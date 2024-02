Evaristo Coronado considera muy pesada la brecha económica entre clubes ticos y los de Norteamérica

Evaristo Coronado, goleador histórico del Deportivo Saprissa con 148 anotaciones, no se rasga las vestiduras y mucho menos se alarma por la eliminación de su equipo en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Saprissa tiene nueve series consecutivas sin avanzar a la siguiente fase del torneo del área, y Coronado respondió preguntando: ¿cuánto tiempo lleva no solo Saprissa, sino toda Centroamérica, sin lograr superar a los equipos o selecciones de Norteamérica?

Para Evaristo, el poder económico de los clubes de México y Estados Unidos se impone sobre los demás y eso termina inclinando la balanza. Sobre este tema, Marco Antonio Rojas, exarquero de Saprissa, opinó que al equipo le faltan jugadores de peso.

“Cualquiera podría decir, pero es plata nada más y en la cancha no hay diferencia, pero sí la hay. Por ejemplo, en nuestro país hay varios jugadores que estuvieron en la MLS o en México y son las figuras. En esos países ya no son figuras, llegaron a un techo para el fútbol de esas ligas y se desprenden de ellos. Aquí les abrimos los brazos porque para jugar en nuestro fútbol tienen capacidad y marcan diferencia”, indicó Coronado.

El caballero del fútbol añadió que la brecha económica entre los países del norte y Centroamérica se extiende, por lo que los clubes de la liga mexicana y la MLS pueden adquirir futbolistas con condiciones y cualidades superiores a los que están en Costa Rica.

“El fútbol es así, es realidad, no es imaginación. Lo que se contrata aquí es de un nivel similar a lo que hay en el medio. Los muchachos que saltan al exterior, cuando tienen cierta edad y ven que no les cumplen en la parte física, no los renuevan y por eso regresan al país. Para nosotros sí cumplen y nos aguantan cuatro o cinco años más en la cancha”, afirmó Evaristo.

Para Coronado, si alguien tiene las respuestas para competir de igual a igual con clubes de mucho poder económico sin hacer las mismas inversiones, es un genio.

“El fútbol no es una ciencia exacta y no escapa que se den situaciones como la de Herediano, que dichosamente logró pasar a la siguiente fase enfrentando a uno de esos equipos del norte, que son los que hoy día manejan planillas muy superiores a las nuestras. Pero vuelvo a preguntar, ¿quiénes regularmente avanzan a las finales de los torneos de la Concacaf y quiénes las ganan?”, insistió Coronado.

Evaristo Coronado, exgoleador del Deportivo Saprissa, defendió el desempeño del cuadro morado en la Copa de Campeones de la Concacaf. (Jose Cordero)

Según el exgoleador, los equipos con dinero no solo buscan a futbolistas con buena técnica, sino que sean rápidos y tengan ida y vuelta. Apuntó que con dinero tienen la facilidad de escoger entre los más altos, los más veloces, potentes y quienes recorren determinada cantidad de metros en menos tiempo. Evaristo Coronado agregó que todos los que están alrededor del fútbol tienen bien clara las diferencias económicas que hay entre los equipos del área, eso salta a la vista, opinó y se mide con los resultados.

“Puede pasar que un club que no sea de México o Estados Unidos avance un poco más, pero es lo atípico y es sorpresa. Ahora dicen que desde 2011, Saprissa no avanza en Concacaf, pero esto es porque ha estado más expuesto. Posiblemente, ha participado más en Concacaf que otros clubes nacionales”, expresó Evaristo.

Para Coronado, los dos partidos que hizo Saprissa en la serie contra el Philadelphia Union no fueron malos. Puso como ejemplo que si alguien no conoce a ninguno de los dos equipos y llega al estadio, no iba a saber cuál era Saprissa y cuál el conjunto de Estados Unidos. Evaristo añadió que observó dos cuadros muy equilibrados y para él, por ratos, el que figuró fue Saprissa. En el juego del martes pasado, Coronado vio que el plantel morado controló más el balón y generó más opciones.

“Desde ese punto de vista estoy satisfecho con lo que hicieron los jugadores”, comentó Evaristo Coronado.