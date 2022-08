Evaristo Coronado analiza el flojo arranque de Saprissa y le tiene una petición a la afición morada

Evaristo Coronado es una de los grandes exjugadores del Saprissa. (Albert Marín)

Evaristo Coronado es un símbolo del Saprissa. El exjugador y exgerente deportivo de la institución morada brindó una entrevista a La Nación en la que conversó sobre la actualidad del plantel morado que dirige Jeaustin Campos.

Coronado fue claro en que considera que el mercado de fichajes que hizo Ángel Catalina fue bueno, no obstante cuando hay tantos movimientos por hacer en el equipo más complicado y en esa fase es que está Saprissa, por esto el Caballero del fútbol pidió paciencia a la afición tibaseña.

¿Cómo analiza el arranque de Saprissa con cinco puntos de 15 posibles?

Yo pienso que es normal el inicio que se está teniendo. A nosotros nos ha estado tocando lo que le ha tocado a la Selección, que es que cuando una generación buena va de salida se hacen ajustes, se incorporan muchachos, pero tal vez algunos por más que rindieron afuera no tienen el peso para estar en el equipo.

Si usted analiza la planilla de hace año y medio con esta difiere un 50% y eso genera... Vamos a ver si le explico que el fútbol es equipo, no individualidades. Pero bueno esto había que hacerlo, de momento ha alcanzado para rasguñar los cuatro primeros lugares y asustar a los favoritos.

Ahora de las incorporaciones he visto cosas buenas, pero equipo no tenemos, aunque esto no es culpa de Jeaustin ni de los jugadores, esto es de tiempo. Entiendo el estrés de la afición, pero hay que darle chance a los que están adentro para que trabajen como equipo.

Jeaustin no es mal técnico, yo no puedo decir que East no sirve, que Paradela no sirve, que Escobar no sirve... Zamora me ha gustado, pero mucho de lo que se ve son individualidades, la parte de conjunto va a venir, pero necesitamos tiempo.

Si ahora se piensa que cambiar el técnico es la solución, esa no es. Tampoco es quitar jugadores, ahora la solución es trabajar y dejarlos trabajar. Dentro del grupo hay gente con condiciones.

Saprissa pidió a Javon East y le llegó un desconocido Romario

En un torneo rápido y sin resultados... ¿Cómo hacer que la afición entienda el tema de la paciencia?

Es muy difícil, pero los que están al frente del equipo (dirigentes y administrativos) deben tener el carácter para presentarse ante la afición y decir que se está haciendo el trabajo de la forma más correcta posible. Pudiera ser que no alcance para este torneo, pero puede que el equipo se acomode en dos semanas. El problema grande es que todo lo que le estoy diciendo la administración debe comunicarlo al aficionado.

Si hubiera una fórmula mágica de cambiar jugadores y técnico sería muy sencillo, pero no se puede. Si se trae más gente se generará más desorden y el problema se trasladará de torneo en torneo. Hay que tener paciencia en este torneo, de lo contrario se seguirá igual. Los campeonatos solo con equipos se logran y hay que tener la paciencia en este momento para hacer ese equipo. Hay buen grupo y si Jeaustin logra compenetrar se puede llegar a las fases finales y ya ahí es una lotería.

¿Cuál es su opinión de las contrataciones?

Yo vi esas contrataciones y me parecieron aptas para el club, jugadores que usted no quiere tener en contra. Al central panameño no lo ubicaba muy bien pero ya lo pude observar y tiene carácter, tiene la valentía del pase largo, tiene capacidad técnica... Eso es importante para cualquier equipo porque un despeje se torna en un pase de gol.

Me ha gustado mucho (Álvaro) Zamora por lo que le he visto, ha tenido el carácter para entrar ahí y decir yo quiero... Corre los 90 minutos y es buena pieza. Entonces yo estoy agradado de lo que he visto de las contrataciones.

Jeaustin ya lo conocemos y es de los más ganadores, solo queda tener paciencia.

¿Desde su ojo qué piensa de lo vivido con Christian Bolaños y Marvin Angulo?

