Douglas Sequeira defiende su contratación en la Fedefútbol

Douglas Sequeira, asistente de Luis Fernando Suárez en la Selección Nacional, defendió su contratación por parte de la Federación Costarricense de Fútbol.

Sequeira recibió algunas críticas, entre ellas de Hernán Medford, quien afirmó: “Parece que en el currículo se debe tener la palabra fracaso para que lo contraten en la Federación”.

Douglas no quiso entrar en polémicas, pero expresó que tiene algo que le gustó y llamó la atención de anteriores seleccionadores como Gustavo Matosas y Óscar Ramírez.

“Considero que tengo mucha capacidad. Me he capacitado mucho y también tengo algo que sé que a los últimos entrenadores que han venido a nivel internacional me han dado la confianza, como Matosas, Luis Fernando Suárez, Óscar Ramírez y Rónald González”, afirmó Sequeira.

El timonel, quien también asumirá la Sub-23, añadió que llega a aportar.

“Asi se lo hice ver a Luis Fernando Suárez, soy pro Selección. Cuando uno está aqui el alto nivel se tiene que mostrar y asi lo voy a trabajar”, destacó Douglas

Sequeira insistió que es profesional y su mayor anhelo es defender la camiseta.

“He sido uno, dos, y tres y lo que tengo que hacer lo voy a hacer bien”.