“Creo que son bendiciones de Dios, no me canso de dar las gracias. Desde que llegué a Heredia me sentí muy bien, quería hacer las cosas bien y quiero seguir muchos años acá. Es una institución que quiero y aprecio mucho; llegar a 102 goles con esta institución y ser el goleador histórico es algo muy bonito para mí”, detalló el delantero.