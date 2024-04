El criticado Douglas Sequeira le gana el pulso a un extranjero en Saprissa

Blanco de algunas críticas, muchas sin razón, otras solo por su apellido, Douglas Sequeira, defensa del Deportivo Saprissa, sigue adelante en su afán de consolidarse en la Primera División.

El joven, de 20 años, no solo es uno de los futbolistas más regulares en el cuadro morado, con participación en 12 partidos de los 14 que ha disputado el equipo, sino que le ganó la partida a un extranjero y refuerzo para esta temporada.

Ante las bajas, primero de Kendall Waston y ahora de Pablo Arboine, Sequeira se impuso en el pulso con Eduardo Anderson, panameño, quien apenas ha jugado 112 minutos, muy lejos de los 875 que acumula Douglas, de los 1.260 que tiene Saprissa en el campeonato. Se debe aclarar que Anderson se perdió las primeras ocho fechas, debido a que fue el último fichaje y debió esperar cerca de un mes para obtener el permiso de trabajo.

Douglas Sequeira (15) ha estado en 12 de los 14 partidos que ha disputado el Deportivo Saprissa en el campeonato. (JOHN DURAN)

Douglas afirmó que le corresponde respaldar la confianza con trabajo en la cancha. Además, destacó lo que vive en cada juego y cómo sus compañeros lo aconsejan.

“Todos me hablan, Guzmán (David) es uno que me habla bastante. Mariano (Torres) también me corrige, Ariel Rodríguez igual. Fidel (Escobar) me dice que juegue tranquilo, son los de más experiencia, quienes me hablan y me dicen lo que debo corregir”, aseguró Douglas.

Pese a que Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, lo toma más en cuenta que a Eduardo Anderson, Douglas no cree que esté en una batalla particular con el canalero. El muchacho calificó a Anderson como un gran compañero y futbolista de mucha experiencia. Douglas recordó que cuando Anderson estuvo en San Carlos, jugó todos los partidos. Además, ha sido internacional con la selección de Panamá.

Douglas cree que quizá por tener más tiempo en el club que Anderson y conocer más a los compañeros, le ha favorecido para tener más oportunidad de jugar, pero señaló que el momento le va a llegar al panameño.

El apellido y consejos del papá

El apellido Sequeira le ha jugado en contra a Douglas, o al menos así se lo han señalado algunos aficionados, quienes creen que por ser hijo de Douglas, se le han facilitado las cosas en el fútbol.

Muy maduro para declarar: Douglas Sequeira asegura que se ha ganado las chances por mérito y no por ser hijo de un exfutbolista, además revela que desde Liga menor recibía insultos por su apellido ⚪🟪⚽👊 pic.twitter.com/zlK3ziJdMA — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) April 4, 2024

“Desde que empecé en liga menor siempre se ha hablado de eso, o los padres de los jugadores rivales me gritaban cosas relacionadas con ese tema. Cuando era niño mi papá habló conmigo, me dijo que eso iba a pasar y debía ser fuerte mentalmente para que eso no me afectara. Me dijo que para llegar a primera dependía de mí y así ha sido. Él nunca ha influido con nadie para superar los niveles en Saprissa”, comentó Sequeira.

Douglas añadió que no le incomoda la crítica, siempre va a estar, sea buena o mala, opinó y destacó que el futbolista está expuesto a las opiniones de mucha gente y él trata de manejarla con la mayor calma posible.

“Cuando hay instantes de muchos cuestionamientos, confío en Dios y hablo con mi familia para superarlos. Mi papá me dice que trate de no meterme mucho en redes sociales y me enfoque en otras cosas”, expresó el joven Sequeira.

Douglas manifestó que por lo general, su padre, quien es el técnico de Puntarenas, analiza sus partidos y le señala qué hace bien o mal.

“De los errores se aprende y todos los jugadores se equivocan y uno toma más experiencia a través de los partidos. Cuando he fallado y puedo jugar el siguiente partido, trato de no caer en lo mismo”, señaló Douglas Sequeira.

Admirador del español Sergio Ramos, el defensa, trata de jugar sencillo. Recibe el balón y sirve el pase. No se complica, aunque admitió que una de sus características es tratar de salir jugando.

A veces lo ha intentado, pero no se compromete, a la hora de marcar, tratar de sacar la bola limpiamente, toca en corto, o cuando puede, se luce con un cambio de juego.

“Trato de aprender de todos los compañeros en la defensa, pero ahorita he estado con Fidel Escobar. Lo veo en los entrenamientos, en los partidos y cómo se desenvuelve”, destacó Douglas Sequeira.