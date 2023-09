En Alajuelense desde Carevic hasta los jugadores usaron micrófonos en juego ante Grecia para dar mérito a las leonas

Liga Deportiva Alajuelense defendió su liderato contra Grecia en un partido que supo resolver a pesar de tener diez bajas. Si se toman en cuenta los últimos juegos de campeonato nacional, Copa Centroamericana de Concacaf y Torneo de Copa, la Liga de Andrés Carevic encadenó su noveno triunfo consecutivo.

No hay duda de que los rojinegros están en un momento dulce con la intención de hacerse más fuertes para lo que viene, conscientes de que pueden mejorar, que van de menos a más, pero que van mostrando respuestas dentro de la cancha cuando las necesitan. En medio de eso, hubo varios detalles que no pasaron desapercibidos.

Así se dio cuando Daniel Chacón atendió a FUTV en la zona flash. El futbolista de corte defensivo tuvo un desempeño destacable con la Liga y acababa de convertir su primera anotación con Alajuelense.

Comentó que el equipo ha tenido partidos bravos, duros, pero que los ha sacado. Dejó entrever que él mismo tiene margen para crecer en su juego y de una vez pronunció un mensaje que impresionó a muchos aficionados rojinegros.

“Aprovecho el momento para felicitar a las leonas, que consiguieron su título de Uncaf. Es muy importante como institución seguir sumando títulos, todo es una misma institución”, expresó Daniel Chacón, en alusión a que las pentacampeonas nacionales ahora son también bicampeonas de Centroamérica.

Lo mismo hizo Andrés Carevic. Tras recibir la primera consulta en la sala de prensa del Estadio Colleya Fonseca referentes a la victoria y al liderato, el técnico de Alajuelense dio dos mensajes puntuales.

Las leonas de Alajuelense festejaron un título más. Ellas son bicampeonas de la Copa Interclubes de Uncaf Femenina. (Prensa Alajuelense)

“Antes de responder las preguntas quiero agradecer a nuestra afición porque nuevamente vinieron acá a apoyarnos, con el tiempo difícil, con lluvia y muy agradecido con ellos por el apoyo que estamos teniendo de parte de nuestra afición”, apuntó Andrés Carevic.

Seguidamente, pronunció: “También quiero felicitar a las leonas que salieron campeonas en Panamá, así que a nuestro primer equipo femenino una felicitación muy grande mi parte, del staff, del equipo y entonces muy contento por un título más en la parte del equipo femenino”.

Durante la previa del juego, el vocero del club, Marco Vásquez conversó con los medios de comunicación en vivo sobre diferentes temas, como la habilitación de Leonardo Menjívar. Algunas especulaciones habían surgido en los últimos días y algunos ya estaban inquietos con eso.

“Ahí andaban algunos memes y me llamaron algunos periodistas para ver si se estaba buscando un documento con la Interpol y yo decía: ‘¿Qué es esta cosa tan detectivesca?’. Pero no, no, no... Él como salvadoreño recibe una certificación de las autoridades de su país, constatando que él no ha pertenecido a ningún grupo delictivo o alguna mara.

”Eso es parte de las políticas del gobierno del señor Nayib Bukele, me parece que es muy saludable, pero fue simpático, por lo que rondaba sobre eso”, expresó Marco Vásquez.

También señaló que Eddie Hernández fue un nombre que estuvo sobre la mesa, pero al final, Alajuelense tomó la decisión de no traerlo, como lo anunció La Nación el sábado pasado.

“Después del cierre de inscripciones, una de las razones por las cuales usted puede contratar a un jugador es cuando no tiene equipo. Si no tiene un contrato vigente, la FIFA permite que el jugador se pueda integrar a un equipo por un tema de oportunidad de trabajo, para que los periodos que establecen el cierre de las opciones para contratar no lo afecten. Eso era el caso de él. Sin embargo, como cualquier otro jugador se analizó y se tomó la decisión de no darle más camino al asunto”, indicó Marco Vásquez.

Añadió que por el momento, la planilla de Alajuelense está cerrada, a no ser que surgiera un caso similar como esa situación de Eddie Hernández que se podría analizar. Sin embargo, pareciera difícil. Prácticamente es un hecho que la Liga se quedará a como está.

Ya los periodistas de Teletica Radio, Columbia y Monumental iban a acabar su intervención con él, pero quería decir algo más al aire, aprovechando el espacio y a través de esos micrófonos darles más visibilidad y exposición a esas leonas de Alajuelense que ya habían aterrizado en el Aeropuerto Juan Santamaría, provenientes de Panamá, con un título más para su vitrina.

“Quería enviarle una felicitación a nuestras muchachas. El logro de este bicampeonato a nivel centroamericano realmente hay que recalcarlo, hay que mandarles un abrazo, un saludo y una felicitación a ellas, al cuerpo técnico y a toda la administración de la institución por este logro enorme de las muchachas”, apuntó Marco Vásquez.

Además, indicó: “No quería que me quitaran el micrófono antes de lanzar esta felicitación y este gran abrazo de parte de toda la dirigencia para las muchachas por este esfuerzo enorme, de levantar un 2-0, llegar al 2-2 y luego ganar en penales en el campeonato centroamericano”.

Cuando dio ese mensaje, a Marco Vásquez le consultaron si Wílmer López podría ser considerado para dirigir a la Selección Femenina de Costa Rica, ahora que se necesita encontrar a alguien que asuma el cargo que está vacante desde la salida de Amelia Valverde.

Wílmer López y su cuerpo técnico festejaron el bicampeonato de las leonas en la Copa Interclubes de Uncaf. (Prensa Alajuelense)

“Absolutamente y desde hace mucho tiempo, Wílmer López ha sido una persona que ha trabajado duro para aprender. Para mí no hay en este momento un entrenador que tenga la experiencia de Wílmer, para llegar al nivel de madurez que él tiene no hay atajos. Usted tiene que caminar el camino correcto. No hay ningún atajo para llegar a ese nivel de madurez y yo creo que Wílmer lo tiene perfectamente”, respondió Marco Vásquez.

Aparte de esa felicitación pública del equipo masculino hacia el equipo femenino de Alajuelense, Joel Campbell tampoco pasó desapercibido. ¿Cómo?

Desde Croacia, donde el 12 de la Liga se encuentra con la Selección de Costa Rica para el partido de fogueo de este martes 12 de setiembre contra Emiratos Árabes Unidos, el futbolista más mediático de los rojinegros no seguía el partido de su equipo.

Así lo evidenció Joel Campbell en su cuenta de Instagram, cuando dejó en evidencia que prendió la computadora para ver el partido en el que Alajuelense derrotó 2-1 a Grecia en condición de visita.

Joel Campbell vio el partido entre Grecia y Alajuelense desde Europa. (Instagram Joel Campbell)

Mientras que Celso Borges y Michael Barrantes, quienes quedaron fuera de lista porque presentaron contusiones y están en recuperación, ellos acompañaron al equipo. Ahí estuvieron apoyando a sus compañeros en el Colleya Fonseca.

Celso Borges estuvo presente en el partido entre Grecia y Alajuelense. (Instagram Celso Borges)

Michael Barrantes también estuvo presente en el partido entre Grecia y Alajuelense. (Instagram Michael Barrantes)

