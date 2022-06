El único lamento de un esperanzado Albert Rudé fue ese gol de balón parado de su archirrival

Albert Rudé sigue sin ganarle a Saprissa, pero confía en que el miércoles su equipo dejará fuera a los morados. (Jose Cordero)

“Es evidente que buscábamos salir con la victoria, sabíamos que en los minutos finales se nos iban a ir encima, es normal, están en su casa y estábamos preparados con nuestros mecanismos y en un balón parado, que hemos tenido un error en la marca, nos han empatado el partido”, afirmó Albert Rudé tras el primer careo entre Saprissa y Alajuelense en esta serie semifinal.

Sin embargo, el técnico de la Liga está seguro de que el miércoles su equipo dejará en el camino a los morados.

“Es un 1 a 1, en una serie que es de 180 minutos y en la que sacamos el gol de visita. Estamos preparados para lo que viene en casa y decididos a dar el paso adelante”

¿Lo frustra que parecía encaminado a su primera victoria contra Saprissa?

A nivel de Albert Rudé cero. Aquí lo importante no es Albert Rudé, ni las frustraciones de uno, ni cómo se siente uno como entrenador. Aquí lo importante es el equipo, es Liga Deportiva Alajuelense y yo me debo al equipo, yo soy secundario.

Lo que siento es que el equipo ha hecho un gran partido, hemos sacado un buen resultado en esta eliminatoria, que es un 1 a 1, con un gol fuera de casa y ahora a esperar a llenar el Morera Soto.

Sabemos lo que tenemos que hacer y estamos preparados para hacerlo, con mucha confianza en nosotros y esperemos que se nos den las cosas esta vez.

¿Emocionalmente golpea eso al equipo, que les metan un gol en el cierre?

No, emocionalmente estamos muy fuertes, estamos unidos por los colores, todo el club, estamos muy fuertes y lo hemos demostrado. Cuando ha tocado jugar hemos jugado, cuando ha tocado sufrir hemos sufrido y al final te puede pasar.

Ellos tienen gente muy fuerte, estaban jugando con gente atrás muy fuerte, con prácticamente cinco defensas centrales atrás y te los meten en el área y sabes que esto puede ocurrir.

Es parte del juego. No nos afecta negativamente, al revés, nos empuja a dar un paso hacia adelante.

¿Le salió el partido como lo planificó?

Totalmente, hemos preparado este partido muy meticulosamente, es un factor extraño tener tanto tiempo para preparar un partido. Lo hemos preparado muy bien.

Los jugadores se han ceñido al plan que teníamos cada uno hizo lo que le tocaba, haciendo que su juega pudiera dar un paso adelante al equipo siempre, poniendo al colectivo por encima del individual y fue un partidazo.

Salió lo que queríamos y al final, por un balón parado no nos hemos llevado la victoria, pero este resultado aún no habiendo ganado es bueno para lo que viene en casa.

¿Cómo visualiza que tiene que jugar el miércoles?

En la temporada pasada el partido de vuelta después de jugar en Santos veníamos con desventaja, necesitábamos un 1 a 0 mínimo para ganar, era un planteamiento.

En la final nos pasó lo mismo, estábamos en desventaja, en el partido que habíamos jugado fuera de casa habíamos perdido 2 a 1 contra Saprissa y necesitábamos ir a por el partido.

Este escenario que tenemos hoy es diferente, porque hemos sacado un 1 a 1 y ellos tienen que venir a casa a buscar el resultado. Es una escena que es diferente y hay que prepararlo diferente.

¿Cómo lo prepararemos? Lo tenemos claro, lo tenemos decidido, cómo tenemos que jugar ante nuestra gente, sabemos que tenemos ahora mismo un buen resultado, que nos ha tocado aquí de visita y plantearlo de la forma más inteligente posible para sacarlo adelante.

¿Sale satisfecho con lo visto?

Totalmente, te podría decir que me hubiera gustado que ese balón parado no entrara. Es lo único que te puedo decir. Todo lo demás me pareció impresionante de mi equipo y de cada uno de los jugadores, tanto los que jugaron de inicio, como los que han entrado.

Hemos tenido que sacar jugadores por un tema de cargas, por un tema de cuidar su salud.

Celso Borges por ejemplo no podía más, Johan Venegas no podía más, porque son jugadores que han venido de un viaje impresionante, después de un viaje impresionante con nueve horas de diferencia horaria.

Hicimos los cambios, el equipo se paró muy bien, sabiendo sufrir y sacando ese empate que puede ser muy valioso en nuestra casa.

