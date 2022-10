¿Dónde puedo ver los 32 juegos del Mundial Qatar 2022 que no dará Canal 7?

A un mes para que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022, debe tener claro que en nuestro país solo Teletica Canal 7 transmitirá los partidos, junto a su canal hermano, TD+.

Además, en el caso de las radioemisoras, Teletica Radio (91.5 FM) tiene la exclusividad y le llevará en vivo los diferentes compromisos con su equipo periodístico.

Lo primero que debe conocer es que solo Canal 7 dará los compromisos de la Selección Nacional. El miércoles 23 de noviembre la Tricolor jugará contra España (10 a. m.); el domingo 27 de noviembre contra Japón (4 a. m.) y el jueves 1 de diciembre ante Alemania (1 p.m.).

La televisora tiene programado dar 32 partidos por Canal 7 y 32 por TD+ (aún no se ha dado a conocer cuáles por cuál canal). Se dividirán los juegos de la fase de grupos, así como los octavos de final. Es claro que si la Sele accede a la segunda fase ese duelo irá solo por Canal 7.

A partir de los enfrentamientos de los cuartos de final, solo se podrán ver por Canal 7.

Ahora bien, si usted no tienen la señal de TD+ en su cablera hay otras posibilidades para que pueda ver el Mundial completo: adquiriendo la app de TDMAX.com o la app Liberty Go para clientes de los servicios de telefonía de Liberty o del servicio de televisión Next Tv.

Al adquirir el app TDMAX.com no solo puede ver los juegos en su teléfono móvil, tablet, sino también puede acceder a su computadora y observar los compromisos sin mayor problema. Eso sí, debe tomar en cuenta que solo funciona en el territorio nacional. La señal no saldrá de nuestras fronteras por motivos de exclusividad.

Para suscribirse a TDMAX.com tiene dos opciones por el momento. Uno es el plan básico, que tiene un valor de $5.99, el cual es equivalente a unos ¢3.800. También puede disponer del plan anual, cuyo costo es de ¢44.100.

Al adquirirlo, no solo puede mirar el Mundial, también el resto de la programación de TD+ con sus programas y transmisiones en vivo de la Liga de Ascenso o el Fútbol femenino.

La opción de Liberty Go, en tanto, pone a disposición de los clientes de Liberty, la oportunidad de ver los 64 juegos por sus diferentes plataformas, así sean celulares o tabletas, dentro del territorio nacional. Además de la Copa del Mundo, los clientes tendrán acceso a 30 canales de televisión durante el mes de servicio.

La aplicación estará disponible sin costo adicional para usuarios de servicios de hogar que hayan contratado Next tv.

En tanto, los consumidores de servicios Liberty de telefonía móvil prepago o pospago podrán adquirir el Pack Liberty Go Móvil, cuyos precios varían de acuerdo con el plan de telefonía que tenga contratado. Van desde los ¢2.000 a los ¢4.500 mensuales. En todos los casos, el uso de la app no gastará los gigas de su plan o el saldo de recargas.