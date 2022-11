Dueño de la ficha de Bernald Alfaro ve complicado que él siga en Alajuelense

Bernald Alfaro tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta junio de 2024, pero su ficha sigue siendo de Carmelita.

El sarchiseño no ha tenido en la Liga la regularidad que soñaba. En el torneo pasado inclusive se barajaron opciones para que se marchara a otro club. Sin embargo, había una traba, que hoy persiste.

“No pueden prestarlo. Bernald tendría que regresar a Carmelita y Carmelita decide dónde lo presta. El contrato no le permite a la Liga prestarlo. En el torneo pasado había interés de Cartago y ahora tendríamos que retomar, a ver si sigue el interés”, expresó el presidente de la Academia Wílmer López, Édgar Artavia.

En la reunión que el dirigente carmelo sostuvo con Antonio Solana, Víctor Reyes y Marvin Vega no solo hablaron sobre la situación de Creichel Pérez, quien acaba de firmar con los rojinegros. También conversaron algo sobre la situación de Alfaro.

De momento no ha pasado nada, pero el criterio muy personal de Artavia es que él cree complicado que Bernald continúe en la Liga.

Eso sí, también hay que esperar a la opinión del nuevo técnico que nombren los rojinegros y que todo apunta a que será Andrés Carevic, quien lo conoce bastante bien.

“Lo que pasa es que hay cláusulas ahí de un lado y del otro que están frenando las cosas. Me imagino que Bernald al terminar el torneo y al ser excluido del Mundial ahora se quedó sin nada, porque siempre fue la idea que nosotros lo dábamos a la Liga para promocionarlo y llevarlo al Mundial de Qatar”, afirmó Édgar Artavia.

Después de una lesión, Bernald Alfaro dejó de ser tomando en cuenta en la Tricolor.

“Eso no se dio y no voy a criticar, ni a ser entrenador ni mucho menos, pero uno veía claramente que él tal vez jugaba bien, pero había otras prioridades. Todos sabemos lo que hay ahí en la media cancha, son buenos jugadores, pero la promoción a Bernald no se dio nunca”, insistió el verdolaga.

Para el arranque del Torneo de Copa, Alfaro estuvo en la suplencia en el juego en que los rojinegros derrotaron por 2 a 1 a Guanacasteca en el Morera Soto.

Alfaro ingresó de cambio en el inicio del segundo tiempo, en sustitución de Sebastián Rodríguez.

“El futbolista necesita jugar y volvemos a que la Liga volvió a contratar a otro contención (Rashir Parkins retornó después de estar cedido a préstamo); entonces le están diciendo que no te queremos aquí”, opinó.

Sin embargo, considera que la situación tampoco es fácil de resolver, en caso de que la Liga no quiera la continuidad del sarchiseño.

“Si quieren que él tome la iniciativa, él no lo va a hacer. No va a renunciar porque no va a renunciar a sus derechos y la Liga entonces va a tener que quitarlo. Si lo quita, va a tener que pagarle. Eso es lo que en el papel está escrito. Ahora, de aquí a que se ejecuten las razones o se lleven las acciones a cabo, pueden pasar muchas cosas”, apuntó Édgar Artavia.

Indicó que ya entran a jugar otros factores, que dependerán de qué buen verbo tenga o de qué buena relación se tenga.

“Bernald no es un muchacho problemático, yo meto las manos al fuego. Él ha aguantado, ha aguantado y ha aguantado, no ha dicho nada y ahí ha estado”, citó.

Además, dijo: “Hoy, sacrificado con el Mundial... no es que estaba garantizado que tenía que ir a Qatar, muchos se quedaron y también pudieron haber ido, pero que no tuvo la promoción, no la tuvo”.

El criterio de Artavia es que Alajuelense enfocó su prioridad en otros jugadores.

“La Liga tenía ahí a dos figuras muy importantes que hoy están en el Mundial y que no las pagaba la Liga 100%, sino que había un patrocinador empujando y ustedes lo saben. Así se dio”, expuso el dirigente verdolaga, en relación a Celso Borges y Bryan Ruiz.

Reiteró que en caso de que Alajuelense finiquite su contrato de préstamo con Bernald Alfaro, sería a Carmelita al que le toque colocarlo en otro club.

“Ver si alguien puede pagarle lo que él podría ganar, si hay interés. Cartago era uno que tenía interés, pero en este momento no hemos hablado. En algún momento Heredia también tuvo interés en Bernald, pero yo creo que se cometen errores porque ya él se identificó que era muy liguista y que esto y el otro y eso hiere a otros”, meditó.

Sobre eso, profundizó que cuando se dio la llegada de Alfaro a la Liga, el muchacho estaba muy feliz porque era su sueño de niño, pero que a él le inquietaba la situación.

“A mí me preocupaba el futuro, porque yo recuerdo que él decía que siempre ha sido liguista, que sus familiares también y por eso estaba en el equipo y todo muy lindo. Ahora quién sabe para que Heredia o Saprissa lo quieran, porque como él es muy liguista, él lo dijo y esas situaciones… Pues ahí veremos qué es lo que sigue”, finalizó.