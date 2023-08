En Alajuelense sigue la euforia por bicampeonato de fútbol para amputados

Ya pasó una semana de esa gesta, pero la euforia y el orgullo no desaparece de ningún integrante del equipo de fútbol para amputados de Liga Deportiva Alajuelense. Ellos se proclamaron bicampeones nacionales.

Este último título lo consiguieron de manera invicta y eso significa muchísimo para ellos, máxime que se enfrentaron en la final a un equipo compacto y muy batallador de San Carlos.

Todo se resolvió en penales, en un partido que se jugó en el CAR y en el que la Liga tuvo que hacer un esfuerzo extra, en vista de que Alexánder García vio la cartulina roja cuando empezaban los tiempos extra.

El equipo de fútbol de amputados de Alajuelense festejó su título en el CAR. (LDA Amputados)

Él de inmediato se disculpó con el jugador a quien golpeó, no fue su intención, pero con esa victoria por 4-3 en penales, García sintió una explosión de adrenalina y alegría.

“Dios me ha dado una gran vida, como se lo dije una vez al profe en el túnel, en el Centroamericano, bendita la hora en la que me pasa esto. Muchos dirán que es una tragedia, pero para mí es una bendición”, apuntó Alexánder García, refiriéndose a su amputación.

”Muchos dirán pobrecito ese muchacho, pero puedo limpiar ese pobrecito dando la cara de lo que he obtenido en la vida. Ya son siete años de amputación. No le puedo decir que me levanté a la primera, tuve que vivir una vida dura para venir a recibir estos frutos”.

Mientras que Joshua Santana indicó: “Somos los más grandes de Costa Rica, lo demostramos en la cancha con uno menos, representamos a la mejor institución del país”.

La revalidación del título de la Liga, así como el esfuerzo que pone cada jugador de los diferentes equipos de fútbol para amputados, en partidos reñidos y sumamente agotadores, son una manera de gritarle al mundo que no hay imposibles.

Ellos predican con el ejemplo y hacen ver que los límites no existen y que cuando hay fuerza de voluntad y disciplina, todo se puede lograr.

