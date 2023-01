Erick Lonis se destapa sobre los escándalos del camerino de| Saprissa

Erick Lonis es un ídolo del Saprissa, es de los pocos jugadores que al verlos en la calle se asocian a la institución morada, por lo que conocer su opinión sobre el Monstruo siempre será valiosa, ya que es una voz autorizada de la ‘S’.

Lonis analizó y dio su criterio sobre el comienzo del torneo por parte de los saprissistas, en el que aunque el equipo aplastó a Guanacasteca 3 a 0, lo cierto es que la institución también se ha visto salpicada por ‘escándalos’ fuera del campo que siempre chocan con la realidad del club.

Sergio Céspedes, juvenil morado que parecía consolidarse como uno de los talentos de proyección, desapareció desde que Jeaustin Campos asumió el banquillo y ahora sale a la luz que en Saprissa no le han dado salida y hasta ha tenido que ser juntabolas.

Sergio tiene contrato con los tibaseños hasta 2024, pero busca la forma de acabar su relación con los morados.

“Lo de Sergio Céspedes no conozco el caso en detalle, el muchacho no se ha tomado en cuenta. Se nos hace difícil opinar por una razón muy sencilla, hoy en día los muchachos tienen representantes sin debutar o con poco tiempo en Primera División. No digo que este sea el caso, pero muchas veces se piensa en el dinero y no en el futuro, los mal aconsejan, entonces los clubes que forman al muchacho se ven obligados a tomar medidas”, aseguró.

Lonis insistió en que desconoce las circunstancias de la situación, pero fue enfático en que si el club diera una versión de lo sucedido el ‘burumbún’ no seria tan grande.

“A veces las cosas hay que decirlas, por más incómoda que sea la verdad hay que decirla. Usted puede decir que tenemos un jugador que actúa contra los intereses del club y la institución ha decidido darle la oportunidad a otro joven que se comporta de acuerdo con los valores e intereses del Saprissa”, destacó.

Sobre este tema, Lonis recordó que cuando Joel Campbell salió cedido al Puntarenas F.C. en el pasado, la decisión se tomó para enseñarle al atacante lo valioso que era estar en Saprissa.

Ahora sobre lo sucedido por la ausencia de Christian Bolaños del partido ante la ADG, Erick tiene una posición muy clara.

Christian no estuvo presente ni en el banquillo, en la conferencia de prensa Jeaustin Campos, DT morado, dio a conocer que no estaba porque había comenzado a entrenar hasta el martes previo al inicio del campeonato por lesión, sin embargo, luego la esposa del jugador, Jazmín Salas, hizo una publicación desmintiendo al timonel.

Seguidamente, Campos se defendió también en redes sociales.

“Yo digo que este tipo de cosas que se salen de la intimidad del camerino o del equipo siempre dañan a la institución, alguna gente cree que este tipo de noticias beneficia por la interacción en redes, pero no es bueno. Un camerino donde hay un tipo de enfrentamiento es incómodo, ellos entrenan todos los días, el técnico debe dar órdenes como líder y esto es difícil”, recalcó el exmundialista de 2002.

Para Erick es importante comenzar a darle en los equipos un manejo adecuado al control de las redes sociales.

“Usted no va a ganar nada con ese tipo de cosas, más bien pierde. No la está haciendo Bolaños, pero él pudo aclarar. El técnico tiene que defenderse, tal vez yo no hubiera sido tan confrontativo en la defensa, tal vez yo hubiera sido más conciliador, pero la defensa no debe venir solo de él. Los comunicados de prensa no son la forma, esos son impersonales, no estoy de acuerdo porque son pésimos para un club. Debió salir alguien del club y aclarar la situación”, analizó.

“Jeaustin hizo bien en defenderse, aunque yo hubiera cambiado un poco la forma, pero también siendo Juan Carlos Rojas o Ángel Catalina hubiera salido a evitar que esto se hiciera grande”, agregó.

Erick recalcó que los grandes líderes siempre se ven en los momentos negativos.

Por último, uno de los capitanes históricos de Saprissa también se refirió a la situación de Aarón Cruz. El arquero saprissista no ha jugado y todo hace indicar que será el suplente en este certamen, además se ha especulado que ya tiene un contrato firmado con Herediano.

“El hecho que Aarón no juegue no me parece raro, Aarón Cruz es muy buen arquero, pero está en momento de pelear por un puesto. Saprissa fue campeón con Kevin Chamorro jugando a gran nivel y eso hay que respetarlo. Si como arquero juegas bien y sales campeón hay un gran mérito. Lo que pasa es que Saprissa un detalle menor se vuelve una noticia que roza el escándalo”, finalizó.

De estas tres situaciones, Saprissa como institución solamente se refirió a una: Christian Bolaños. Los actuales monarcas nacionales hicieron un comunicado de prensa en el que explicaron cuándo estuvo Bolaños ausente por lesión y en qué momento volvió a las prácticas.