Los tres clásicos de este torneo se jugaron en el Estadio Nacional y la Liga regresa a su casa. ¿Eso le puede traer beneficios?

Yo estaba viendo el partido femenil y realmente era un ambiente muy poderoso y yo espero que el ambiente aún sea más poderoso en el próximo clásico que tenemos y estoy seguro de que el Morera va a pesar tanto que nos va a empujar a lo que necesitamos, que es salir con la victoria, el pase y ponernos en una finalmente nuevamente de playoff.

¿Por qué el partido en los últimos 15 o 20 minutos se abrió más?

Aparte de que los clásicos son más medidos porque se enfrentan dos equipos muy fuertes con mucha historia y los dos se intentan medir un poco, es un clásico encajado en una eliminatoria de 180 minutos y este era el primer partido.

Se puede cerrar el partido durante mucho tiempo y al final se abre un poco porque ellos querían buscar un gol y nosotros estábamos buscando las contras y se hacen un poco amplias las líneas, los espacios y ahí se empiezan a generar un poco más de ocasiones. Era lo que esperábamos y creo que en el partido de vuelta puede empezar cerrado y poco a poco ir abriéndose.

Uno se tiene que adaptar siempre a lo que va pasando, intentar dirigir lo mejor posible el partido, siempre en beneficio del equipo e intentar sacar el resultado para ponernos nuevamente en otra final.

¿Cómo fue la inclusión de José Miguel Cubero como estelar?, porque a veces no lo utiliza.

La figura de José Miguel Cubero nos ayudó muchísimo, era un planteamiento que lo teníamos muy pensado, un jugador muy importante para poder llevar el partido donde queríamos, para dominar esa media cancha en la que ellos tienen jugadores muy buenos con balón, desplazando, buscando superiores ahí con relaciones.

Nosotros hemos intentado cortar eso, nos ha funcionado muy bien y agradecer a los jugadores, no solo a José Miguel, a todos por la predisposición que han tenido en hacer aquello que se les ha pedido al 100% para el beneficio del grupo.

Esto es muy importante en instancias como estas.

¿Qué puede decir del arbitraje, por el cabezazo de David Guzmán a Freddy Góndola y un posible fuera de juego de Johan Venegas?

Ya me conocen, ya saben que yo no emito criterios sobre arbitraje. Yo tengo muchísimo trabajo con mi equipo, demasiado y no quiero emitir criterios sobre algo que no me compete. Yo confío en la profesionalidad de todo el mundo al 100% y punto. Al final, no he tenido tiempo de revisar nada.

No sé si hubo cabezazo o no, no sé si hubo fuera de juego o no, sinceramente, no he visto nada y al final respetar todo el trabajo de todo el mundo. Todo el mundo hace lo mejor que puede y simplemente esto, no meterme en juicios sobre arbitraje que es lo que me caracteriza y así me voy a mantener siempre.

Saprissa hizo varios cambios de sistema, de hombre por hombre. ¿Cree que en la parte táctica Alajuelense fue superior y por eso la molestia de que ellos se lleven el empate en balón parado que ustedes sabían que es una de las fortalezas de Saprissa?

No solo lo sabíamos, sino que lo hemos trabajado. No tengo el conteo de las horas que hemos trabajado el balón parado, pero ha sido una barbaridad. Sí le duele a todo el equipo, a los jugadores, al cuerpo técnico, que te empaten con una jugada de balón parado.

Eso es obvio y ellos hicieron muchos cambios, tanto de jugadores como tácticos, empezaron a sacar al central, a Jaylon Hadden para hacer de contención con un 4-3-3. Después han jugado en lugar de extremos dos puntas y tres en medio, 5-3-2 y ahí nosotros nos hemos tenido que adaptar.

Nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias y esto es dirección de juego y a los movimientos que ellos hacen como si fuera ajedrez, intentar que no te saquen ventaja y creo que el equipo lo ha hecho muy bien.

Ha sabido leer y se ha comunicado muy bien en todas las situaciones y por eso hemos estado tan bien hasta esa jugada de balón parado. Orgullosísimo de mis jugadores.

¿Cree que pudo irse con una ventaja más amplia?

Creo que podíamos haber ido con una ventaja más amplia, hemos tenido alguna ocasión importante, que por acierto del rival no se ha materializado en gol, pero al final no es lo que me hubiera gustado.

Es lo que es, hemos sacado un empate y tenemos que gestionarlo lo mejor posible para el juego de vuelta y como digo y soy muy repetitivo, pero es que así lo creo, es hora de dar un paso hacia adelante, todos juntos, a lo que vamos, que es la 31.