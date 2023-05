Erick Lonis: ‘En Saprissa debemos seguir demostrando que ganamos a lo legal’

Erick Lonis es una voz fuerte del saprissismo. Capitán por más de 10 años del equipo morado, tiene un valioso análisis de la gran final contra Alajuelense.

Lonis es claro en criticar el juego que se ha dado fuera del campo, además de que es enfático en destacar que Saprissa debe mostrar en esta serie que está acostumbrado a ganar ‘legalmente’.

-¿Qué piensa de la gran final?

-La valoración es que es una final pareja, mientras los equipos estuvieron once contra once estuvo parejo. En términos generales es muy pareja tan es así que el segundo juego Saprissa lo gana y la serie se define por goles.

-¿Es la Liga el obligado al cetro?

-Si el que está más obligado es la Liga por lo de los últimos años, sim embargo Saprissa por la historia está obligado. Desde la trinchera de Alajuelense Mauricio Montero dice eso, pero uno siente esto que hay que ganarlo por como Saprissa ha jugado.

-¿Cómo analiza que la final ha tenido capítulos fuera de la cancha?

-No lo esperaba, yo estaba contento por ser una final liderada por entrenadores educados, correctos, que nunca han apelado a ese tipo de cosas, pero me parece que eso viene de otro lado, no es de los jugadores, del cuerpo técnico. En eso estamos mal, eso no es alto rendimiento, así no se compite.

-¿Está de acuerdo con la forma en que Alajuelense enfrió el partido de vuelta?

-Enfriar el partido... Yo prefiero un equipo enfriando el juego con la pelota que enfriando e interrumpiendo lanzándose al suelo, perdiendo tiempo. Si yo no interrumpo y no tengo estrategias para eso y lo que busco es sancionar canchas y demás, pues no sé.

”Eso a nivel internacional usted no lo ve, pero acá sí y les funciona, entonces pasa lo que nos está pasando y es que ya no competimos a nivel de Concacaf, ni a nivel centroamericano y apenas sacamos la tarea cuando la sacamos... Porque ya no lo logramos siempre.

”Este tipo de situaciones yo pensé que estaban fuera del fútbol nacional más allá de dos personajes que hay por ahí”.

-¿Hay retroceso en el fútbol nacional?

-A mí lo que me preocupa es que se esté normalizando este comportamiento y que haya periodistas que digan que los partidos se juegan fuera de la cancha, eso es falso... La competencia es dentro de la cancha. Los que intentan ganar afuera de la cancha son los que se dopan, los que hacen trampa, así no se compite...

-¿Le ha gustado la propuesta deportiva de la final?

-El segundo juego fue muy interrumpido, Pedro Navarro no debería dirigir partidos intensos. Él interrumpe demasiado, habla demasiado, no está para partidos intensos. Entonces la intensidad del segundo juego fue muy condicionada por la actuación del árbitro.

“El primer partido estaba bien hasta la expulsión de David Guzmán. Yo espero que los jugadores y cuerpos técnicos entiendan que la gran final se juega dentro de la cancha”.

-¿Cuál es el mensaje que se está dando desde la final del fútbol nacional?

-Cuando uno ve finales a nivel internacional, partidos eliminatorios, Champions, eso no se da. Uno tiene una obsesión de rendir mejor, pero uno no va a ser mejor así... Usted necesita competir, tener intensidad... Yo no veo la simulación dentro del fútbol, yo nunca salí en camilla por una falta, yo nunca hice un teatro como el de (Martín) Arreola, eso me parece un ridículo.

-¿Está de acuerdo con la ‘maña’ de Alajuelense?

-Antes cuando un portero enfriaba un partido fingiendo se decía que tenía experiencia, pero eso está mal, el mensaje era equivocado. Yo soy muy soñador y prefiero que los equipos se impongan con intensidad y jugando.

”¿Queremos competir como lo hacen los grandes o competir como lo hacen en Centroamérica?”.

-¿Siente a Saprissa más fuerte pese a perder la primer serie?

-Sin duda. Saprissa tiene líderes muy fuertes, tiene un portero que es muy seguro, tiene una línea de centrales fuertísima. Tiene a Mariano Torres que cuando él decide jugar y no discutir es el doble de jugador. Además tiene un cuerpo técnico inteligente, entonces sí siento que Saprissa mentalmente es muy fuerte.

-¿Qué sucedió en la definición anterior?

-A mí me parece que el favoritismo excesivo perjudicó un poco, entonces perder el primer partido y la serie es un bien estimulo para decirles cómo es el tema. El favoritismo no es manejado por todos de buena forma, al final cada uno ganó un duelo y eso mentalmente es muy bueno.

-¿Cuál es el mensaje al saprissismo?

-Debemos estar fuertes y confiados. Saprissa enfrentará una final bonita, disfrutamos las finales ante la Liga, veo al equipo muy fuerte, debemos seguir demostrando que ganamos a lo legal, sin estar haciendo cosas que no corresponden. Así llegamos a ser el más ganador de Centroamérica, no hay por qué cambiar.

“Cuando Vladimir dice: ‘En Saprissa somos diferentes, yo me identifico al 100%’”.

-¿Le sorprendió la reacción de la afición morada pese a perder la serie?

-La afición tiene claro que hay equipo para ser campeón y que una serie de circunstancias no favorecieron, pero nosotros ganamos las cuatro vueltas en el pasado y sacamos diferentes series en la historia.