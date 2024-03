El sueño de Alexandre Guimaraes y Celso Borges se cumple en el lugar menos pensado

Al asumir la dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense, Alexandre Guimaraes encuentra a su hijo Celso Borges convertido en el capitán rojinegro. Sin duda alguna, eso resulta especial para toda la familia, que ahora verá los juegos del León por una razón doble.

El destino y el fútbol se encargaron de que por primera vez, padre e hijo defiendan los mismos colores de manera simultánea, como muchas veces el entrenador lo imaginó y como posiblemente de igual forma ocurrió en el pensamiento del mediocampista.

#LoQueNoSeSabe sobre Alexandre Guimaraes: su deseo de ser abuelo y la faceta como árbitro

Su sueño se cumple en el lugar menos pensado, porque quizás, los dos visualizaron esta realidad de hoy en otro escenario, como por ejemplo, en la Selección Nacional.

No fue ahí, sino en Alajuelense y eso lo hace más especial, porque estarán juntos en el día a día. También ocurre en el momento correcto y más adelante, en este mismo artículo, el propio Alexandre Guimaraes dirá por qué él lo considera así.

LEA MÁS: ¿Le gustaría ver a Alexandre Guimaraes en Alajuelense? Así responde Celso Borges

‘Celso y Guima’ ahora no es solo el nombre de un podcast que nació con la pandemia para llevar a otra dimensión las conversaciones de fútbol entre ellos, un proyecto que inclusive acaba de empezar su segunda temporada.

Desde este momento, los dos defienden el mismo escudo de manera simultánea. Es algo que no les había pasado nunca, pero resulta especial para los dos. Una vivencia que les hacía falta en sus amplias carreras.

Celso Borges y Alexandre Guimaraes llevan vidas paralelas en el fútbol y ahora ambos forman parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Twitter)

Ellos sienten la madurez y el profesionalismo suficiente para trabajar juntos. Compartirán en las prácticas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela; así como en los partidos en el Estadio Alejandro Morera Soto y en los demás reductos.

Guima y Celso estarán en su trabajo y se verán como técnico y futbolista; pero siempre serán padre e hijo. No serán los primeros ni los últimos en vivir esa peculiaridad, que posiblemente para algunos dará mucho de qué hablar.

LEA MÁS: Aficionados de Alajuelense señalan quién debería ser el sucesor de Andrés Carevic

Pero que para la familia se convierte en una bonita casualidad, viéndolo desde esta manera: doña Lina Mora verá a su esposo dirigir y a su hijo luchar por un puesto.

Mauro Borges sabe que su papá es el entrenador de Alajuelense y que su hermano es el capitán del equipo; mientras que en el caso de Marta Peralta, su esposo es mediocampista de la Liga y su suegro pasó a comandar ese cuadro como director técnico.

Alexandre Guimaraes siempre creyó que si se presentaba la ocasión de dirigir a Celso Borges, debía ser en una etapa de madurez de él, como ahora, en Liga Deportiva Alajuelense. (MANUEL VEGA Q.)

Todo lo anterior se resume en que será un reto para dos hombres con vidas paralelas en el fútbol. Si se rebobina el casete, se llega al punto en el que Celso Borges iniciaba su carrera y se hablaba de él como el hijo de Alexandre Guimaraes.

Aquello se superó pronto, cuando el mediocampista empezó a hacerse su propio nombre por él mismo. Muchos años después, se volvió común que a Guima se le mencionara también como el papá de Celso.

Celso Borges es el capitán de Liga Deportiva Alajuelense. Foto: Prensa Alajuelense

Las dos afirmaciones anteriores son reales, pero cada uno ha forjado su propia historia en el fútbol. Liga Deportiva Alajuelense hoy cuenta con los dos, batallando juntos en la misma causa, uno en el banquillo y el otro desde adentro de la cancha.

A quienes les inquieta que el nivel de Celso Borges hoy no es el mejor, pues en realidad esa es la tónica que presenta todo el equipo. No es algo propio de un jugador en particular, es un asunto colectivo.

La Liga se metió en un embrollo, en una crisis que obligó a un cambio, a hacer un alto en el camino. Ahí es donde emergió la figura de Alexandre Guimaraes con la misión urgente de hacer que ese equipo se suelte a jugar.

En junio de 2020, el técnico acudió a La Nación para participar en el programa #LoQueNoSeSabe, bajo la conducción del periodista Esteban Valverde.

LEA MÁS: #LoQueNoSeSabe sobre Alexandre Guimaraes: su deseo de ser abuelo y la faceta desconocida como árbitro

Ahí recibió una consulta puntual de Hernán Medford, quien le recordó a Guima que él debutó a Celso Borges en la Primera División hace algunos años. Luego le formuló esta pregunta: ¿Algún día no te gustará dirigir a tu hijo?

“Que bien Hernán, es que cada vez que lo veo son fibras muy sensibles que se tocan, porque nos tocó muchas cosas juntos de la historia del fútbol de este país. Entonces, desde Italia 90, hasta el Aztecazo, pasando por lo de Celso... Son esas cosas que no jamás puede olvidar”, comentó Alexandre Guimaraes antes de emitir la respuesta que le planteó el técnico de Sporting en la actualidad.

“¿Que si me gustaría? Claro que me gustaría, sobre todo más en esta época ya de uno y de él como futbolista —haciendo alusión a la madurez del jugador—, que no importaría, dependiendo del lugar, que se pueda decir: ‘Ah, es que juega porque es el hijo del papá’. O lo que fuera. Yo creo que a ambos, yo creo que a él también le gustaría”, afirmó Guima.

¿Qué piensa Celso Borges de la posibilidad de que Alexandre Guimaraes sea el técnico de Alajuelense?

Casi cuatro años después, aquella pregunta que Hernán Medford lanzó como una curiosidad para ver qué respondía, se volvió una realidad.

Alexandre Guimaraes se convirtió en el entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, un cuadro rojinegro capitaneado por su hijo Celso Borges. El sueño de ellos por mucho tiempo hoy es su presente, justo en el lugar menos pensado.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.