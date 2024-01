El Douglas Sequeira más sincero confía en su idea pese a la falta de resultados

Douglas Sequeira tomó con ilusión el reto de dirigir al Puntarenas F.C.; sin embargo, el arranque de la aventura ha sido complejo. Pese a que el Puerto tiene un fútbol vistoso, los resultados no han acompañado al plantel y suman solo un punto de 12 posibles.

Cualquiera podría afrontar con frustración que el equipo muestra un buen juego, pero los resultados no se presenten; no obstante, esto no sucede con Sequeira, quien acepta que está preocupado, pero confía en su idea de juego y en el grupo de jugadores que tiene.

“En el plano futbolístico creo que hay una mejoría de Alajuelense para acá, aunque sé que un punto de 12 es muy malo, y no puedo defender eso. En los partidos en casa hicimos cosas buenas, presión importante, buena dinámica”, reflexionó Sequeira.

El estratega se refiere a que luego de la derrota 1 a 0 con Alajuelense, en el empate 0 a 0 con Grecia y la pérdida 2 a 1 con Liberia su equipo mostró una evolución.

“Cuando uno tiene una idea, uno debe creer en lo que está haciendo. Yo gestiono un grupo de 30 personas, ellos se sienten cómodos con la idea y vamos a seguir igual”, acotó.

Douglas fue enfático en que no se siente frustrado aunque los resultados no llegan.

“Yo frustrado no estoy, jugando bien no siempre se gana, pero sí estoy más cerca de lograrlo. La duda no puede entrar en el camerino, la mente es muy poderosa, pero nosotros no podemos dejarnos llevar por eso”, sentenció.

El exentrenador de San Carlos recalcó que el partido contra Guanacasteca, el domingo a las 3 p. m. en el Lito Pérez, es una final y deben buscarlo desde el primer minuto, porque el triunfo ya es una urgencia.