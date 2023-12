Directivo de Alajuelense sobre movimientos: ‘Tenemos que valorar qué es lo que nos conviene’

“Dolidos, porque nuestro objetivo era ganar los tres torneos, logramos dos de tres y hay que reconocer el trabajo que hicieron los jugadores, el cuerpo técnico y por supuesto, nuestra bella y única afición que vino a apoyar, que nos apoyó durante todo el torneo”. Esas fueron las primeras palabras que pronunció el directivo de Liga Deportiva Alajuelense, Federico Calderón tras la eliminación.

Reconoció que los rojinegros se visualizaban como serios candidatos a la final y pelear por ese título, pero el mal juego en la semifinal de ida contra Herediano le salió caro a la Liga, con esa derrota de 3-0: “A pesar de que ganamos en el Morera (1-0), no nos alcanzó”.

- ¿Qué pasará con Andrés Carevic?

- El cuerpo técnico y los jugadores entran en un proceso de evaluación como todos los años y tomaremos decisiones oportunamente. Hemos logrado dos de los tres objetivos y eso tiene una arista particular, pero hay que valorar con cabeza fría. Vendrá esta semana, tendremos reunión de Junta Directiva en algún momento, escucharemos al gerente deportivo y la propuesta que él tiene para armar el equipo de cara al torneo del próximo año, y a partir de ahí, tomar las decisiones.

- Normalmente en este mercado no se hacen tantos cambios porque es la ventana corta. ¿Siente que será así? ¿No habrá cambios radicales en la Liga?

- No podemos bajo ninguna circunstancia salir con la cabeza agachada, logramos dos títulos de tres. Somos los campeones centroamericanos, ganamos el Torneo de Copa contra un rival calificado como lo es el Deportivo Saprissa, en el Estadio Nacional, en una casa neutral, ganamos bien.

“No nos alcanzó lamentablemente para el torneo nacional, pero hicimos un buen torneo. A los muchachos hay que darles el mérito y a la afición, reitero el apoyo que nos dieron. Diciembre es una ventana muy corta, muy compleja para hacer fichajes.

“Las cosas hay que meditarlas muy bien, analizar con calma y preparar el equipo para que el próximo año hagamos un muy buen torneo y recordar que vamos a competir en Concacaf contra equipos sumamente fuertes de México y la MLS y los centroamericanos que están sembrados. Y luchar por ganar el torneo nacional”.

- Decía Michael Barrantes que ya hubo acercamientos para la renovación. ¿Qué análisis hace de la temporada de él?

- Definitivamente vino a aportar muchísimo a esta institución, no solo dentro de la cancha, que ustedes lo vieron, sino en el camerino, con su liderazgo, con el desarrollo de jóvenes y que es parte del proyecto de Liga Deportiva Alajuelense, desarrollar desde las ligas menores hasta el primer equipo.

“El aporte de Michael, de Celso Borges, de Joel Campbell, de Giancarlo González, en fin, creo que me llevaría un buen rato hablando de todos los jugadores que han venido a dar un aporte muy importante en el camerino y es parte de lo que necesitamos, esa mezcla de experiencia y juventud”.

- ¿Cuál es su posición sobre el tema de Andrés Carevic?

- Logramos dos campeonatos de tres que estábamos luchando, hay que dar mérito a eso, pero también tenemos que valorar qué es lo que nos conviene con miras a futuro y créame que apenas tomemos una decisión como institución de qué es lo que más nos conviene, lo vamos a comunicar a los medios oportunamente.

- ¿Ya Javier Santamaría presentó el plan con los panoramas de si avanzaban o no?

- Vamos a recordar que Javier no armó este equipo, este equipo fue armado por parte de los miembros de la Junta Directiva y Andrés Carevic. Es un equipo del que estamos muy contentos, es una planilla muy competitiva, de jugadores muy buenos.

“Claro, Javier también ha estado trabajando durante todo este torneo para ver posibles refuerzos, evaluar posibilidades de salidas, que es evidente que en algún momento pueden darse, aunque sea en una ventana tan corta como esta y tener propuestas de cara a 2024.

“Todavía no nos hemos sentado con él, porque el acuerdo que teníamos es que terminamos el torneo, hacemos una valoración y después vemos el plan que tenemos en aras al próximo año”.

- Joel Campbell fue el fichaje bomba. ¿Qué le aportó en este semestre? ¿Quedó en deuda?

- No, Joel es uno de los jugadores con los que este país tiene que estar agradecido. Lamentablemente, un extranjero lo vio, lo internacionalizó y él creció. Hay que valorar lo nuestro. Muchas veces nosotros como ticos nos serruchamos el piso, aquí hay mucho talento y Joel es un jugador que vino a aportar mucho, no solo dentro de la cancha. Hay que recordar que no hizo pretemporada.

“Él disputó la final en el extranjero, vino y se metió en el equipo a competir, fue a la Selección Nacional y hay que estar agradecidos por el aporte, desgaste y entrega física que él hizo.

“Me voy también a la parte interna, del camerino, lo que Joel representa dentro del camerino, lo que aconseja a los jugadores, lo que les enseña según su experiencia. Es algo muy valioso que nosotros atesoramos y máxime que él está sumamente contento de ser parte de la institución”.

- ¿Cuánto significó el retorno de inversión que hicieron en su momento por Joel Campbell y demás fichajes?

- Mucho, si queremos ver la frialdad de los números, es muy bueno el aporte que él vino a hacer en la parte deportiva, en el camerino y en la parte económica del club, la verdad que fue una muy buena decisión de esta institución traerlo a la Liga Deportiva Alajuelense.

- ¿Cómo van las negociaciones con Erick ‘Cubo’ Torres y Kendall Porras?

