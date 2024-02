Exjugador del Saprissa que le dio el primer título al Xelajú fue recibido en Guatemala como un héroe

El equipo Xelajú Mario Camposeco, de la Primera División del fútbol de Guatemala, cumplió la semana pasada 82 años de fundación y en su celebración le rindió un sentido homenaje al hombre que marcó la historia del club, al artífice del primer título del conjunto de Quetzaltenango.

En el lejano 1962, el Xelajú disputó su primera final en el fútbol federado de Guatemala, al enfrentarse al Comunicaciones en el estadio Mateo Flores, y tras un intenso compromiso triunfó por 3-2 para llevarse el título a casa, siendo este el primer campeonato ganado por un equipo de provincia.

En aquel memorable partido destacó un jugador tico, quien se había iniciado en las ligas menores del Deportivo Saprissa, sin sospechar que el fútbol lo llevaría hasta Guatemala a ser héroe de aquel duelo, con triplete incluido, el de la primera corona del “Xela”.

Rodolfo Chaves Lizano recibió la semana pasada un homenaje del Xelajú, en el festejo de los 82 años de fundación del club. Fotografía: Hugo Siliézer

Ese joven delantero fue Rodolfo Chaves Lizano, quien inició en el cuadro morado en la categoría infantil, bajo la atenta mirada de Ricardo Saprissa Aymá y quien tuvo como compañeros en la Primera División a figuras como Jorge Cuty Monge, Álvaro Murillo, Mario Catato Cordero, Mario Flaco Pérez, Geovanny Rodríguez y Marvin Rodríguez, entre otras leyendas.

El tener pocas oportunidades en el Saprissa lo llevó a tomar la decisión de aceptar la invitación de su hermano Roberto Chaves Lizano, quien fue contratado como entrenador del Xelajú Mario Camposeco; ambos se aventuraron a viajar al fútbol de Guatemala.

Pero Rodolfo Chaves Lizano no solo consideró la oferta del “Xela”, ya que también el técnico uruguayo Rubén Amorín, quien lo había dirigido en el Saprissa, se lo quiso llevar al Aurora, también de Guatemala.

“La verdad, acepté la oferta y nunca me imaginé todo lo que iba a lograr. Allí me trataron muy bien, teníamos un buen equipo y logramos llegar a la final contra el Comunicaciones. En el primer partido empatamos 0-0, por lo que todo se definió en el segundo juego”, recordó Chaves.

Rodolfo Chaves Lizano se reencontró en Guatemala con su excompañero Armando 'Coty' Díaz, con quien hizo historia en el Xelajú. Fotografía: Hugo Siliézer

A sus 82 años, el exdelantero morado guarda silencio por algunos segundos. Parece que se traslada al partido y aún puede escuchar a los aficionados de Xelajú, que viajaron hasta Ciudad de Guatemala para alentar al equipo visitante.

“La final fue un sábado, a las 11 a. m. y el estadio estaba lleno. Me inspiró el apoyo de la gente; como se decía, uno se crece. Sentía que debía cumplirle a todos ellos. A los 15 segundos de partido anoté el primer gol de cabeza y a los cinco minutos, el segundo gol, tras driblar a tres rivales. El tercer tanto fue en la segunda parte, en una acción colectiva”, relató Chaves.

Con la victoria, el Xelajú se proclamó monarca del fútbol guatemalteco por primera vez y fue el primer club no capitalino en lograrlo. Al concluir el partido, el equipo empezó su regreso a casa. Debían viajar más de 200 kilómetros por calles angostas y algunas polvorientas.

“Salimos del Mateo Flores a las 2 p. m. y debíamos parar en todos los pueblos. Era el primer equipo de provincia en ser campeón y todos querían saludarnos. Todos estaban felices. Llegamos al parque de la localidad a la 1:30 de la madrugada y todos nos estaban esperando. Era noviembre y hacía mucho frío. La gente nos cargó en hombros y nos metieron a la iglesia”, rememoró Chaves.

Rodolfo Chaves Lizano quedó en la historia del Xelajú, al marcar el triplete ante Comunicaciones en 1966, que le deparó el primer título al club, tras ganar 3-2 en un emocionante partido. Reproducción: Hugo Siliézer

Rodolfo Chaves tuvo el recibimiento de una estrella

Aunque recuerda con mucho cariño su paso por el Xelajú, Rodolfo Chaves Lizano jamás se imaginó que recibiría un homenaje tan especial por parte de la junta directiva, que lo invitó a viajar con su esposa hasta Quetzaltenango para conmemorar los 82 años de historia del club y el primer título.

“Cuando el periodista Hugo Siliézer se comunicó conmigo para invitarme, no lo podía creer. Viajé con mi esposa Sonia Barrientos, mi hijo Marco Chaves León y mis nietos me estaban esperando allá. Desde que dejé el equipo hace 58 años no había regresado y la verdad estaba muy emocionado por recibir la invitación y ser parte de la celebración del club”, aseguró Chaves.

Lo que no se imaginó el exdelantero fue el recibimiento en territorio guatemalteco y el cariño de la gente que lo saludó y le recordó lo importante que era el equipo, que era parte de la historia. Todos conocían su hazaña de marcar tres goles en la primera final que ganó el plantel.

“No puedo expresar todo lo que viví durante mi estadía en Guatemala, para celebrar el aniversario del club. Todas las personas me saludaron, me pedían autógrafos, dequerían fotografías. A mí la verdad me daba vergüenza, me trataron como una estrella mundial y hasta la barra del club me dedicó una canción. Sinceramente, es algo que jamás olvidaré”, añadió Chaves.

El exfutbolista del Xelajú vivió una semana intensa, donde recordó grandes momentos, volvió a ver a excompañeros, con quienes revivió la hazaña que enloqueció a un pueblo. Además, fue invitado a diferentes homenajes, firma de autógrafos y, por supuesto, los eventos protocolarios oficiales de la institución que le brindó un merecido reconocimiento.

Después de cuatro temporadas en Guatemala, Rodolfo Chaves Lizano volvió a Saprissa en 1967, donde compartió con jugadores como el portero Rodolfo Umaña, Wálter Elizondo, William Quirós, Miguel Cortés, Edgar Marín, Francisco Chico Hernández, Fernando Príncipe Hernández y Miguel Zúñiga, entre otros y se logró coronar campeón con los morados.

Antes de cumplir 30 años, Chaves Lizano decidió ponerle punto final a su carrera deportiva para dedicarse a su finca de cacao en Guápiles y a su fábrica de pantalones de mezclilla Clipper, de la cual aún está a cargo en el sector de Guadalupe.