FC, ante la desilusión de los jugadores rivales de Quepos Cambute. Tomado de Tele San Carlos Radio

“Fue mi primer gol en un partido oficial. Para un arquero, es un sueño anotar. Cuando a uno le dan la oportunidad de incorporarse al equipo, siempre busca marcar un gol, lo he visto en otros porteros y por suerte se me dio. Es un premio al esfuerzo de mis compañeros y al personal que trabaja para la victoria, pues no merecíamos perder”, comentó Rivas en Tele San Carlos Radio.

Luis Diego, de 26 años, confesó que lograron rescatar el partido cuando parecía que el duelo se les había escapado de las manos, aunque reiteró que no merecían perder porque el plantel había dado todo en la cancha para obtener un resultado positivo en casa.

El empate permite a los sancarleños mantenerse en puestos de clasificación, al sumar 18 puntos, y ubicarse en el tercer lugar del Grupo A. El líder es Jicaral Sercoba con 24 puntos, que se mantiene invicto, seguido de Palmares con 22, Marineros - San Carlos FC con 18 y con 17 están Sarchí y Quepos Cambute.

Mientras tanto, en el Grupo B, Uruguay de Coronado ostenta la primera posición con 26 unidades, tras igualar 0-0 con Fútbol Consultants. Los coronadeños no conocen la derrota tras 10 partidos.

La segunda casilla la tomó Limón Black Star, que llegó a 19 puntos, luego de aplastar 0-4 a Aserrí, con goles de Johnny Gordon, Jonetzel López y doblete de John Vizcaíno. Con 19 unidades también se encuentra Escorpiones de Belén, mientras que Santa Ana, campeón del Torneo de Apertura 2023, tiene 16 puntos, uno más que Guadalupe FC, que es quinto con 15.

Los resultados de la décima jornada son: Turrialba 0 - Cariari Pococí 4, Aserrí 0 - Limón Black Star 4, Uruguay de Coronado 0 - Fútbol Consultants 0, Antioquia 1 - Jicaral 1, Marineros San Carlos FC 1 - Quepos Cambute 1 y Carmelita 0 - Sarchí 2.

Por su parte, Santa Ana recibe este lunes a Guadalupe FC, en el estadio de Piedades, a las 7 p. m., en un duelo directo por el cuarto lugar del Grupo B. El juego será transmitido por TD+.