Si el equipo estuviera ganando creo que pasa inadvertido, como las cosas no están saliendo la gente presta más atención a esas situaciones. Para mí los dos siguen siendo jugadores de primera línea que se sienten en la cancha, ellos son más pausados, son más maduros y piensan antes de correr.

La labor de Jeaustin es difícil porque debe buscar la fórmula de los 11 titulares que llevan el equipo al triunfo, con esto puede tener un equipo muy dinámico pero por lo dinámico perdemos mucha bola... Entonces debe probar si Bolaños o Angulo ayudan por algún lado.

Es una situación que no es fácil de resolver en una semana y se requiere tiempo.. Pero lo que sí sé es que ni Angulo, ni Bolaños son malos, son de lo mejor que hemos tenido... ¿Son malos Paradela, East, Zamora? No, son buenos jugadores pero hay que ver cómo se van mezclando y se van acostumbrando a lo que es Saprissa, pero no hay que estresarse, hay que entender que hay gente dentro del club y ellos saben los que se mueven o no se mueven dentro de la cancha.

Ahora los mensajes en redes sociales tampoco ayudan, los futbolistas ponene una cosa y luego deben rectificar y el ambiente se calienta.

Yo me enteré por terceros, hay comentarios que uno debe conversar con los jugadores, es lo menos idóneo que alguien se ponga a no ser positivo con el equipo. Todos debemos tirar en la misma dirección, este no era el momento idóneo para externar, pero eso se ha dado, se dio ahora, y se dará. Lo que sí hay que estar es pendientes y a lo interno corregir, eso es lo que corresponde.

Todo se soluciona en casa, yo percibo que el equipo, no estoy adentro, pero me ha gustado.

Hay ciertas señas que dan a entender que hay frustración, por ejemplo los mensajes en redes de jugadores o la última conferencia de Jeaustin Campos.

Si yo estuviera trabajando ahí yo también como hablo con los jugadores, hablo con el técnico le hago saber esto mismo que estoy viendo buenas cosas. Lo que más vende son las noticias negativas, las buenas las ven pero no las comentan, pero las malas todo el mundo comienza a agregar. Hay que hablar con él y decirle que la carga no es solo suya, es de todos los involucrados, de los que contratan, de los administrativos, de los jugadores, pero es conversar con el técnico y hacerle saber que la situación no es fácil, pero sí hacerlo sentir que se entiende la situación actual del equipo. Trabajar con él y hablar sobre que todavía no tenemos equipo, entonces hay que tener paciencia para poder lograr ese conjunto.

¿Qué piensa del arco morado con Aarón Cruz lesionado y Kevin Chamorro titular?

Es difícil porque Chamorro es joven todavía, pero de momento creo él se ha comportado de acuerdo a sus capacidades. Es un muchacho joven que tiene que dirigir a gente de mucha más edad que él, a veces para los que están delante de él no tienen claro si la directriz que les dan es correcta o no. No es que no lo respeten como jugador, simplemente es que si un muchacho joven me dice algo entonces puede generar una duda. Ya cuando una persona es conocida por todos es más sencillo.

Lea las frases punzantes de Jeaustin Campos antes y después de la derrota contra San Carlos

¿Qué pasa si Saprissa no campeoniza en este torneo?

Nada, yo lo que haría es que desde ahora se debe empezar a buscar que este grupo se mantenga para el otro torneo, no seguir haciendo tanto cambio, eso no es bueno. Usted ve selecciones grandes como Alemania cuantos años dura un técnico ahí. El equipo gana campeonatos, no son las contrataciones. El equipo. Entonces Saprissa debe enfocarse en permitirle a este equipo que trabaje. Yo espero que se puedan meter a la segunda fase, donde uno pueda garantizar como dirigente que vamos a llegar... Y lo otro es una lotería.

Nosotros tuvimos racha negativa del 82 al 88 pero no pasó nada. A mí me gustaría decirle a la afición que no pasará nada, nos sentiríamos mal, porque sabemos lo que es ganar, pero nada más.