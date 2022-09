Esteban Alvarado: ‘El gol del Saprissa es error mío’

Esteban Alvarado no salió a tiempo y Kendall Waston anotó de cabeza el gol que puso adelante al Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Sin ninguna excusa, el arquero del Herediano, Esteban Alvarado Brown, aseguró que él fue el responsable de que el Saprissa anotará el primer gol del compromiso y no dudó en admitir que titubeó en la acción, aunque también resaltó el trabajo de sus compañeros para alcanzar la paridad 1-1 en el compromiso.

Esteban, quien se incorporará a la Selección Nacional para la gira por Asia, previo al Mundial de Qatar 2022, rescató la reacción de la plantilla del Team para ir por un resultado positivo, que los mantiene sólidos en el primer lugar de su grupo y en la tabla general del Torneo de Apertura 2022.

“Creo que en el primer tiemṕo no estuvimos muy finos. Saprissa prácticamente controló el partido y hay un error mío que nos pone cuesta arriba, Pero en la segunda parte el equipo mostró mucha personalidad y casta de campeón para ir a remontar de visita, en una cancha difícil”, mencionó Medford.

“El gol del Saprissa es un error mío. Cuando hay que ponerle el pecho a las balas allí estoy. Es un error del arquero. Tal vez tenía que quedarme en el marco. Es muy similar al gol contra el Real España. El balón cae en el lindero del área. En mi manual personal, no había que salir, pero bueno las marcas no dobletearon a Kendall (Waston), él gana bien arriba, yo llego a destiempo y se da el 1-0″, indicó.

Como aprendizaje, Esteban no oculta que debe poner más cuidado en las salidas, porque son malos cálculos de su parte, por lo que reiteró que es necesario ser más autocrítico y trabajar más esos aspectos donde está fallado y dándole ventajas al rival.

En cuanto a su llamado a la Selección Nacional, por parte del seleccionador Luis Fernando Suárez, para los duelos ante Corea del Sur el 23 de setiembre y ante Uzbekistán el 27 de setiembre, el siquirreño resaltó que no se siente titular, por su experiencia, ante la ausencia de Keylor Navas.

“Ni aquí en Herediano, ni en la Selección me veo titular. Si el profe me tomó en cuenta es por algo y espero dar lo mejor en cada entrenamiento y alzar la mano. No siento que en este grupo soy el número uno y debo trabajar para ganarme un puesto al igual que todos los compañeros”, añadió Alvarado.

Al consultarle qué tan complicado será para el Herediano mantener su buen paso e incluso el invicto ante la ausencia de seis seleccionados, el arquero caribeño explicó por qué no está preocupado.

“Este equipo (Herediano) es muy completo. Tenemos una de las mejores y más amplias plantillas del país. No va pesarle al profe Hernán (Medford). Seguimos líderes e invictos y esperamos campeonizar de esa manera con la ayuda de los compañeros, que se quedan en el equipo”, subrayó Alvarado.