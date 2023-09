Ni Doryan Rodríguez ni Alajuelense se equivocaron en su decisión

Alajuelense le hizo ver a Doryan Rodríguez que tiene plena confianza en él y el atacante de 20 años también se comprometió en poner todo de su parte para que este torneo las cosas sean diferentes.

Si bien es cierto él había perdido protagonismo y casi no jugó en el primer semestre del año, eso ya quedó atrás. Por momentos, parecía que saldría a préstamo, porque el quería tener minutos, esos de los que no gozaba en la Liga.

Pero el futbolista formado en la cantera rojinegra supo escuchar consejos de personas que él sabe que realmente lo aprecian. También el propio Andrés Carevic conversó con él y le hizo ver que estaba en sus planes, que lo necesitaba en su equipo.

Doryan Rodríguez fue una pieza clave en los triunfos de Alajuelense contra Grecia y Puntarenas FC. (Prensa Alajuelense)

La opción de salir a préstamo se descartó y en el fondo, era lo que el goleador juvenil quería.

Muchos aficionados aún tienen la idea de que Alajuelense debió reforzarse con un delantero; pero otros son del criterio que para qué iban a fichar a un ‘9′, si está Johan Venegas, Joel Campbell también puede jugar en ese puesto y cuentan con Doryan Rodríguez y Esteban Cruz.

Ya la Liga había tenido una mala experiencia con el hondureño Ángel Tejeda, que nunca logró marcar diferencia.

En el club también analizaron esa posibilidad de fichar a un delantero, inclusive estuvieron a punto de contratar al catracho Eddie Hernández cuando ya se estaba en el periodo extraordinario para hacer fichajes.

Pero la decisión final de Alajuelense fue descartar esa posibilidad, reiterando su confianza en Doryan Rodríguez.

En lo que va del Apertura 2023, el delantero registra tres anotaciones. Le marcó a Liberia, también a Grecia y en este último encuentro hizo un gol que encaminó el triunfo de Alajuelense contra Puntarenas.

Doryan Rodríguez fue titular en el partido entre Alajuelense y Puntarenas FC. (JOHN DURAN)

“Todos sabemos la calidad que tiene, él lo ha demostrado en todo su proceso de formación y él ha entendido en esta etapa que tiene delante muy buenos futbolistas. Él sabe cuál es su rol, lo entiende, lo tiene claro, día a día crece y él se entrena para mejorar”, expresó el asistente técnico de Alajuelense, Martín Arriola.

El auxiliar de Andrés Carevic destacó que Doryan Rodríguez hoy aprovecha las oportunidades y que eso es muy importante para el grupo en general, porque pasa con él, pero en realidad ocurre con todos los jugadores del equipo.

“Le toque a quien le toque, en el momento que le toque y la cantidad de minutos que les toque, saben que tienen que hacerlo de buena forma. Es un poco el secreto de que hoy estemos como estemos y lo de Doryan es de resaltar porque él tiene calidad y poniéndolo a favor del grupo, es indudable de que tenemos un gran delantero”, reiteró Martín Arriola.

Contra Cartaginés, Johan Venegas salió expulsado. Por esa roja le impusieron un castigo de dos partidos de suspensión. No actuó contra el Puerto y tampoco podrá hacerlo el martes a las 3 p. m. frente a Guanacasteca en Nicoya.

Eso le abrió la oportunidad a Doryan Rodríguez de ser titular contra los chuchequeros. Y anotó.

“La Liga tiene un gran delantero como lo es Johan, de él trato de aprender día con día, de su recorrido, de los consejos que me da y lo tomo con tranquilidad, yo lo tomo para aprender, tengo que aprender de los buenos jugadores y me siento con mucha confianza. Cada vez que me dan minutos, trato de aprovecharlos de la mejor manera”, aseguró Doryan Rodríguez.

Sentirse parte activa del equipo, como todos sus compañeros era lo que realmente quería. En parte, eso es uno de los puntos importantes de las rotaciones.

“Esto era lo que buscaba, jugar y ahorita me siento con mucha confianza y con muchas ganas de aportar. Es una competencia sana y uno se motiva para trabajar, para hacer las cosas bien y para ayudar al equipo”, destacó Doryan Rodríguez.

También hoy reconoce que esas personas que lo orientaron lo hicieron bien y que tenían la razón, porque esos consejos que le dieron le han ayudado bastante.

“No es fácil, nunca será fácil y siento que la paciencia y la perseverancia que he tenido es lo que me ha hecho madurar tal vez en lo mental. Eso me ha ayudado mucho”, afirmó Doryan Rodríguez.

De esta versión de Alajuelense que sigue invicta, que es líder del Apertura 2023 y que tomando en cuenta los partidos del campeonato nacional, de la Copa Centroamericana de Concacaf y del Torneo de Copa arrastra 11 victorias consecutivas, no hay un once fijo.

“Todos tenemos minutos, todos peleamos por un puesto. Independientemente de quien juegue, sabemos que el objetivo está muy claro y hay que seguir trabajando para lo que viene”.

El próximo reto de Alajuelense: visitar a Guanacasteca

Después del triunfo de Alajuelense contra Puntarenas, los rojinegros entrenaron este domingo y el lunes se desplazarán a Guanacaste.

La Liga visitará a Guanacasteca el martes, a las 3 p. m., en el Estadio Chorotega.

“Es una cancha difícil contra un gran rival como Guanacasteca, pero tenemos la mentalidad de trabajar y de ir a sacar los tres puntos allá”, apuntó Doryan Rodríguez.

Martín Arriola dijo que este próximo juego de la Liga será en una cancha compleja y en un clima complicado contra un rival que lo está haciendo bien y tiene sus fortalezas.

“Vamos a estar en un ambiente complejo y vamos a estar contra un rival que nos va a hacer las cosas muy difíciles y nosotros sabemos que tenemos que ir preparados para este tipo de partidos.

”Forma parte del torneo que tenemos y es muy importante que sepamos y estamos claros de que vamos a tener un partido diferente al que tuvimos contra Puntarenas y nos tenemos que adaptar a este tipo de situaciones para traernos el resultado”, subrayó Martín Arriola.

De Guanacasteca, es claro que Erick ‘Cubo’ Torres marca mucha diferencia. Sin embargo, en la Liga tienen muy claro que no es solamente él.

“Es un gran futbolista, viene haciendo goles, viene haciendo las cosas bien. Joaquín Hernández lo hace bien, José Pablo Córdoba lo hace bien, cuando juega Steven Williams lo hace muy bien. En general, creo que Guanacasteca tiene una estructura bien conformada, bien definida, se hace fuerte en su casa”.

Arriola añadió que la ADG es un equipo agresivo y que más allá de saber que Alajuelense enfrentará a un delantero centro que tiene calidad, que no hay que darle mucho espacio, en la Liga se ocuparán como siempre lo hacemos del grupo en general.

“Del contexto que nos vamos a encontrar del rival que vamos a tener enfrente, sabiendo de los atenuantes que hay, de clima, de cancha y por supuesto que vamos a tener un estadio lleno. Vamos a encontrarnos un partido sumamente complejo, que tenemos que prepararnos y tenemos que prepararlo para sacar un buen resultado”, concluyó Martín Arriola.

Así va el Torneo de Apertura 2023