Sobre cualquier jugador que venga lo vamos a hablar en el momento oportuno. En este momento, cualquier rumor de salidas y llegadas es solo eso, un rumor. El ‘Cubo’ es un jugador muy bueno, ha hecho una gran temporada, pero está con Guanacasteca y hasta el día de hoy, la Junta Directiva no ha valorado ninguna propuesta sobre ningún jugador que venga.

- De los últimos veinte torneos, la Liga solo ha conseguido uno en el fútbol nacional. ¿Por qué a Alajuelense le cuesta tanto el campeonato nacional?

- Es parte de lo que nosotros tenemos que replantearnos, vea qué interesantes son los números, en los últimos diez torneos generales hemos ganado cuatro. Y los cuatro los ha ganado Andrés Carevic, entonces realmente eso demuestra que hemos tomado buenas decisiones en su momento, trayendo a un técnico como Andrés Carevic.

“Esto es fútbol, hay detalles que usted no puede obviar, que no puede descuidar. Nosotros teníamos claro un objetivo que era lograr el primer lugar absoluto, no lo conseguimos y tampoco logramos llegar a la final en el torneo local.

“Pero logramos dos campeonatos muy buenos, como el centroamericano contra rivales muy calificados y el Torneo de Copa que lo ganamos contra un equipo grande como lo es Saprissa”.

- Ganar dos títulos de tres podría ser bueno para algunos y para otros no. ¿Cómo lo ve usted?

- Es un semestre que nos ha dejado alegrías al lograr dos torneos, quedamos fuera del torneo nacional que no estaba dentro de nuestros planes, porque nos vemos como candidatos al título y esto es fútbol. Uno no puede perdonar, ni descuidarse en momentos claves y eso nos pasa factura.

“Esta vez hicimos un buen partido, tuvimos el apoyo de nuestra afición y no nos alcanzó. Hicimos un mal partido de ida y eso no es secreto para nadie. Somos conscientes de que hicimos un mal partido en Goicoechea, en la sede de Herediano”.

- ¿Cuál es el potencial real que cree que tiene la planilla?

- Nosotros confiamos en que tenemos un equipo muy competitivo y ahora para el próximo año vamos a Concacaf, que es más duro y confiamos en el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico y la plantilla que tenemos hoy. Habrá refuerzos, nunca ocultamos que había algunas áreas que queríamos reforzar, que no logramos cerrar por el tiempo y por las condiciones, pero todo va a ser parte de una valoración.

- ¿Qué fue lo que priorizaron para este semestre?

- Nunca priorizamos un solo torneo, los tres eran importantes. Desde que se planificó este semestre, que lo hicimos con Andrés Carevic recién terminado el torneo anterior siempre hablamos de los tres torneos, de cómo íbamos a conformar la planilla y cómo íbamos a competir inclusive en tiempos de Selección Nacional, que este campeonato fue muy particular por las fechas FIFA.

“Siempre apostamos a los tres torneos, nunca le quitamos mérito ni a uno, ni a otro. Quisimos pelear por los tres, es fútbol, que no es de intenciones ni de méritos, sino de quien logra ganar los partidos y nosotros somos conscientes de que hicimos un mal partido en la ida la semana pasada en Goicoechea y era bastante duro. Hay que darle mérito al equipo que salió a luchar y pelear por la remontada, que al final no se dio”.

- Pasa que Alajuelense en una mala noche pierde los títulos. ¿Por qué eso es repetido?

- Es que este semestre hemos ganado dos de tres torneos. No tenemos por qué sentirnos con la cabeza baja. Obvio que estamos dolidos por quedar fuera del torneo nacional, no nos veíamos fuera en semifinales. Nos veíamos peleando la gran final y eso está clarito, pero hay que reconocer que el equipo ganó dos torneos, uno Centroamericano muy duro y un Torneo de Copa que lo ganamos contra un buen equipo, merecidamente. Tenemos que apreciar el buen trabajo que se hace cuando se hace un buen trabajo.

- ¿Andrés Carevic tiene buena lectura de muertes súbitas?

- Hemos ganado dos de tres finales que hemos jugado de muertes súbitas, creo que lo ideal habría sido ganarlo todo. Para eso nos preparamos y lo quisimos hacer, pero no nos alcanzó. Somos conscientes de que remontar era duro, porque no estábamos enfrentando a un rival que entró de casualidad a semifinales. No nos alcanzó.

- Joel Campbell dijo que él se siente reventado y así están la mayoría de jugadores. ¿La orden inmediata es que se desconecten y descansen?

- Joel disputó la final en México, se vino, no hizo pretemporada con nosotros, entró a competir, lo llamaron a la Selección y tiene toda la razón de estar reventado. Ahora lo que le toca es descansar, tomar fuerzas y venir a hacer pretemporada. A él hay que agradecerle el mega esfuerzo que hizo este semestre para darnos todo lo mejor de él.

- ¿Salen satisfechos con el rendimiento de Joel?

- Claro, yo creo que salimos satisfechos con la planilla que tenemos y con el caso puntual de Joel no sólo dentro de la cancha, sino en el camerino. Es un jugador que es muy valioso tenerlo y creo que debemos valorar el talento que tenemos en Costa Rica y jugadores que han sido exportados como él, no es una casualidad.

- ¿Harán retoques o cambios sustanciales?

- Esta es una ventana muy corta y si se quiere, relativamente difícil. Nosotros preparamos la planilla para darle continuidad. Esto es un proyecto, no preparamos equipos para un torneo, sino para que vayan alineados con el proyecto deportivo de la Liga y habrá jugadores que tienen posibilidad de irse, zonas donde necesitamos refuerzos, terminamos con algunos jugadores lesionados, otros que venían de lesión y hay que retocar algunas áreas.