El último mensaje de WhatsApp de Erick Rodríguez (q.d.D.g) a un entrañable amigo revela momentos felices en la Selección de Costa Rica

Esperando en el aeropuerto de Zagreb, Croacia, el asistente técnico de la Selección Nacional, Erick Rodríguez Santamaría, tomó su celular y empezó a enviar mensajes por WhatsApp a su amigo y colega Jimmy Núñez, actual técnico de Cariari Pococí en la Liga de Ascenso.

En aquel texto, Rodríguez expresó su satisfacción y orgullo de pertenecer al cuerpo técnico de la Selección Nacional que, bajo el mando del técnico interino Claudio Vivas, había derrotado el viernes a Arabia Saudita 3-1 y se alistaba para medirse ante Emiratos Árabes (1-4 ) este martes, en la gira por Europa.

“Gaiska (así le decía Rodríguez a Núñez): Ellos me respetan. Dirigí en la Primera División a Jefrey Valverde y Kevin Chamorro, así como a otros en la Sub 23. Con Joel (Campbell) veníamos sentados juntos, conversando durante todo el viaje, de fútbol. La verdad estoy muy feliz y tranquilo. En el camerino les hablo y sinceramente les digo que me escuchan, me respetan. Claudio (Vivas) me dio protagonismo.”

Aquel mensaje fue casi al final de la conversación que sostuvo Rodríguez con Núñez el pasado domingo 10 de septiembre, a eso de las 11 a. m. Pasaron más de 24 horas y Jimmy no supo más de su amigo hasta que el lunes a las 4 p. m. le informaron que Erick Rodríguez estaba internado y entubado en un hospital de Ámsterdam, Holanda.

La preocupación fue aún mayor cuando le comunicaron que la esposa de Rodríguez había viajado de emergencia a Países Bajos debido a la gravedad de su cónyuge.

Falleció Erick Rodríguez

Lo que no esperó Jimmy fue la dura noticia que recibió la mañana de este martes. No lo esperaba. Lo impactó. Incluso al recordar el momento no puede contener el llanto. Aquella noticia le parecía imposible de aceptar, pues en los últimos días había conversado a diario con Rodríguez, quien estaba emocionado al formar parte del cuerpo técnico de la selección mayor.

En un comunicado de prensa, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) había dado a conocer la muerte de Erick Rodríguez, quien había presentado en la gira algunos problemas respiratorios, por causas aún desconocidas públicamente.

“El pasado sábado, el señor Rodríguez presentó un problema de salud durante el traslado de Newcastle a Zagreb, razón por la cual durante la escala en Ámsterdam se decidió que permaneciera en esa ciudad para ser valorado médicamente, siempre en compañía de un miembro del staff administrativo de la Selección Mayor”, se indicó por parte de la Fedefutbol.

La misiva continuó explicando que Rodríguez había sido internado en el Hospital OLVG de esa ciudad. Ese mismo día, la Federación realizó los contactos para que su esposa viajara a Países Bajos, y logró arribar el lunes. Sin embargo, en la madrugada de este martes, su estado de salud empeoró y lamentablemente Erick Rodríguez falleció, al lado de su esposa a las 15:45 horas (hora local).

De 49 años de edad, Rodríguez dirigió a las selecciones nacionales Sub 17, Sub 20, así como a la Selección Sub 23, que ganó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 en julio pasado.

La Fedefutbol en sus redes sociales informó que la Selección Nacional regresará al país este miércoles a las 5:20 p. m. en un vuelo de Air France, con los jugadores que militan en el campeonato nacional.

En el caso del traslado del cuerpo de Erick Rodríguez a nuestro país, indicaron que estaban trabajando junto a las autoridades respectivas para repatriarlo a la mayor brevedad posible.

Por su parte, La Nación conversó con Manuel Ignacio Morales, cónsul de Costa Rica en La Haya, Países Bajos, quien indicó a este medio que todos los trámites se realizan a través de la Cancillería, la cual está autorizada a brindar información sobre los pormenores de la repatriación. Al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta de un correo enviado a la entidad.

Para la Selección también fue un duro golpe, recibido en medio enfrentamiento ante Emiratos Árabes Unidos. El 3 a 0 momentáneo al final del primer tiempo pasó a ser un mal menor cuando en el camerino, a la hora del descanso, les comunicaron lo sucedido. Francisco Calvo, defensor de la Selección Nacional, declaró que conocer la noticia de la muerte de Erick Rodríguez, fue un momento muy difícil y que el grupo lo recordará como un hombre de fútbol que marcó la carrera de muchos jugadores.

“La verdad es muy duro, muy complicado. De parte de todos los jugadores, cuerpo técnico y la Federación queremos enviar nuestras condolencias a su familia. Al profesor Erick, que Dios lo tenga en la gloria. Estamos muy dolidos. A la familia le pedimos que tenga mucha fuerza, que se unan y que estén con Dios para salir de este momento”, aseguró Calvo en un video enviado por la Fedefutbol.